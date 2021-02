06.40 horas: Los aeropuertos españoles intentan retomar este domingo la normalidad tras la jornada de mayor caos aéreo en la España democrática.

05.28 horas: El número total de afectados por la huelga de controladores se eleva a 600.000 y podría aumentar.

05.03 horas: El resto de periódicos nacionales también destacan la noticia en sus portadas. Así, ABC titula: "España en alarma". La Razón titula: "España despega por decreto" y La Vanguardia titula: "El Gobierno decreta la alarma y doblega a los controladores".

04.15 horas: Los dos principales diarios nacionales abren este domingo sus ediciones en papel con la crisis de los controladores. Así, el periódico El País titula: "La declaración del estado de alarma doblega a los controladores aéreos". El Mundo titula: " Zapatero sofoca la sedición de los controladores con la autoridad militar".

03.35 horas: Los vuelos a Latinoamérica de Iberia funcionan esta madrugada con normalidad pero los nacionales y los de destino a Europa sufren ciertos retrasos o cancelaciones en la terminal 4 de Madrid-Barajas, según informa AENA.

La compañía pretende recuperar "la operatividad en la red de vuelos" este domingo, según un panel informativo situado junto a las pantallas de salidas.

Los vuelos con destino a Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Johannesburgo, Sao Paulo y México han partido esta madrugada

03.07 horas: Iberia prevé tener este domingo operativos la totalidad de sus vuelos a partir de las 6.00 de la mañana, "si todo transcurre según lo previsto", ha anunciado la aerolínea.

02. 20 horas: Hasta las 11 de la noche de este sábado AENA ha cancelado un total 2.710 vuelos en los diferentes aeropuertos españoles.

01.34 horas: La Confederación General del Trabajo (CGT) ha acusado al ministro de Fomento, José Blanco, de encubrir la venta de AENA "a empresas amigas y precios de amigo" con el conflicto de los controladores.

01.26 horas: Aunque el espacio aéreo está completamente reabierto, AENA sigue recomendando a los pasajeros en su página web que consulten con su compañía aérea el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto este domingo.

00.50 horas: La Confederación General del Trabajo (CGT) ha condenado el estado de alarma decretado por el Gobierno, ya que, a su juicio, esto conlleva la "suspensión de los derechos constitucionales. Además, ha acusado al Ejecutivo de ser el "único responsable" del cierre del espacio aéreo español.

00.02 horas: El sindicato mayoritario de tripulantes de cabina de pasajeros, STAVLA, ha mostrado su "apoyo incondicional" a los controladores aéreos y su rechazo a la gestión del Gobierno en la negociación con este colectivo y por "militarizar el sector y recortar los derechos fundamentales".

23. 40 horas: Se han incorporado todos los controladores previstos en los centros de control de los aeropuertos de la red de AENA.

23.37 horas: El cambio de turno de controladores en Canarias también se ha desarrollado con "total normalidad".

23.22 horas: AENA informa de que todos sus aeropuertos están operando a plena capacidad operativa (lo que no significa que los vuelos cancelados dejen de estarlo). A las 23.00 horas, se han operado 412 vuelos en toda la red de aeropuertos españoles.

El aeropuerto de Barajas ha operado 96 vuelos, el Prat 70, Gran Canaria 51, Palma de Mallorca 49, Málaga 33 y Alicante 21.

22.57 horas: El cambio de turno de los controladores de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla, a las 22.00 horas, se ha realizado con "total normalidad", según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

22.30 horas: Los portavoces del sindicato de controladores aéreos USCA no quieren hacer declaraciones públicas por la incertidumbre que supone estar sometidos a un régimen militar.

Así lo ha señalado el secretario de Comunicación de USCA, César Cabo, para quien existe una incertidumbre respecto a la vigencia del propio sindicato en el estado de alarma decretado, que durará 15 días prorrogables con la autorización del Congreso de los Diputados.

22.24 horas: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá el próximo jueves ante el pleno del Congreso, según informa Efe.

El presidente del Congreso, José Bono, ha explicado que esta misma noche ha convocado de forma extraordinaria el pleno para el próximo día 9, en cumplimiento de lo que establece la Constitución y el propio Reglamento de la Cámara Baja.

21. 50 horas: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pedirá comparecer ante el pleno del Congreso para explicar el estado de alarma decretado este sábado por el Ejecutivo para afrontar la huelga masiva e imprevista de controladores, que obligó al cierre del espacio aéreo durante 20 horas.

Según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo, el Gobierno pedirá la comparecencia de Zapatero en las próximas horas, en cumplimiento del Reglamento del Congreso, cuyo artículo 165 señala que cuando se decrete el estado de alarma, "el asunto será sometido inmediatamente al pleno del Congreso, convocado al efecto si no estuviese reunido, incluso en el periodo entre sesiones".

