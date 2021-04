La piel que habito de Pedro Almodóvar y participada por TVE ha ganado este domingo el premio Bafta del cine británico a la mejor película en lengua no inglesa, imponiéndose a la gran favorita, la iraní The Separation (Nader y Simin, una separación).

Es el quinto Bafta para Almodóvar, que ya logró dos premios del cine británico por Todo sobre mi madre en 1999 y otros tantos por Hable con ella en 2002, en ambos casos por mejor filme de habla no inglesa y mejor guión.

El director manchego no asistió a la ceremonia que se celebra esta noche en el Royal Opera House de Londres y, en su nombre, el presentador del premio, el actor de Bollywood Anil Kapoor, ha agradecido el premio.

"Lamento mucho no poder estar con vosotros hoy. Agradezco mucho a la Academia británica este premio", indicó la declaración leída por Kapoor.

Sí está presente en la gala londinense una de las musas de Almodóvar, la actriz Penélope Cruz, encargada de presentar el Bafta al mejor actor principal.

La favorita en la categoría de mejor película en lengua no inglesa era The Separation (Nader y Simin, una separación), ganadora del Oso de Oro en Berlín y del Globo de Oro, y que también optará al Oscar de Hollywood dentro de dos semanas.

Las otras contendientes a mejor película extranjera en la gran gala del cine británico eran Pina de Wim Wenders, la francesa Potiche y Incendies, un drama que se desarrolla en Oriente Medio

"The Artist", Bafta a la mejor película

La película francesa "The Artist" se ha impuesto como mejor película en la gala de los premios del cine británico Bafta, donde obtuvo en total siete de los 12 galardones a los que optaba.

La cinta muda y en blanco y negro de Michel Hazanavicius se impuso a "The descendents", "Drive", "The Help", "Tinker Tailor Soldier Spy" y "We need to talk about Kevin" para lograr el galardón más importante de los considerados Oscar del cine británico.

La historia de amor rodada en blanco y negro y ambientada en el Hollywood que comenzaba su adaptación del cine mudo al cine sonoro. La cinta francesa se ha hecho con los premios al Mejor Guión Original, Mejor Música Original, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario, que hay que sumar a los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, este último presentado por la española Penélope Cruz.

'El Topo' se ha llevado los premios a la Mejor Película Británica y al Mejor Guión Adaptado, mientras que 'Rango' ha sido elegida como Mejor Película de Animación.