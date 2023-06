Portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Aitor Esteban Bravo es el candidato más veterano en el Congreso al afrontar sus sextas elecciones generales como cabeza de lista por Bizkaia. En ellas defenderá a su partido como “la alternativa lógica” frente a la “estrategia de tierra quemada y del ruido” del resto de formaciones.

Jugador de rugby y aficionado del Athletic “a las duras y a las maduras”, Esteban defiende la utilidad y “capacidad de acuerdo” de su partido que, según él mismo ha explicado, consiguió la subida generalizada de las pensiones con tan solo cinco diputados la pasada legislatura y “frente a todo un Gobierno del PP, que se negaba”.

Negociador nato, Esteban defiende que en política "hace falta algo más que tener razón para que las cosas sucedan". Tal vez por eso, se opuso a los vetos e intentó que los catalanes apoyaran la negociación de los presupuestos de 2019 en el Congreso. Con un talante moderado, ha sacado adelante pactos de distinta índole tanto con el PP como con el PSOE.

Con Euskadi siempre como prioridad, Esteban recuerda otros hitos de su gestión en el Congreso como la renovación del Cupo vasco, la aportación de Navarra, el nuevo Concierto o el compromiso de que la Y Vasca esté operativa en 2023. Casado y con dos hijos, le apasiona la memoria histórica y sus allegados le describen como un hombre “inteligente, rápido y disciplinado”.

Antes de su etapa en Madrid, Esteban pasó por la Diputación Foral de Bizkaia, donde fue Secretario General de Presidencia y Portavoz (1991-1995); y por las Juntas Generales de Bizkaia, que presidió entre 1995 y 2003.

Esteban, que también ejerció la docencia del Derecho en la Universidad de Deusto, llegó al Congreso en 2004, y en sus 15 años en Madrid ha sido portavoz en la Comisión Constitucional, también de Educación, Cooperación Internacional, Exteriores y Cultura. Fue nombrado portavoz adjunto del Grupo Vasco en 2008 y en 2013, con la marcha de Josu Erkoreka al Gobierno Vasco, se convirtió en portavoz.

Aitor Esteban en tres frases

“Estamos preparados, con una buena carta de presentación ante la sociedad vasca y convencidos de que somos la mejor defensa ante el retroceso democrático o merma del autogobierno que pueda venir”.

“Sabemos utilizar los instrumentos parlamentarios y distinguir cuáles son las oportunidades para avanzar, y lo hemos demostrado”.

“Frente a un Ciudadanos que quiere eliminar el Concierto Económico; un PP cuyos representantes alaveses dicen que no hay que completar el Estatuto; una organización como EH Bildu, el ‘bulldozer’ de la política; un Podemos que ha destrozado el Pacto de Toledo; y un PSOE que, si no tiene presión de una representación que esté pensando en los intereses vascos, no va a hacer nada; frente a esa estrategia de tierra quemada y del ruido, la alternativa lógica es el PNV”.