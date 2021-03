¿Quién es Karen y por qué nos burlamos de ella?

El 2020 no solo fue el año en el que empezó la pandemia de la COVID-19, también fue el año del Black Lives Matter. Esto ayudó a que, bajo el humor del personaje de Karen, también se expusiesen en redes situaciones racistas en las que este tipo de mujeres llamaban a la policía para acusar a personas negras sin motivo. Uno de los incidentes más conocidos fue el llamado “Central Park Karen” en el que una mujer llama a la policía porque “un hombre afroamericano la estaba amenazando”, cuando en realidad le pedía que le pusiese la correa a su perro. El vídeo se hizo viral y la mujer tuvo que disculparse.

“Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm“