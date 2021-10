Se han hecho virales varios vídeos en los que la Policía identifica a una persona en el Barrio de Salamanca de Madrid y actúa en medio de una gran cacerolada y gritos contra el Gobierno de España. En las redes se vincula la actuación a las críticas proferidas y a que se había escuchado el Himno de España, pero la Policía afirma que acudieron por una concentración festiva de cerca de 100 personas.

“Esta tarde cortando la calle la policía en el barrio de Salamanca por una cacerolada y la gente gritando Gobierno dimisión”, dice uno de los tuits más difundidos.

Verifica RTVE ha geolocalizado tres de las grabaciones, que se hicieron en los alrededores de la calle Núñez de Balboa de Madrid, en concreto en el tramo de esa calle que va de la calle Ayala a la calle Don Ramón de la Cruz.

Este barrio es una de las zonas donde las caceroladas celebradas contra el Gobierno por su gestión del #COVID19 han tenido más eco en las redes estas semanas.

“Había congregadas alrededor de 100 personas en torno a un portal porque en una de las viviendas de esa finca estaban poniendo música alta, a modo fiesta“

La Jefatura Superior de Policía de Madrid nos confirma que el domingo 10 de mayo varias patrullas acudieron a ese lugar. “Había congregadas alrededor de 100 personas en torno a un portal porque en una de las viviendas de esa finca estaban poniendo música alta, a modo fiesta. Se recibió una llamada de un vecino quejándose de esa situación y tuvieron que ir varias patrullas”. La Policía dice que la gente se empezó a disgregar pero que identificó y propuso para sanción a “13 personas”.

Verifica RTVE ha contactado con al menos 6 vecinos y locales de la calle. La mayoría dice no haber visto lo sucedido o no querer hablar. Una vecina, que prefiere no dar su nombre, sí narra el incidente, que afirma haber visto “perfectamente”.

“Entre las ocho menos cuarto de la tarde y las 10 de la noche. Había un chico que ha estado con nosotros los dos meses que hemos estado metidos en la jaula. Todos los días a las 8, después de las campanadas de la Iglesia, ponía el Himno Nacional, y los aplausos. Y empezaba entonces a poner él por su cuenta sin cobrar un duro música como “Cumpleaños Feliz”, que había muchos niños, “Que Viva España” de Manolo Escobar y la “Salve Rociera”. Una cosa tan sencilla y tan normal que estábamos todos encantados. Sin cobrar nada”.

“La Policía empezó a cerrar calles y venga coches y con cara de manía“

Según esta testigo, el joven anunció que ayer era su último día y los vecinos decidieron de manera espontánea hacerle un regalo. “Era bajar a dárselo. Se avisó ‘que bajen solo dos o tres para que no haya aglomeraciones’. Se puede malinterpretar mal o bien, pero bajamos no a organizar jaleo, sino a darle un regalito. La Policía empezó a cerrar calles y venga coches y con cara de manía”.

Según ella, que había multitud de gente es “mentira podrida”: “Hubo un poquito más que otros días, que somos los de las terrazas y balcones. A lo mejor algún amigo del chico que sabía que le íbamos a hacer un regalo y que le íbamos a despedir. Pero ni manifestación, ni reunión ni botellón. Hay que vernos. Sencillos, que no queremos jaleo, que somos mayores y de todas las edades”.

Otro vecino, contactado por teléfono y que finalmente prefiere no hablar, sí deja entrever antes de colgar que la cifra cercana a 100 personas que ofrece la Policía es “un disparate”. En los vídeos se aprecia a gente caminando por la calle, aunque sin rastros ya de concentración alguna.

También hay unos 20 curiosos mirando y grabando desde una esquina, así como gente con cazuelas en los balcones. Se observan también al menos dos furgonetas y tres coches policiales.

“Había gente que empezó a gritar ‘Gobierno dimisión’ y ‘Sánchez vete ya’. Y yo me uní a esos gritos“

Hemos hablado con el ciudadano que aparece en los vídeos levantando las manos frente a la policía, con jersey azul, gorra roja y una mascarilla. Se llama Joaquín Ariza, vive por la zona y cuenta que entre las 20.30 y las 21.00 volvía a su casa tras efectuar compras en una farmacia.

Vio que había muchos coches de Policía en ese tramo de la calle y quiso averiguar qué sucedía. Narra que no le dejaron entrar por una de las salidas de la calle, pero pasó por la otra, por Ayala, sin que nadie le detuviera: “Había gente que estaba haciendo una cacerolada. Desde los balcones y desde la calle hubo gente que empezó a gritar ‘Gobierno dimisión’ y ‘Sánchez vete ya’. Y yo me uní a esos gritos. Vinieron dos policías a identificarme. Les dije que en virtud de qué me identificaban, citaron el artículo de una ley que sinceramente no recuerdo. Pidieron el DNI y tomaron nota”, asegura.

Imágenes de la identificación de un hombre durante la cacerolada. Verifica RTVE

Los agentes también le dieron su propio número de identificación, según su relato. Insiste en que le detuvieron por lo que estaba gritando: “Puse las manos en alto porque un policía y una policía se colocaron los guantes, y no sabía qué iban a hacer. Las levanté para que vieran que no tenía el más mínimo interés de que allí hubiera violencia. Iba solo y tengo 59 años. No soy un joven revolucionario. Soy un vecino de la zona que se unió a una manifestación espontánea pidiendo la dimisión del Gobierno”. Confirma que cuando llegó ya no había música, aunque le dijeron que previamente sí.

La Jefatura Superior de Policía rechaza que se interviniera por que se hubiera puesto el Himno de España o por cualquier otro modo de protesta o crítica. Dice que cuando fueron “no había ni pancartas ni nada reivindicativo” y vincula la actuación solo a la alta concentración de personas.

Verifica RTVE observa que existe coincidencia en los relatos de la Policía y la vecina en cuanto a que se dio una reunión especial. Las imágenes permiten observar alta densidad de personas en el lugar, pero no asegurar el número de las mismas, y en cualquier caso fueron grabadas después de la dispersión.

Los testigos señalan que la situación se vivió aproximadamente en la franja en la que están autorizados los paseos para ciudadanos entre 15 y 70 años, a partir de las 20.00 horas, circunstancia que pudo influir para que se diera una mayor concentración en la vía pública.

La vecina con la que ha hablado Verifica RTVE afirma que "cuando se empezó a poner la cosa ellos muy odiosos y muy antipáticos, empezaron la gente de los balcones, de las casas, porque no vas a venir con el cazo preparado. La gente que estaba en sus casas entró a la cocina cogió un palo de estos, una cuchara de palo o lo que quieras, un puchero y empezaron la cacerolada. "¿Que gritaban? Sí. ‘Dimisión Gobierno’. ‘Libertad, libertad, libertad’".

Por tanto, el relato parece indicar que la protesta específica contra el Gobierno se inició después de llegar la Policía, aunque las imágenes no muestran el volumen de personas que aseguran los agentes que había, pero puede ser que fueran grabadas tras su disolución de la concentración.

**Actualización** Un día después de la intervencion de la policia se subió este vídeo a Twitter de la concentración de las 20h del lunes 11 de mayo. En esta ocasión sí se aprecia mucha más gente, al menos decenas de personas congregadas para escuchar el himno nacional.