21.19 horas: Finalmente el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que desde el pasado viernes permanece en la isla de Lanzarote por la huelga, tiene previsto viajar mañana hasta Madrid en un vuelo directo desde Lanzarote.

Fuentes del PP han indicado a la agencia EFE que Rajoy viajará en un vuelo de Iberia, cuyo horario no han precisado, por lo que volverá a pasar la noche en un hotel de Arrecife, la capital de Lanzarote.

21.23 horas: Los portavoces del sindicato de controladores aéreos USCA no quieren hacer declaraciones públicas por la incertidumbre que supone estar sometidos a un régimen militar, después de que el Gobierno declarara el estado de alarma.

Así lo ha comunicado a la agencia EFE el secretario de Comunicación de USCA, César Cabo, para quien existe una incertidumbre respecto a la vigencia del propio sindicato en estado de alarma, que durará quince días prorrogables con la autorización del Congreso de los Diputados.

21.18 horas: Para paliar la situación provocada en el puente más largo del año, tanto Renfe como las empresas de transporte de viajeros por carretera han incrementado sus servicios y su oferta de plazas para que los afectados puedan viajar.

En Canarias, el consejero de Transportes, Juan Ramón Hernández, ha asegurado que las navieras han trasladado entre islas a 21.000 pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo y afirmó que el restablecimiento de los vuelos se efectúa "de manera paulatina, pero intensa y constante".

21.13 horas: Algunos datos sobre tres aeropuertos españoles. Pese a la vuelta al trabajo de los controladores, a esta hora el aeropuerto de Santiago de Compostela es un aeropuerto "muerto".

En Bilbao han despegado 9 aviones y solo uno de ellos con pasajeros. En Málaga, hacia las cinco de la tarde comenzaba a recuperar la actividad aunque se han perdido más de 150 vuelos desde que ha comenzado el caos.

21.06 horas: Hasta las 21.00 horas han podido operar en toda España 241 vuelos, según informa Aena. De ellos, 133 son de llegada y 108 de salida.

01.11 min La normalidad aún no es completa en el espacio aéreo español

21.04 horas: Twitter es una buena opción para compartir información entre los usuarios. De hecho, se ha convertido en una de los principales medios de información para Gobierno, empresas, ciudadanos y periodistas en el caos aéreo.

Además de los miles de comentarios de los usuarios sobre el tema, uno de los más populares de la red en España y en el resto del mundo, Aena y el Gobierno están usando este canal para informar de todas las novedades a través de las direcciones @aenainformacion y @desdelamoncloa.

20.58 horas: El refuerzo del Metro de Madrid ya no será necesario esta noche al irse recuperando la calma en el aeropuerto de Barajas de forma paulatina, de manera que la línea 8 del suburbano estará cerrada desde la hora habitual, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes.

Las mismas fuentes han confirmado que el aeropuerto de Barajas les ha trasladado que no hace falta que esta noche vuelva a abrir la línea que comunica con las terminales a pesar de que Metro se había puesto a su disposición por si era necesario.

20.42 horas: El juez Baltasar Garzón considera que la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma es "proporcionada" al daño que ha hecho el plante de los controladores aéreos.

Así lo ha asegurado a los periodistas, antes de pronunciar una conferencia en Santiago junto al ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

02.02 min Así ha transcurrido la huelga de controladores

20.39 horas: La principal aerolínea de Portugal, TAP, ha comenzado a retomar algunos de los vuelos cancelados con España durante la jornada, aunque hasta mañana no se normalizará la comunicación entre ambos países.

En declaraciones a medios estatales lusos, fuentes de la empresa han comunicado que las rutas suspendidas durante la tarde se realizarán todavía este sábado, aunque los cancelados en la mañana -al menos nueve- se espera que se efectúen mañana, domingo.

TAP opera desde varios aeropuertos portugueses con las ciudades españolas de La Coruña, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Pamplona, Alicante, Bilbao y Valencia.

20.37 horas: La jornada de huelga ha dejado también varias anécdotas y hasta ha permitido la creación de nuevas asociaciones como la "Asociación 3 de diciembre@gmail.com". Eva, que iba a viajar a Buenos Aires, no ha dudado en formarla con sus amigos gracias a su potátil para que todos los que quieran se sumen y logren hacer que se les paguen "todos los daños ocasionados".

20.33 horas: Las compañías siguen comunicando sus planes para volver a la normalidad. Air Europa prevé comenzar a operar a primera hora de la mañana del domingo todos sus vuelos programados para esta jornada, un total de 175, según han informado a la agencia EFE fuentes de la compañía del grupo Globalia.

La aerolínea espera recuperar así la normalidad perdida durante las dos últimas jornadas a causa de la huelga de los controladores aéreos.

Por ello, Air Europa pide a sus pasajeros que acudan a los respectivos aeropuertos a la hora prevista de salida, a partir de la primera hora de la mañana.



