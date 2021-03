El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia en las elecciones del 20 de noviembre, Cayo Lara, dijo este martes en Murcia que "no es verdad que no hay otra salida que la que mandan el bipartidismo, Bruselas y el Banco Central Europeo".

Tras señalar que PP y PSOE son responsables del "fiasco del ladrillo" en España y de "inflar la burbuja que hoy ha traído tanto desastre a este país", Cayo Lara añadió que "nunca hubo en nuestro país tanto miedo" a perder el trabajo y quedarse en la calle y añadió que hay que reaccionar el próximo 20 de noviembre "uniendo fuerzas" por la izquierda alternativa que es Izquierda Unida.

En un mitin celebrado en el Pabellón Polideportivo San Basilio de Murcia, ante las más de 600 personas que corearon lemas como "no hay pan pa tanto chorizo" y "esto no se acaba si no es con Cayo Lara", éste señaló que a diferencia del PP y del PSOE, IU va con su mochila "cargada de honestidad", "con la cara levantada" y con un programa armado de razones y argumentos.

"Necesitamos una izquierda fuerte en el Parlamento, hoy más que nunca, porque como nunca se están atacando los propios cimientos de la democracia, porque más que nunca se está dando el mayor ataque al estado del bienestar, a lo público, los derechos laborales, porque se persiste en el apoyo a la energía nuclear y porque nos han traído más guerras y más muertes", dijo Cayo Lara.

El líder de IU se refirió así a las medidas de ajuste llevadas a cabo por el Gobierno en esta segunda legislatura, que no han redundado en creación de empleo, sino que han agravado la crisis, así como la participación de España en operaciones militares como las de Afganistán o Libia.

Para ERC CiU "ha hipotecado el país" con su gestión El candidato de ERC-Catalunya Sí a las generales, Alfred Bosch, ha acusado a CiU de poner en peligro la "supervivencia" de Cataluña como nación con los recortes que está impulsando la Generalitat desde que Artur Mas asumió la presidencia. "Están recortando en lo esencial y están poniendo en riesgo nuestro futuro como nación. Nos están hipotecando el país", ha avisado el candidato independentista en un mitin en Sabadell ante 200 personas, donde también ha destacado que el suyo es el único proyecto independentista catalán que se presenta a las elecciones pese a que CiU tenga soberanistas entre sus filas. Para Bosch, mientras el candidato de la federación nacionalista, Josep Antoni Duran, apuesta por una estrategia pactista con el nuevo gobierno que salga de las urnas, los recortes de la Generalitat demuestran que el futuro de Cataluña es "independencia o extinción".

Amaiur emplaza a PP y PSOE a aclarar si "respetarán" la voluntad vasca La cabeza de lista de Amaiur al Congreso por Guipúzcoa, Maite Aristegi, ha emplazado al PP y al PSOE a aclarar si "respetarán" la voluntad del pueblo vasco tras las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. En un acto electoral en Beasain (Guipúzcoa), Aristegi ha afirmado que Amaiur pretende ser "la voz" de los vascos en Madrid para reivindicar "derechos y democracia" y defender el derecho de este pueblo a decidir. "Vamos a Madrid a exigir respeto a la voluntad democrática de la ciudadanía vasca", ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que la coalición exigirá "respeto" para los vascos, una cuestión "básica para la convivencia pero que han obviado tanto Zapatero como Rubalcaba y Rajoy".

BNG advierte de que "las políticas de recortes no dan más de sí El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, ha advertido este martes de que "las políticas de recortes no dan más de sí". "Nadie con dos dedos de frente puede ignorar que son políticas que sólo conducen a más paro y más crisis. Hace dos años aún se podía discutir su resultado, hoy está más claro que el agua que no llevan a ninguna parte", ha proclamado. En su intervención en un mitin en la localidad lucense de Viveiro, según recoge el BNG en un comunicado, el líder nacionalista ha indicado que las políticas de recortes "son responsables de la crisis más grave que se han vivido en décadas, una crisis que o se cambia de rumbo o hará que la de 1929 parezca una anécdota". A su juicio, se "impone un viraje". "El 20-N hay que ir a votar pensando en Galicia y en los intereses de las mayorías sociales. Las políticas de recortes sólo son beneficiosas para una minoría de privilegiados. La mayoría sale perdiendo con ellas", ha reflexionado Guillerme Vázquez.

Equo pone a planchar a los universitarios de Córdoba en defensa de igualdad La formación política Equo ha puesto a planchar a los universitarios que han acudido al campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) para demandar la igualdad entre ambos sexos. La número cuatro de la lista al Congreso por Córdoba, Eladia Cuevas, ha estado presente en el acto y ha informado de que ha consistido en que todos los universitarios que lo desearan -especialmente chicos- cogieran la plancha y la tabla para hacerse una foto en defensa de la equidad entre hombre y mujeres a la hora de hacer las labores domésticas. La candidata por Equo al Congreso ha indicado que su formación está "totalmente en contra" de que las actividades del hogar sean "una carga asignada tradicionalmente a ellas". Ha añadido que en la sociedad avanzada actual "se debería haber alcanzado la equidad pero no se ha conseguido".