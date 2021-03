Parte de las conversaciones mantenidas por controladores aéreos, pilotos y autoridades durante el ataque contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 reflejan el caos y terror que se produjo durante los atentados, según se desprende de las grabaciones divulgadas este viernes or primera vez sin censuras.

"¿Puedes mirar por tu ventana? ¿Ves a una persona (por el piloto de un avión) a unos 4.000 pies? ¿Te parece que está bajando al edificio?", pregunta una persona no identificada a un trabajador del centro que controla por radar el tráfico aéreo de Nueva York, según una de las grabaciones.

La persona que hablaba con la torre de control quería saber qué tipo de avión era, pero no tuvo tiempo a facilitarle el dato porque el vuelo 175 de United embistió en ese momento contra la Torre Sur del World Trade Center, según las transcripciones recopiladas por la Universidad de Rutgers y los audios publicados por The New York Times.

"Otro avión ha chocado contra el edificio. ¡Caramba!. Otro acaba de chocar. Otro acaba de chocar contra el World Trade", se escucha de fondo en una de las grabaciones recopiladas por el NYT, en la que se puede oír también a personas gritando, en el mismo momento en que el segundo avión impactó contra la segunda de las Torres Gemelas.

Las grabaciones ofrecen un relato minuto a minuto del periodo comprendido entre el secuestro de los cuatro aparatos involucrados en los atentados y el momento en que se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y un campo del estado de Pensilvania.

Las conversaciones, parte de cuyo contenido ya había sido hecho público con anterioridad, evidencian que las autoridades no estaban preparadas para unos ataques de tal magnitud y demuestran el caos de aquellos fatídicos minutos entre los controladores, que no sabían qué pasaba con los aviones, dónde estaban ni adónde se dirigían.