20.27 horas: ¿Qué tienen que hacer los madrileños si se han visto afectados por la huelga? La Comunidad de Madrid ha colocado en el portal de Consumadrid un 'banner' que, bajo el epígrafe 'Crisis en los aeropuertos', ofrece información a los afectados por el conflicto de los controladores en el que se explica sus derechos como consumidores y la forma correcta para reclamar.

Así, desde este sitio web se recuerda a los usuarios que es importante saber ante quién hay que presentar la reclamación pertinente, y aconseja guardar "siempre" una copia de la misma. En este caso, especifica que si el afectado se encuentra en el aeropuerto, debería reclamar en el mostrador de la compañía aérea correspondiente, que es quien tiene que facilitar la hoja de reclamaciones.

20.23 horas: El vicepresidente del Gobierno también ha calificado de "sucesos de enorme gravedad" los acontecimientos vividos en los aeropuertos españoles durante las últimas 24 horas, y ha querido dejar claro que han tenido "consecuencias muy dañinas para pasajeros, compañías, hoteleros y para la imagen de España".

Rubalcaba ha insistido en que el Gobierno "ha cumplido con su deber" al declarar el estado de alarma y seguirá aplicando la ley.

20.14 horas: El 90% de los controladores está en sus puestos, según informa el ministro durante su intervención, en la que confirma que el estado de alerta seguirá vigente 15 días y, en el caso de que sea necesario, "se ampliará".

Además, ha querido dejar claro que el Gobierno dispone de "mecanismos legales para que esto no vuelva a pasar ni en Navidades ni después de Navidades".

20.09 horas: Comienza la rueda de prensa del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sus primeras palabras han sido para confirmar la reapertura del espacio aéreo y la necesidad de que pasen cerca de 48 horas para que la normalidad absoluta regrese.

20.06 horas: Aena completa la información sobre los vuelos. Han logrado operar un total de 119 vuelos hasta las 20.00 horas de este sábado, con un total de 2.470 operaciones canceladas, el 57,4% de los 4.300 programados para la jornada, según los últimos datos actualizados.

Concretamente, se han operado 62 llegadas y 57 salidas en los 47 aeropuertos de la red.

De ellos, se han operado 38 vuelos en Madrid-Barajas, 15 en El Prat, 19 en Gran Canaria, 10 en Palma, 9 en Málaga y uno en Alicante. El resto corresponden a conexiones con aeródromos más pequeños.

Para el domingo, los aeropuertos españoles tenían previsto operar en principio más de 3.900 operaciones para trasladar a 588.048 viajeros.

03.04 min Los primeros vuelos han comenzado a despegar y aterrizar en los aeropuertos españoles. Las impresiones de los viajeros que ya tienen su tarjeta de embarque es de mezcla de emociones. El primer avión ha despegado desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Iberia, que había cancelado todos sus vuelos hasta el domingo, ha anunciado que desde las 22 horas podrán salir algunos vuelos de larga distancia. (04/12/2010)

20.05 horas: Siguen trascendiendo datos sobre las pérdidas económicas que la crisis está dejando. El sector turístico española dejará de ingresar unos 250 millones de euros por el cierre del espacio aéreo según las agencias de viajes.

Según el presidente de la patronal de agencias de viajes AEDAVE, José Manuel Maciñeiras, esta cifra se refiere a lo que dejarán de facturar las empresa turísticas en concepto de alojamiento, hostelería o transporte dado que el número de afectados entre ayer y hoy, inicio del puente de la Constitución, ronda las 600.000 personas.

00.50 min De momento es imposible calcular el precio que tendrá el cierre del espacio aéreo. Los responsables del Ministerio de Industria ya han dicho que es un golpe especialmente duro para el sector turístico donde las pérdidas serán millonarias. Las compañías aéreas han empezado a calcular las pérdidas. (04/12/2010)

20.01 horas: Aena advierte a los pasajeros que, pese a que se está volviendo a la normalidad, conviene consultar cuál es la situación de los vuelos en este enlace.

19.56 horas: Tras la reapertura del espacio aéreo, las aerolíneas intentan recuperar su actividad habitual y en estos momentos tratan de reorganizarse. Según informa Aena a través de su Twitter, ya han podido operar 119 vuelos en toda su red.

Una de las compañías que ya ha comunicado cómo va a operar es Ryanair. Según ha precisado a través de un comunicado, ha programado para el próximo domingo tres vuelos adicionales desde Tenerife Sur, Las Palmas y Lanzarote a Londres para trasladar a los pasajeros afectados por el cierre del tráfico aéreo.

Los vuelos saldrán a las 12.00 hora local, desde Tenerife Sur a Londres-Luton y desde Las Palmas y Lanzarote a Londres-Stansted.

19.43 horas: Desde Barajas los pasajeros afectados no dudan en manifestar su descontento: "es muy injusto porque nos han descontado a todo el mundo dinero. A mi me han descontado el dinero de un mes. Soy enfermera y no he dejado de trabajar", denuncia Paloma, que viaja a Turquía y su vuelo ha tenido que ser retrasado cuatro horas.

