El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que "los ciudadanos están ganando dinero con el apoyo que el Gobierno dio a los bancos". "El sector público está obteniendo beneficios de esos préstamos", ha añadido.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', ha dicho que el Gobierno hizo con los bancos "lo que éstos están haciendo con los ciudadanos". "Ese apoyo no está costando dinero al sector público, la gente tiene la percepción de que estamos dando dinero al sector financiero y eso no es verdad", ha aseverado.

La economía y las reformas aprobadas han centrado la entrevista con el presidente, que, tal y como hizo este domingo en la convención socialista, ha dicho que "no toca" hablar de su futuro y de la candidatura socialista para las elecciones de 2012.

“Mis compañeros no me preguntan por la candidatura de 2012“

Ha asegurado que sus compañeros socialistas no le preguntan si se va a presentar porque "cada cosa tiene su tiempo". "Debemos ser cautos y hablar de lo que le interesa a la gente, que es el paro y las pensiones", ha señalado. "En mi mesa hay muchas carpetas y la de la candidatura no la he abierto", ha añadido.

Preguntado por su posible sucesión por Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido que éste tiene unas cualidades políticas "muy poco comunes, sobresalientes" pero se ha negado a hablar de él como candidato del PSOE.

Aboga por la creación de empleo neto en este 2011 Zapatero ha reconocido que "va a costar reducir la tasa de paro" en España y que la reforma laboral tiene un alcance a medio y largo plazo. Ha dicho que en la segunda mitad de este año en España se creará empleo neto "de forma moderada". 00.45 min El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que "va a costar reducir la tasa de paro" en España y que la reforma laboral tiene un alcance a medio y largo plazo. Ha dicho que en la segunda mitad de este año en España se creará empleo neto "de forma moderada". En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', el jefe del Ejecutivo ha señalado que el gran objetivo del Gobierno es que la parte de reformas para incentivar el mercado de trabajo incluidas en el acuerdo social y económico alcanzado esta semana con los sindicatos y empresarios se ponga en marcha "cuanto antes". "Entiendo la ansiedad pero los efectos más poderosos de la reforma laboral vendrán cuando el crecimiento de la economía esté al 1%", ha puntualizado el presidente, quien ha dicho que ya se están empezando a notar los efectos ya que, según ha dicho, cada vez más contratos indefinidos y menos contratos laborales. El jefe del Ejecutivo ha señalado que el gran objetivo del Gobierno es que la parte de reformas para incentivar el mercado de trabajo incluidas en el acuerdo social y económico alcanzado esta semana con los sindicatos y empresarios se ponga en marcha "cuanto antes". "Entiendo la ansiedad, pero los efectos más poderosos de la reforma laboral vendrán cuando el crecimiento de la economía esté al 1%", ha puntualizado el presidente, quien ha dicho que ya se están empezando a notar los efectos ya que, según ha dicho, cada vez hay más contratos indefinidos y menos contratos temporales. “Entiendo la ansiedad ante la reforma laboral“ Ha insistido en que España tiene un problema estructural con el paro y ha destacado que la reforma laboral servirá para que, en un futuro "cuando haya nuevas crisis, que las habrá", no se vuelva a producir un 20% de desempleo. "Cuando las reformas se hacen con el acuerdo de todos, se consiguen más lo objetivos", ha dicho, tras calificar de "bastante triste" que el PP le achaque que no se preocupe de la crisis económica porque está preocupado por su futuro".

Cree que Rajoy es "razonable" en el asunto de las pensiones "Espero el apoyo del PP en la reforma de las pensiones", ha afirmado, para añadir: "siempre he visto a Rajoy razonable en lo que se refiere a las pensiones", con una "actitud constructiva". Cree, por tanto, que va a haber acuerdo en esta materia y achaca al PP que no haya presentado sus propuestas. "No creo que el PP tenga un programa oculto, es que no tiene programa". “Sería insólito que Rajoy no apoyara la reforma de las pensiones“ A su juicio, "sería insólito que el PP no apoyara un acuerdo avalado por sindicatos y empresarios", aunque ha dicho que "en todas las reformas Rajoy se pone de medio lado". 00.44 min El jefe del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, ha criticado a Mariano Rajoy por no haber puesto sobre la mesa su propuesta en la reforma de las pensiones. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el líder socialista ha asegurado que "Rajoy no tiene programa ni oculto". A juicio del jefe del Ejecutivo, la reforma de las pensiones va a permitir "acortar" las carreras laborales muy largas, de más de 40 años, de modo que se concentren en torno a los 38 años de cotización. “Las pensiones de Aznar y González, razonables“ Rodríguez Zapatero ha asegurado respecto a las asignaciones a los expresidentes del Gobierno que siente gran respeto por "todos ellos" tras haber realizado la "enorme responsabilidad de gobernar España con el voto de los ciudadanos" y ha defendido que los 80.000 euros que perciben anualmente José María Aznar o Felipe González son "perfectamente comparables con cualquier asignación que reciba el expresidente de otro país".