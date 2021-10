Un filme que anima a las mujeres árabes a la revolución y otro que aborda la complejidad del elemento masculino cerraron este sábado la competición en el Festival de Cannes, que se prepara para conocer el domingo al ganador de la Palma de Oro.

Radu Mihaileanu, con La source des femmes, casi reta a las árabes a poner en marcha un cambio en los dormitorios y en las cocinas para completar las revoluciones populares de la calle mientras que el turco Nuri Bilge Ceylan traslada su universo contemplativo al mundo rural en el título Once Upon a Time in Anatolia.

La película, un cuento situado en una época actual imprecisa, no pierde la oportunidad de poner en su sitio a los islamistas, aunque su propósito es menos global, no tiene tanta intención de criticar a los seguidores de Osama Bin Laden sino de enseñar a los "mohameds" del mundo que lo que las mujeres necesitan es amor.

El filme del francés judío Mihaileanu se sitúa en un país cualquiera entre el Magreb y la península arábiga , aunque está rodado en Marruecos, y toma un hecho original -la protesta de unas mujeres de un pueblo concreto, cuya localización no reveló, por no tener acceso al agua corriente- como metáfora de la revolución pendiente de las árabes.

Ceylan presenta un filme muy pausado que se desarrolla en Anatolia

En cuanto al realizador turco, Nuri Bilge Ceylan forma, junto a Pedro Almodóvar y Aki Kaurismäki, el trío de directores que tras merodear en varias ocasiones la Palma de Oro y salir con distintos premios del festival este año viene a tratar de rematar la faena.

01.31 min Hoy, día grande para el cine español en el Festival de Cannes. Se ha presentado "La piel que habito", el último trabajo de Pedro Almodóvar. La película ha gustado y se ha convertido en una de las favoritas en la carrera por la Palma de Oro.

Sin embargo, su cine siempre pausado, del género rumiante, pasta por distintos y menos afortunados prados esta vez en Once Upon a Time in Anatolia, donde cambia el desamparo del individuo entre la masa de Estambul por el control atávico de Anatolia.

Y allí, en una planificación no apta para agorafóbicos y con un desglose narrativo extenuante, mientras se investiga un crimen va tejiendo un mapa de cuestiones antropológicas.

"Esta trama rural responde a otra parte de mí, puesto que yo pasé mi infancia en Anatolia. En el entorno rural, todo el mundo busca una excusa para humillar a los demás y si ocupas un lugar de poder no es fácil relacionarse", explicó Ceylan en una entrevista con medios internacionales.

Como era de esperar en el lenguaje cuanto menos translúcido de Bilge Ceylan, la resolución de la trama -en la que el trípode lo conforman el médico, el fiscal y el asesino- es siempre relativa.

"Siempre hay respuestas para todo, el problema es que cada uno tiene las suyas, fruto de sus propias necesidades", explica. "Nosotros también recibimos la información de esta manera en la vida. Nada se clarifica", reconoce.

Y en el centro de su universo, una vez más, el hombre. "Me parece que el hombre, aunque sea más pueril, es mucho más complejo que la mujer, lo que no significa que no respete a las mujeres. Simplemente, el hombre me parece más débil, yo al menos lo soy y mi cine me sirve también de terapia", concluye.