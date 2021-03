Los acreedores privados de Grecia tienen hasta las 20.00 horas de este jueves para decidir si participan o no en el proceso de canje de bonos por el que el Gobierno heleno quiere reducir su deuda en un 53,5%.



Este miércoles por la noche, más de la mitad de los acreedores involucrados había accedido a participar en la operación que permitirá ahorrar más de 100.000 millones de euros de la deuda del país heleno, informa AFP.



Grecia ya ha advertido que la operación para la reestructuración de su deuda soberana no se pondrá en marcha si no cuenta, al menos, con el apoyo del 75% de los acreedores. No obstante, el país heleno espera conseguir un 90% de participación.



Por el momento, se sabe que cuatro fondos de pensiones griegos, acreedores de la deuda helena, han rechazado participar en la operación de canje de bonos, según fuentes oficiales griegas citadas por la agencia Reuters.



Los fondos de pensiones que se han negado a participar poseen deuda griega por valor de dos millones de euros.

Condiciones de la quita El programa económico de Grecia (financiado por la UE y el FMI) no contempla que haya fondos disponibles para hacer pagos a los acreedores del sector privado que declinen participar en la PSI (Participación del Sector Privado, como se conoce oficialmente la quita). Así lo avisaba este miércoles la Autoridad de Gestión de la Deuda Pública de Grecia (PDMA) en un comunicado. Los bonos serán sustituidos por nuevos títulos griegos por un valor del 30,5% de los actuales, de 20 años de vencimiento a contar desde 2023, más otros con un valor del 15% emitidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), con vencimiento a dos años.



Buena parte del nuevo préstamo para Grecia -de parte de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- está destinado a financiar este canje, a través del pago de incentivos y de la recapitalización bancaria.



La PDMA ha explicado que "si la PSI no se completa con éxito", los prestamistas internacionales no financiarán el nuevo programa económico, por lo que Grecia se vería obligada a "reestructurar" su deuda en unas condiciones menos favorables de las que plantea el actual proceso de quita.