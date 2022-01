Pequenas e medianas empresas familiares viables ata aparición da COVID, loitan agora pola súa supervivencia. Estas compañías son as primeiras que se poden beneficiar da moratoria de créditos ICO que acaba de aprobar o Goberno, ante a paralización do mercado e a posible falta de ingresos ata o vindeiro verán. Un destes casos é o da empresa de autocares Arousa Bus.

Parados totalmente

A familia Núñez leva oitenta anos no negocio do transporte público con autobuses. Agora esta á fronte a terceira xeración. Ata aparición da COVID era unha empresa viable con presencia en Galicia e no mercado internacional, cunha frota de 12 autobuses para atender a transporte público non regular.

Dende o mes de marzo, e por primeira vez na súa historia, están totalmente parados. Porque non hai turismo, actividade deportiva nin eventos culturais nin familiares.