El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aspira a ser el mediador que resuelva la crisis de Libia. Por eso no estuvo presente en el Senado cuando se debatió la intervención, ni tampoco lo estará, dentro de unos minutos, en la cámara cuando se discuta la participación italiana en la coalición. El Parlamento dará su apoyo a las medidas aplicadas por Naciones Unidas.

Pero Silvio Berlusconi quiere dejar claro que Italia no está en guerra ni nunca lo estará. Así lo expresa en una entrevista que publica este jueves Il Corriere della Sera. En ella, el primer ministro italiano se jacta de que han ganado las teorías italianas dentro de la OTAN y, recuerda que desde el sábado estaba todo muy claro: la misión consistiría en la creación de una zona de exclusión de vuelos, el embargo de las armas y la protección de los civiles.

Sin embargo, Sarkozy no lo respetó. Il Cavaliere no quiere polemizar con el presidente francés aunque la actitud francesa ha sembrado algunas espinas en las relaciones bilaterales.

En la entrevista, Berlusconi confiesa que no ha tenido ningún contacto con el líder libio Muamar el Gadafi en todos estos días pese a que les unen nueve años de amistad política y personal. El primer ministro italiano cree que todavía no ha llegado el tiempo de la mediación. "El cese del fuego por parte del coronel es la condición sine qua non para cualquier mediación", añade. Luego será el tiempo de la diplomacia.