19.42 horas: La Fiscalía Provincial de Valencia también ha abierto diligencias de investigación por un posible delito de sedición a consecuencia del paro efectuado por los controladores del aeropuerto de Manises.

19.40 horas: Algunos datos sobre cómo se ha tratado de gestionar esta situación de caos aéreo: el Centro de Coordinación que puso en marcha en la tarde del pasado viernes la Delegación de Gobierno y esto ha permitido llevar a los afectados en el aeródromo de Barajas 5.500 bocadillos, 6.500 botellas de agua y 1.500 mantas.

19.37 horas: El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecerá a las 19:45 horas para informar de la evolución de la situación generada por los controladores aéreos.

La rueda de prensa tendrá lugar en el Palacio de La Moncloa, donde ha estado reunida durante toda la jornada la comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

19.34 horas: El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla (PRC), ha considerado este sábado que "dos mil personas no pueden parar el país" y, en consecuencia, ha pedido "un castigo ejemplar" para los controladores.

En su opinión, aquellos que han "abandonado su puesto de trabajo sin previo aviso" tendrían que ser "despedidos" y "sustituidos" por otros.

19.33 horas: Air France y KLM prevén operar todos sus vuelos mañana, 5 de diciembre, y pondrán todos los medios a su alcance, incluidos aviones de mayor capacidad, para trasladar a sus pasajeros lo antes posible, según han informado ambas compañías a través de un comunicado.

Estas dos aerolíneas han autorizado los cambios de los billetes a todos los pasajeros que tengan previsto viajar hacia o desde España el 4 y 5 de diciembre.

19.28 horas: AirEuropa pone a disposición de sus clientes afectados su número de atención al cliente para obtener información sobre los vuelos y la gestión de billetes: 902401501.

19.25 horas: Desde Barajas Roberto, cuyo vuelo hacia Turquía debería haber salido hace cuatro horas, tiene clara su opinión sobre este conflicto: "La empresa de los controladores debería estar gestionada por una empresa privada y así esto no se permitiría".

19.17 horas: El aeropuerto de Madrid-Barajas ya tiene capacidad para operar a pleno rendimiento y hasta las 19.00 horas de este sábado se habían operado un total de 38 vuelos, según han informado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

En condiciones normales, trabajar a plena capacidad supondría que en Barajas se operasen 98 vuelos a la hora.

Sin embargo, en la situación actual, las compañías aéreas todavía no están en disposición de llegar a esa cifra, ya que aún necesitan tiempo para organizar rutas, aviones y tripulaciones.

19.15 horas: El estado de alerta preocupa a muchos y por eso Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), el partido que lidera el ex presidente del FCB Barcelona Joan Laporta, ha pedido al Gobierno que "ponga fin inmediatamente" al estado porque los controladores aéreos ya han regresado a sus puestos de trabajo.

00.50 min Países como Venezuela o la República Dominicana traspasaron el control aéreo al ejército en los últimos años.

19.12 horas: Pero esta huelga no está siendo mala para todos. Prueba de ello es lo que opinan los vecinos de Belvis del Jarama, una de las localidades más afectadas por la huella sonora del aeropuerto de Madrid-Barajas: "Lo comentábamos esta tarde: la verdad es que no se ha oído ni un ruido a estas horas y no hemos visto aviones pasando por encima del pueblo, que es algo constante aquí", ha explicado una vecina de esta localidad madrileña. Por ello, asegura, que esta noche han podido "dormir mejor".

19.08 horas: Un grupo de 40 jubilados que han llegado a Madrid desde Almería esta mañana a las 08.00 horas llevan esperando desde entonces para volar a Sicilia. A pesar de todo el tiempo que llevan en el aeropuerto, aseguran que, más que el retraso, lo que les molesta es el "mentir, mentir y mentir" ya que aseguran que no se les informa.

19.05 horas: La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado abrir diligencias penales de investigación ante la situación creada por los controladores aéreos.

Según ha acordado la fiscal superior del TSJC, Teresa Compte, la situación puede ser constitutiva de un delito del artículo 20 de la Ley de navegación aérea.

19.03 horas: Según informa TVE, el aeropuerto de Santiago de Compostela sigue siendo de los más perjudicados ya que todavía no ha podido ni salir ni llegar ningún avión.

18.42 horas: Aena cifra en 28 las llegadas y 6 las salidas en Madrid y en Barcelona, 12 las salidas y 3 las llegadas. Por otro lado, según esta misma fuente, hasta las 18.30 horas en los aeropuertos españoles han logrado operar un total de 81 vuelos.

18.37 horas: Las aerolíneas calculan que perderán entre 60 y 80 millones de euros diarios por el cierre del espacio aéreo español, según han indicado fuentes del sector a Europa Press, que precisaron, no obstante, que esta estimación debe acogerse con "cautela".

