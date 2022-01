Para salir airoso de su comparecencia en el Parlamento británico, Rupert Murdoch y su hijo James no solo prepararon una defensa legal, expuesta con cuidado lenguaje. También entrenaron su puesta en escena.

Cuando se les preguntó cómo habían preparado la audiencia, respondieron que se les había dicho que dijeran la verdad y fueran "tan abiertos y transparentes como fuera posible". Sin embargo, el periódico británico The Guardian destaca que confiaron, igualmente, en una fuerte estrategia de relaciones públicas, cuyo objetivo era transmitir la idea de que el magnate de los medios y su vástago se estaban disculpando humildemente.

Por ejemplo, Murdoch interrumpió a su hijo, tomándole suavemente del brazo, para pronunciar la frase que ha copado los titulares en la prensa mundial: "Hoy es el día de mi vida en que me siento más humilde".

El intento de 'tartazo' del que fue víctima el magnate en los pasillos del Parlamento casa también con esta imagen de hombre humillado que Murdoch intenta transmitir. Tanto es así que ha despertado algunas sospechas entre los expertos en comunicación política.

Joan Botella subraya que el magnate es de origen australiano y el acento típico de este país "causa un poco de risa en Inglaterra. Por eso hizo un esfuerzo por disimularlo: hablaba con monosílabos y hacía largas pausas , intervenciones cortas para no parecer exótico, para decir 'yo soy de aquí, soy uno de ustedes', y no ser visto como alguien que rompe las formas del establishment britanico".

Negación de responsabilidad

Todo este despliegue de técnicas de comunicación estuvieron al servicio del interés último de los Murdoch, como destaca The Guardian: alejarse de cualquier posible acusación de responsabilidad criminal.

"El argumento jurídico es obvio: 'no se nada, solo soy el empresario de una gran estructura, y traspaso culpas a los responsables del News of the World", subraya el catedrático de la UAB. Botella advierte también que "no sabemos qué presiones pueden haber recibido los propios miembros de la comisión".

Por su parte, Gutiérrez cree que "la puesta en escena ilustra extraordinariamente bien la línea jurídica de defensa, han preparado las dos a la vez, de forma conjunta". "Se juegan muchísimo y no era una comparecencia cualquiera, tienen que ver dónde ponen el dique de contención", concluye.