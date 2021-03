El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado que "Andalucía no son los ERE ni unos señores que están hoy en las primeras páginas de los periódicos", tras el ingreso en prisión del ex director general de Trabajo de la Junta andaluza por esta trama, en un acto de campaña de las elecciones de Andalucía en Almería, donde ha apoyado al candidato del PP, Javier Arenas.

"Andalucía no son los ERE ni unos señores que están hoy en las primeras páginas, sino una tierra de primera, con ocho millones de españoles que quieren que se gobierne bien y se dé solución a sus problemas", ha afirmado Rajoy, para apuntar a Arenas como la persona que representa el "cambio" que necesita la región.

El presidente del Gobierno y del PP ha reivindicado el derecho de Andalucía "a la alternancia y el cambio político" tras "30 años con las mismas caras, las mismas políticas y los mismos resultados" con el PSOE gobernando la región.

Ha añadido que ese "cambio" consiste, entre otras cosas, en "luchar contra el paro", en "gestionar bien el dinero de todos, cuidar el dinero del contribuyente" y en "ocuparse de la educación porque ahí está el futuro y el empleo".

Para ello, ha pedido el apoyo para que Arenas se convierta en presidente de la Junta y, tras repasar los logros de los años que han trabajado juntos en el PP, en los Gobiernos de Aznar y en la oposición, se ha mostrado convencido de que "sería muy bueno" para Andalucía y para España "que pudiésemos trabajar conjuntamente Javier y yo desde la Presidencia de la Junta y la del Gobierno".

Sobre los ERE, el candidato del PP ha asegurado que la "responsabilidad política alcanza a dos presidentes de la Junta", en alusión a José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, que cree que "deben responder" de que el dinero público "se repartiera en amigos del poder" y ha cifrado la "responsabilidad" en los 933 millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción calcula malversados.

Arenas ha adelantado que, si gana, "se ahorrarán los mil millones de los ERE porque no se volverán a repetir" y que se llevará al Parlamento andaluz una nueva ley de Hacienda Pública para que "no se gaste un euro sin la firma de los interventores y los funcionarios de la Junta". Además, ha reiterado que se intentará "recuperar todo el dinero que se ha robado" y se destinará a crear un fondo social de emergencia para familias que no tienen ingresos.

"La mayor irresponsabilidad, no hacer lo que hay que hacer" En clave nacional, el presidente del Gobierno ha dicho que "la mayor irrresponsabilidad" que podría haber cometido hubiese sido "no gobernar, no decidir y no hacer lo que hay que hacer", en el mitin celebrado en el pabellón municipal Rafael Florido de Almería. Sin hacer alusión a la convocatoria de huelga general contra la reforma laboral para el 29M, el presidente ha subrayado que "no se pueden aplicar recetas del siglo XIX al siglo XXI" y que es necesario "adaptarse a la realidad que vivimos". "Yo no estoy dispuesto a que España y Andalucía se queden atrás, fuera del progreso y no se adapten al mundo en que vivimos", ha afirmado Rajoy, que ha garantizado que habrá más reformas "porque es lo que necesita nuestro país". Tras recordar que el PP dijo que "no tenía una varita mágica" y que eran necesarias reformas que ya se están acometiendo, el presidente ha reconocido que "no son tiempos fáciles", pero ha garantizado que "de ésta vamos a salir", y aunque va a costar "tenemos que hacerlo -ha dicho- entre todos los españoles porque los gobiernos no lo pueden todo". Además, Rajoy ha lanzado otra pulla a los Gobiernos del PSOE y ha recordado que en 1996, cuando el PP ganó por primera vez las generales, ya encontraron "mucho déficit y mucha deuda, lo que siempre dejan los socialistas cuando abandonan un Gobierno".