Las mismas fuentes han explicado que este cálculo incluye la afectación de las aerolíneas extranjeras que operan en España y que para realizar una valoración más ajustada habrá que esperar la evolución del tráfico aéreo durante los próximos días.

18.34 horas: Según informa Aena en su Twitter hasta el momento se han producido 51 llegadas y 34 salidas en toda España.

18.31 horas: En el aeropuerto madrileño de Barajas el punto neurálgico está en los mostradores de la compañia Iberworld. En concreto, en los viajeros que deberían haber volado el pasado viernes y que no han podido subirse al avión mientras que los que tenían previsto salir este sábado sí han podido.

Ahora los pasajeros que se han quedado en tierra denuncian que desde la compañía no se les informa, se les miente y no saben si podrán salir o no.

01.42 min Las asociaciones de consumidores recomiendan presentar la reclamación correspondiente.

18.27 horas: La ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha justificado la actuación del Gobierno y ha negado que la declaración del estado de alarma en España haya generado inquietud ciudadana, "sino todo lo contrario", ya que, tras la actuación del Gobierno, el espacio aéreo "está funcionando con toda normalidad".

18.24 horas: El delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Angel Villanueva, ha cifrado en "cientos de millones" de euros las pérdidas económicas provocadas por las bajas de los controladores.

"En estos momentos estamos en contacto con los sectores hosteleros y comerciales más representativos y el impacto habrá que estudiarlo con los días, pero superará los cientos de millones de euros (por) la actitud salvaje, el chantaje al que (nos) ha sometido una panda de delincuentes", ha subrayado el concejal.

18.21 horas: Más afectados por la situación aérea. El Teatro Real ha tenido que cancelar el estreno previsto para este sábado de la obra "La finta giardiniera", de Wolfgang Amadeus Mozart, debido a que el maestro René Jacobs y la orquesta Freiburger Barockorchester no pudieron viajar el pasado viernes a Madrid por el paro de los controladores aéreos.

Los espectadores que hayan comprado una localidad para esta función en las taquillas del teatro podrán recuperar su importe en el mismo punto de venta a partir de este mismo sábado, según ha informado el Teatro Real una nota.

18.12 horas: Los centros y torres de control aéreo trabajan en estos momentos con 283 controladores de los 296 programados para el turno de tarde, por lo que faltan 13 en total, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Fomento.

Del total de controladores que están actualmente en sus puestos de trabajo, 184 corresponden a los siete centros de control aéreo que hay en España, donde han faltado 10, y 99, a las torres de control aéreo, 3 menos de lo previsto.

18.09 horas: Air Europa informa en su web de que ya ha reactivado otros siete vuelos nacionales, que serán los únicos que salgan este sábado de esta compañía, en tanto que espera poder operar mañana domingo con relativa normalidad "dependiendo del estado del espacio aéreo".

Asimismo, asegura que los pasajeros con vuelos para el viernes y el sábado serán acoplados en otros vuelos con plazas libres. Además en su Twitter actualiza toda la información de la que dispone sobre los vuelos.

18.08 horas: El sindicato Manos Limpias presentará mañana ante el juzgado de guardia de Plaza de Castilla en Madrid una querella contra los controladores aéreos por un delito de abandono del puesto de trabajo de un servicio público y, además, estudia señalar al ministro de Fomento, José Blanco, como responsable civil subsidiario.

18.06 horas: Iberia prevé tener mañana operativos la totalidad de sus vuelos a partir de las 6.00 horas, "si todo transcurre según lo previsto", según ha anunciado la aerolínea.

"La intención es recomponer este puzzle con la mayor celeridad, si bien, encajar todas las piezas de una red que, junto con Air Nostrum, contiene 1.000 vuelos diarios exige su tiempo", ha afirmado.

Por otro lado, según su último comunicado, la aerolínea espera poder operar este sábado sus vuelos nocturnos de largo radio con salida desde Madrid a partir de las 24.00 horas.

18.04 horas: La Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EUROCONTROL) ha asegurado que "la normalidad aún queda lejos" pese a la reapertura del espacio aéreo en España, según ha declarado una portavoz de este organismo encargado de coordinar el espacio aéreo europeo.

"Aunque gradualmente se retoman todas las operaciones en la mayoría de aeropuertos, todavía hay restricciones", ha explicado la portavoz y ha añadido que "la vuelta a la normalidad aún queda lejos".

18.02 horas: El siguiente vuelo programado desde Barajas, que despegará en breve, es el AZA 063 de Alitalia con destino al aeropuerto Fiumicino de Roma.

17.59 horas: Aún no hay cifras oficiales sobre las pérdidas de este sábado pero sí hay reacciones que los anticipan. Un ejemplo de ello es el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Josep Oliver, quien ha advertido de "las graves consecuencias" y de los daños "muy importantes" que ha acarreado en los principales sectores de la economía balear el cierre del espacio aéreo.

