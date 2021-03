COVID-19 en España | 6 de marzo: baja levemente la presión de las UCI y los contagios, pero de forma desigual

15:31

La Comisión 8M de Madrid no entiende la decisión de prohibir las marchas en la capital por motivos sanitarios. Así lo ha explicado su portavoz, Aranxa López, a RNE. Han interpuesto un recurso contra esta decisión y ahora es el TSJM el que debe decidir si mantiene o no esta prohibición. "Hemos recurrido la denegación, no nos vamos a rendir ni vamos a bajar los brazos [...] Vamos a esperar a la resolución", ha señalado, aunque insiste en que acatarán la decisión judicial. Afirma que las razones sanitarias sobre las que se ha basado esa decisión no son tales porque "todas las medidas sanitarias que se nos habían indicado estaban contempladas", por lo que creen que se trata de una decisión que vulnera "un derecho fundamental".