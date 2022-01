La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid cifra en un 43 % el seguimiento de la huelga convocada por CCOO, UGT, ANPE y CSI-F en la enseñanza secundaria y en la de régimen especial, en la que no se han registrado incidentes, mientras que los sindicatos dicen que el paro lo ha secundado el 80% de los docentes.

Los cuatro sindicatos más representativos del ámbito educativo madrileño han convocado esta jornada de huelga y la prevista para este miércoles para protestar por los "recortes" aprobados por la Consejería que dirige Lucía Figar.

Según ha informado un portavoz de la Consejería de Educación, el seguimiento de la misma no supera el 43% y los institutos han abierto con normalidad, sin que se tenga constancia de incidentes.

Por su parte, el secretario de la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Francisco García, ha explicado que quieren esperar a tener más datos recogidos, alrededor del mediodía, pero que en un principio este seguimiento supera el 80%.

Además, ha añadido, que la jornada de huelga "discurre con normalidad, sin incidentes" y está afectando "prácticamente a la totalidad de los centros". "Es una muestra muy significativa, es un éxito rotundo y contundente", ha aseverado.

Abren todos los IES madrileños en la primera jornada de huelga

Todos los institutos de la Comunidad de Madrid han abierto sus puertas en el primer día de huelga. Fuentes sindicales han explicado que están llamados a huelga cerca de 19.000 profesores de Secundaria de unos 320 IES de la Comunidad y que, tal y como establecen los servicios mínimos, los centros se han abierto con la presencia, al menos, del director y el jefe de estudios.

Además de esta jornada de huelga, los IES continúan con encierros por la noche. Es el caso del Juan de la Cierva, en la capital, cuyos profesores han permanecido durante la noche en sus aulas. Parla, por su parte, está siendo muy activa en sus movilizaciones. Este lunes se encerraron los del IES Tierno Galván y esta semana continuarán otros centros.

Mari Carmen Cruz informa desde el IES Juan de la Cierva de que seis docentes han acudido a este centro a dar clase de los 38 que deberian haber ido, segun datos de los docentes. La dirección del centro ha cifrado el seguimiento en un 40%.

Muchos alumnos han salido del centro con el permiso del director del centro, Amalio González, quien ha dicho a RTVE.es que "no se está alterando el normal funcionamiento del centro aunque sí ha tenido mayor incidencia en la enseñanza no obligatoria".

"(Los recortes) se notan muchísimo, en algunas clases somos 40 alumnos", se queja María, una estudiante de 1º de Bachillerato. "Me queda matemáticas de 1º y no sabemos si podremos recuperar porque no hay profesores", ha asegurado a RTVE.es Pablo Arias, de 2º de Bachillerato.

También otra alumna de 1º, Paloma, afirma que los recortes le han afectado "en tanto que me han metido en el itinerario de Sociales cuando yo quería Humanidades porque faltan profesores".