17.56 horas: Tras la reapertura del espacio aéreo siguen llegando datos de vuelos que intentarán salir. La aerolínea británica British Airways (BA) ha informado que operar hoy "varios vuelos" con España aunque el portavoz de la aerolínea ha vuelto a recomendar a los pasajeros que consulten la página web de la compañía que, antes de dirigirse a los aeropuertos, "para comprobar el estado de sus vuelos".

17.54 horas: El líder del PP, Mariano Rajoy, sigue retenido en Lanzarote entre la resignación y la indignación a la espera de poder coger un vuelo que le lleve de regreso a Madrid, según han informado a la agencia EFE fuentes del Partido Popular.

17.49 horas: El primer vuelo de pasajeros, el UX 740 de Air Europa, ha salido a las 17.40 horas del aeropuerto Barajas con destino al aeropuerto de Tenerife Sur, según ha confirmado AENA.

En Asturias ha comenzado la facturación para un vuelo con destino a Palma de Mallorca que estaba programado para las 17.10 horas, pero que por el momento no tiene hora de salida confirmada, según ha informado AENA.

17.46 horas: Un avión de la compañía Swiss Air y otro de Air Europa han sido los primeros en despegar desde el aeropuerto de Palma, después de que los controladores aéreos hayan vuelto a sus funciones y Aena anunciara la reapertura del espacio aéreo español.

De este modo, se han adelantado las previsiones de Aena, que había calculado que todo empezaría a funcionar a las seis de esta tarde, y los primeros aviones han salido a las 16.40 horas, aproximadamente, uno en dirección a Zúrich y el otro hacia Madrid.

17.41 horas: La Asociación General de Consumidores exige una compensación a los consumidores por los perjuicios ocasionados por la cancelación o retraso de sus vuelos.

Así lo ha confirmado la Asociación a través de un comunicado de prensa en el que defiende que los usuarios "están en su derecho de demandar civilmente" y solicitar a las compañías que se les indemnice.

17.34 horas: La situación está afectando a todos por igual. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa también es uno de los perjudicados y ha revelado a la radio peruana que la huelga de controladores en España ha afectado su vuelo a Estocolmo, por lo que se ha visto obligado a buscar una alternativa para viajar.

"Estoy preocupado pues es un problema bastante serio. Me llamaron de la Academia y me dijeron que lo mejor sería para que me vaya a Lisboa y tome un avión a Estocolmo para llegar a tiempo", ha declarado a Radio Programas del Perú el escritor peruano, que aún se encuentra en Madrid y a la espera de viajar a Suecia.



17.30 horas: La calma en Barajas sigue siendo relativa porque, aunque se viven momentos emotivos ante la lenta recuperación de la actividad, muchos siguen sin poder volar. Un ejemplo de ello es el caso de Sonia que, junto a sus 20 amigos y familiares, no puede volar a Punta Cana.

Hasta el momento su compañía, Iberworld, no les había cancelado su vuelo pero ahora sí y se niegan a devolverles el dinero. La gente no ha dudado en mostrarles su apoyo y gritan contra las personas que están en los mostradores.

17.20 horas: El aeropuerto de Barajas vive también situaciones de emoción: los pasajeros no han podido evitar romper a aplausos cuando muchos de ellos han comenzado a pasar los controles para embarcar en la Terminal 1.

17.07 horas: La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne esta tarde con el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) para analizar la evolución del tráfico aéreo tras la declaración del estado de alarma. Recordemos que estos cargos militares ya estuvieron presentes en la reunión de la célula de crisis anoche.

17.04 horas: La reanudación de vuelos ha desencadenado escenas de euforia entre los pasajeros que aguardaban fatigados la reapertura del espacio aéreo. El anuncio por megafonía que realizaban las compañías aéreas para informar a sus pasajeros del inicio de los trámites de facturación ha desatado los aplausos y coros de los viajeros de un vuelo hacia Roma de Alitalia.

16.54 horas: Iberia, que había anunciado a primera hora que descartaba volar en todo el día de hoy, anuncia ahora al ver la mejora de la situación que intentará operar vuelos de larga distancia a partir de las 22 horas. En concreto, los vuelos que se van a intentar 'salvar' son con destino Santiago de Chile, Sao Paulo, Montevideo, Johannesburgo, Buenos Aires, México, La Habana y Nueva York. Consulta una a una las soluciones que ofrece cada compañía.

16.51 horas: El Gobierno volverá a informar en rueda de prensa sobre la evolución de la situación de los aeropuertos españoles a partir de la 18.00 horas, según han informado fuentes gubernamentales. No sé sabe si esta vez comparecerá Rubalcaba, como ha hecho hasta en tres ocasiones desde que arrancó la crisis, o lo hará esta vez el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

16.49 horas: Un poco más de control se nota en los pasillos de las terminales de Barajas, donde aún hay largas colas frente a los mostradores de información.

