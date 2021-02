Poco después de que la actriz sevillana afincada en Hollywood Paz Vega levantara la voz para decir que no trabaja en España porque no le dan papeles, parece que se ha abierto la caja de los truenos: "Estamos teniendo problemas con lo de los papeles en España, asegura en una entrevista con RTVE.es la madrileña Elsa Pataky, junto a Vega y Penélope Cruz, el trío de actrices españolas que más tiempo llevan trabajando en la meca del cine.

Pataky, en la promoción de Fast & Furious 5 en Río de Janeiro, que se estrena el 29 de abril en España, explica que una vez que se trabaja en Estados Unidos "creen que ya estás allí y perdido", cuando la realidad es, a juicio de la española, que "todas las actrices estamos deseando volver y hacer papeles en España".

Confiesa que, aunque es "increíble" participar en películas del calibre presupuestario de la quinta entrega de la saga A todo gas, le encantaría que le saliesen más proyectos para rodar en España.

Cree que "poco a poco" se va haciendo un hueco en el cine hollywoodiense y apostilla que "como no me dejan en España, me lo tengo que hacer aquí".

No obstante, y tras recordar que también ha trabajado bastante en el cine europeo, tanto en títulos italianos como franceses, dice sentirse "muy afortunada" de poder trabajar "en los dos mercados", aunque en casa sea con menos dinero que en EE.UU.