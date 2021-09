El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la orden del Ministerio de Sanidad que restringe la movilidad en varios municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, respeta las competencias autonómicas y ha instado a los partidos -en una referencia al PP- no perder de vista la stituación de "extraordinaria gravedad" y poner "todos los medios para salvar vidas", en lugar de hacer "antipolítica".

"No perdamos de vista la gravedad de la situación de la pandemia y pongamos todos los medios para salvar vidas", ha inquirido al término de la reunión del Consejo Europeo de este viernes, donde ha defendido la orden del Gobierno que entra en vigor este viernes a las 22:00 y que restringe en concreto la movilidad en Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Según ha dicho, lo que está haciendo el Gobierno de España se basa en criterios "científicos" y en "el papel que le otorga la Constitución", que dice que "lo que compete al Ministerio de Sanidad es la coordinación y supervisión" de las políticas comunes "para dar una respuesta homogénea al enemigo común que es el virus".

Sus palabras llegan precisamente el mismo día en que el gobierno autonómico ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la orden de Sanidad y ha solicitado la suspensión cautelar de esta normativa, alegando que se invaden sus competencias.

Mientras, la guerra entre el Gobierno central y el regional sigue abierta. La propia presidenta madrileña ha escrito este viernes en su Twitter: "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez".

Acusa al PP de usar la pandemia con "criterios partidistas"

En rueda de prensa, Sánchez ha lanzado una advertencia a "quienes tienen las veleidades de usar la pandemia con criterios partidistas": "Aquellos partidos que no entiendan que la política está para dar soluciones y no problemas, que usen la pandemia para dividir, confrontar y polarizar, tienen que ser conscientes de las consecuencias". Así, ha proseguido afirmando que "la antipolítica no beneficia a nadie excepto a la ultraderecha".

"Tenemos que tomarnos en serio la pandemia", ha asegurado, criticando después que la política ha perdido "la magnitud del desafío" en términos sanitarios y ha criticado que se hable de "vulneración de competencias" cuando la pandemia se ha tomado en base a un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud.

"Pido a los responsables políticos que piensen en los enfermos, en los fallecidos, en los profesionales snaitarios que tienen que volver a luchar contra la COVID-19 y que actuemos con suficiente contundencia y determinación para doblegar la curva y el virus".

Y aunque ha defendido que el Gobierno está para "ayudar, colaborar y coordinar" y no para "imponer" ni nvadir competencias, Sánchez ha considerado que las medidas aplicadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la región son "adecuadas" pero "insuficientes". Para demostrarlo, ha hecho un recuento de la situación de las UCI, la ocupación hospitalaria y el nivel de contagiados y fallecidos en la región en los últimos 14 días.

Por ello, ha incidido: "La gravedad es la que es y el Gobierno respeta el marco competencial y plantea una serie de medidas que van a favorecer el que podamos aplanar la curva y frenar los contagios del virus en un territorio tan específico e importante como es Madrid".