16.47 horas: Esta contraladora se ha defendido asegurando que querían "llegar a esto", pero "la gente estaba tan hecha polvo y tan desmoralizada que se acogió al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea porque no podía atender el tráfico".

16.46 horas: Los controladores empiezan a dar la cara y explicarse. Una de las controladoras aéreas que este viernes abandonó su puesto, Merche Canalejo, ha pedido "un millón de disculpas" a los ciudadanos porque les da una "pena horrorosa", pero ha asegurado que su colectivo no es el "origen del problema", sino las condiciones de "esclavitud" en las que desempeñan su trabajo.

16.44 horas: El aeropuerto de Barajas, que desde las 17h prevé operar al 50% de un día normal, ha registrado ya el primer despegue. Se trata de un avión carguero de la compañía DCS con destino a Barcelona, que ha partido a las 16.40 horas.

16.42 horas: El despegue del primer vuelo en el Aeropuerto de El Prat tras casi 22 horas sin actividad se ha producido sobre las 16.00 horas de este sábado con destino Zúrich, de la compañía Swiss Air. Desde la reapertura del espacio aéreo español pasadas las 15.30 horas, se han multiplicado las llamadas y colas en las terminales del aeropuerto barcelonés para iniciar los trámites de facturación para despegar.

16.41 horas: Tras la reapertura del espacio aéreo se ha realizado ya 16 vuelos de salida o llegada en seis aeropuertos españoles. Los aeropuertos que han tenido actividad hasta el momento son Madrid, Gran Canaria, Málaga, Melilla, Pamplona y Granada. Para la jornada de hoy, había programados 4.300 vuelos, de los que hasta las 14.00 horas se cancelaron 1.148 de llegada y 1.100 de salida

16.40 horas: El turno de controladores que tenía que entrar a trabajar a las 15 horas se han presentado íntegramente a su puesto de trabajo, según informa RNE.

16.27 horas: Pese a que la situación va mejorando, Renfe tiene previsto poner en servicio esta tarde otras 5.200 plazas adicionales, que se suman a la oferta total del día de 65.000 plazas, en las que también se incluyen los 9.460 billetes extra que la operadora anunciaba para este sábado

16.06 horas: Air Europa, que dijo que hasta mañana que no volaba, comienza a facturar. Los pasajeros andan un poco despistados y a más de uno pèrsonal de tierra le ha tenido que avisar personalmente. "Han venido a la cafetería y me han dicho Oye que te vas", explica una pasajera con destino a Viena.

16.01 horas: En la entrevista que José Blanco ha ofrecido al Telediario, el ministro de Fomento ha asegurado que con esta decisión de decretar el estado de alarma intentan acabar con "unos privilegios incomprensibles". Parece que en eso coincide el gobierno con los pasajeros tirados por el plantón.

06.01 min Blanco: "Aprobamos el decreto para que esto no sucediera en Navidades"

15.56 horas: Un grupo de pasajeros que tenía billete de Alitalia a Roma son de los primeros en recibir buenas noticias en la T-2 de Barajas. "Nos han dicho que vamos a poder volar, nos vamos a Roma esta tarde", explica una de las pasajeras a RTVE.es, cuyo vuelo estaba previsto para las 17.45 horas

15.55 horas: El partido Osasuna-Barcelona, que en un principio la Federación había permitido aplazar, finalmente se va a jugar esta tarde, según informa TVE. Irán en AVE finalmente los jugadores de Pep Guardiola hasta Zaragoza y allí cogerán un autobús a Pamplona.

15.53 horas: En Barcelona también regresa poco a poco la normalidad y desde megafonía ya están llamado a los pasajeros de un vuelo de Swiss Air.

15.48 horas: En concreto, se espera que en unos minutos el aeropuerto Madrid-Barajas opere al 30%, tras la reincorporación de los huelguistas, que denuncian presiones de la Guardia Civil para regresar a sus puestos de trabajo. En principio, si todo sigue igual, Barajas estaría en disposición de operar 50 vuelos la hora.

15.45 horas: Fomento confirma que ya está abierto al 100'% el espacio aéreo, después que se hayan incorporado los 108 controladores de las 13.00 horas, más los huelguistas que tenían que entrar en este turno que comienza a las 15.00 horas, según informa TVE.

15.43 horas: En la T3, personal de tierra de las aerolíneas reparte botellas pero nada de bocatas. La gente come como puede en los pasillos de la terminal.

15.42 horas: Para los momentos tan tensos que se están viviendo, en Barajas se está manteniendo bastante la calma. Los pasajeros se acercan a los mostradores a buscar soluciones calmadamente.

01.12 min De vacaciones en el aeropuerto.

15.41 horas: El Aeropuerto de Palma comenzará a operar a partir de las 18.00 horas un total de 37 vuelos (12 de llegadas y 25 de salidas) a través de las compañías Air Berlin, Air Europa y Swiss Air, según informa Aena.

