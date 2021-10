La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha asegurado que si José Luis Rodríguez Zapatero decide no ser el candidato del partido a las próximas elecciones generales "debe haber primarias", un proceso que, en su opinión, "fortalece al PSOE". Eso sí, Valenciano ha dejado claro que "el Comité Federal es un órgano soberano puede hacer y decidir lo que quiera".

Así lo ha asegurado la también diputada socialista en Los Desayunos de TVE, donde ha aclarado que en estos momentos "Zapatero es el presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE y el candidato a las próximas elecciones generales". "Y mientras no me lo cambien, yo estoy en ese panorama", ha aseverado.

Elena Valenciano no ha descartado que Zapatero comunique en la próxima reunión del Comité Federal del PSOE que no será el candidato socialista a las elecciones generales, tal y como se ha publicado este fin de semana.

"Es razonable que pueda el 2 de abril, pero no tiene por qué ser ese día, porque también puede ser que no tenga nada que decir", ha afirmado.

"Lo que es seguro es que si, Zapatero tiene que anunciar algo, lo hará en el mejor momento para el partido", ha subrayado la dirigente socialista.

" La sucesión, si es que la hay, debería realizarse mediante unas primarias . No es que unos seamos más democráticos que otros, es que el reglamento establece que si el presidente del Gobierno, que es el candidato, decide no serlo, se abre proceso de primarias", ha subrayado.

Crisis libia

Elena Valenciano ha defendido la intervención en Libia. "Se ha construido un consenso internacional que ha permitido que lancemos esta intervención, esta guerra, para que Gadafi no masacre a su pueblo. En Libia hay una guerra civil. Lo que está haciendo la comunidad internacional es defender a los rebeldes para que, incluso puedan avanzar", ha dicho.



Además, Valenciano ha negado que España esté defendiendo a los libios por el petróleo y ha destacado que "Libia no es Irak". "El PP está empeñado en blanquear Irak con Libia. Esta no es la guerra de Zapatero y no tiene nada que ver con Irak, porque hay una resolución de la ONU. De hecho Libia es el contraejemplo de Irak", ha subrayado.