El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho este sábado que respeta la decisión de los sindicatos de convocar una huelga general el próximo 29 de marzo, pero cree que el presidente del Gobierno "todavía está a tiempo de evitarla".

"Rajoy tiene que dialogar, se tiene que sentar y discutir con los sindicatos para llegar a un acuerdo porque esta reforma laboral no es una reforma cualquiera, nos lleva 30 años hacia atrás", ha dicho Rubalcaba.

Pide un esfuerzo a los andaluces

Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho estas declaraciones en Cádiz durante un mitin de apoyo al candidato socialista para las próximas elecciones de Andalucía, José Antonio Griñán. Allí ha recordado que todos los socialistas "les deben mucho a los andaluces".

"Hoy os vengo a pedir un esfuerzo más a los andaluces. Os pido que votéis por el proyecto político de Griñán, al que considero un candidato solvente", ha pedido Rubalcaba.

"La derecha pretende legitimizar aquí sus políticas y no lo debemos permitir, os pido que digáis sí a Griñán y no a Arenas", he enfatizado.

"El proyecto de Arenas es el mismo que Rajoy porque son lo mismo, su proyecto político consiste en decir una cosa en campaña y tener en la mente hacer lo contrario", ha explicado.

En su opinión es lo mismo que hizo Rajoy en su día cuando dijo que no subiría los impuestos y más tarde aumentó el IRPF. "Arenas es como él, dice una cosa y hará otra", ha explicado el líder socialista.

"Hoy conocemos perfectamente el proyecto del PP y todas las mentiras que dijeron durante la campaña electoral", ha dicho.