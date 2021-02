YouTube, la popular página de vídeos, ha anunciado este martes a través de su blog que añaden 3.000 nuevos títulos a su servicio de alquiler de películas para competir con otras plataformas como Netflix o Hulu, aunque solo estarán disponibles para usuarios de Estados Unidos.

Durante las próximas semanas, algunas de las películas que se añadirán al catálogo on-line del servicio de vídeos de Google serán cintas como la gran triunfadora de los Oscar, The King´s Speech (El discurso del rey) y otras como Inception (Origen), Little Fockers (Ahora los padres son ellos) o Despicable Me (Gru, mi villano favorito).

El nuevo listado de películas dobla al que ya existía, con títulos más atractivos que los que se podían ver hasta ahora, gracias a los acuerdos de distribución alcanzados con otras productoras como NBC Universal, Sony Pictures y Warner Brothers.

La tarifa más barata para alquilar una película cuesta algo más de 2 euros (2,99 dólares) mientras que para ver un estreno reciente hay que pagar casi 3 euros (3,99 dólares).

Además de las películas, también se puede disfrutar de entrevistas con los actores o finales alternativos -si los hubiera-. Una vez realizada la compra, los usuarios tienen un plazo de 30 días para acceder al contenido extra y 24 horas para disfrutar la película después de haber empezado a verla.