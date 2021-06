73.000 alumnos estudian en las escuelas rurales españolas. No llegan ni al 1% del total del alumnado. Es la consecuencia del azote de la despoblación sobre la España interior, que ha dejado a los pueblos de menos de mil habitantes sin niños, sin escuelas.

Los recortes aplicados a la educación desde el año 2012 repercutieron negativamente en todo el sistema educativo, pero especialmente afectaron al medio rural, que registró desde entonces un alarmante y constante goteo de cierre de unidades. Solo la pandemia del coronavirus ha frenado coyunturalmente ese ritmo atroz que dejaba sin cole a un pueblo tras otro.

De forma llamativa, durante el curso 2020-2021 se ha observado un fenómeno extraordinario en el panorama: la reapertura de colegios en la España vaciada.

Las ratios bajas y la seguridad sanitaria animaron a muchas familias españolas a buscar refugio en la escuela rural: en una pequeña comunidad es más fácil evitar los contagios y formar grupos burbuja.

Aulas cerradas durante cuarenta años

Sucede en Cabañas de Yepes, Toledo, 300 habitantes: “La escuela cerró hace 41 años por falta de alumnos, de niños. Este año hemos conseguido 12 y podemos ponerla en marcha”, nos dice María del Carmen Navarro, la flamante directora y única maestra de la escuela unitaria del pueblo, mientras mide distancias de seguridad entre pupitres y pega los primeros carteles de medidas anti-COVID.

El alcalde de Cabañas de Yepes, Ángel Vega, subraya el importante papel dinamizador del colegio para el pueblo: “Es un motor para que la gente no se vaya, para que venga. Lo primero que te preguntan cuando quieren venir a vivir a una zona rural es si el pueblo tiene colegio. Es importantísimo. Si no hay, la gente no se anima”.

A favor de la escuela rural: la calidad educativa. Los últimos informes PISA equiparan el nivel educativo que reciben los niños en los centros rurales a la que reciben los alumnos en las ciudades.

En España hay 723 Colegios Rurales Agrupados (CRA). Todos son colegios públicos, no existen escuelas privadas en núcleos de población con menos de mil habitantes. La baja ratio alumno/profesor impide la rentabilidad económica que interesa a las empresas dedicadas a la educación.