15.38 horas: La Fiscalía de Madrid, que abrió ayer diligencias por el plante de los controladores en el aeropuerto de Barajas y la base de Torrejón por un posible delito de sedición, citará a cerca de 100 controladores para tomarles declaración a partir del jueves y no descarta tomar medidas cautelares. Está previsto que comparezcan entre el jueves y el viernes previsiblemente.

00.50 min La Fiscalía investiga

15.37 horas: En París las cosas no están mucho mejor para los pasajeros que intentan viajar a España. Desde ayer por la tarde, se han cancelado 60 vuelos, pero son muchos los pasajeros que continúan haciendo cola en busca de un billete para dentro de unas horas o ¿días?

15.35 horas: Ni una, ni dos, ni tres... son muchas las instituciones que están haciendo públicas sus intenciones de demandar al colectivo de controladores. La última denuncia ha venido de la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado abrir diligencias penales de investigación ante la situación creada por los controladores aéreos.

15.30 horas: "¿Y qué pasará con los que tienen que viajar por razones que no son de ocio?", se pregunta otro viajero que de momento no sabe qué va a ser de él.

15.28 horas: En las colas frente a los mostrardores del aeropuerto de Los Rodeos continúan los pasajeros evaluando la situación. "¿Qué hacemos? Esperamos y salimos cuando nos digan o cancelamos los planes", se pregunta una joven en los micrófonos de TVE.

00.44 min La base está todavía operando bajo mínimos y poco a poco recuperando la normalidad.

15.27 horas: Una controladora que ha regresado a la torre de control de Palma explica a los medios que se amontonan para pedir explicaciones que "debido al estado de ansiedad" que sufren, no han sido capaces de "trabajar y separar aviones allí arriba".

15:19 horas. El ministro de Fomento, José Blanco, confirma en TVE la vuelta de los controladores a las torres de control y asegura que la situación volverá tardará entre 24 y 48 horas en volver a la normalidad. "Con el decreto del viernes, intenamos evitar que hubiera problema en Navidades", se justifica Blanco ante las críticas del PP.

00.31 min El Gobierno declara el estado de alarma

15:16 horas. El Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Aire, está comunicando a los controladores aéreos que, tras la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma, pasan a tener condición militar y quedan sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares.

15:11 horas. El presidente del Congreso, José Bono, ha remitido a la Comisión Constitucional los decretos del Gobierno para el establecimiento del estado de alarma, según han informado la Cámara Baja en un comunicado. La Mesa del Congreso estudiará el asunto el martes, cuando se reúnan sus integrantes.

14.48 horas: Los vuelos transoceánicos y de largo radio que no pudieron aterrizar esta mañana en el aeropuerto de Barajas y que fueron desviados a aeropuertos portugueses comienzan a tomar tierra en Madrid, después de que lo autorizara el responsable militar que se ha hecho cargo del Centro de Control de Torrejón.

14.40 horas: El portavoz del sindicato de controladores USCA en Baleares, Javier Zanón, ha denunciado que la Guardia Civil "ha obligado a trabajar" a algunos compañeros suyos en el centro de control de Son Sant Joan bajo "la amenaza de llevarlos al calabozo". Pese a todo, Zanón ha garantizado que los controladores trabajarán con "absoluta normalidad" en los aeropuertos de Baleares a partir de las 15.00 horas.

Por su parte, el portavoz del sindicato, César Cabo, ha asegurado que ha sido "muy difícil convencer" a los controladores para que volvieran hoy a sus puestos de trabajo, ya que se trata de "una plantilla muy castigada". Cabo ha insistido en que el colectivo "sufrió ayer una provocación en forma de decreto ley, en la víspera de uno de los puentes más importantes del año".

14.31 horas: Fomento ha anunciado que AENA y el Gobierno informarán continuamente de las novedades en la red social Twitter, en las direcciones @aenainformacion y @desdelamoncloa.

14.20 horas: El aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria ha registrado el despegue del primer avión en España desde el cese de actividad de los controladores aéreos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Fomento.

14.17 horas: Los tres aeropuertos de Baleares han cancelado hasta las 14:00 horas 146 vuelos programados, han informado a Efe fuentes de Aena en el archipiélago. El aeropuerto de Palma ha suspendido 85 vuelos -44 de llegadas y 41 de salida-, el de Ibiza ha cancelado 34 vuelos -17 llegadas y otras tantas salidas- y el de Menorca 27 -13 llegadas y 14 salidas-.

14.11 horas: En la vorágine de información sobre la huelga de controladores en Internet también hay hueco para la opinión personal. La controladora aérea Cristina Antón, en su blog Controladores Aéreos y Otras Hierbas, desgrana su punto de vista respecto a la huelga y a la acción del gobierno y denuncia que el decreto de Estado de Alarma hace "desaparecer vacaciones, bajas, permisos, reducciones de jornada por maternidad". Antón afirma: "No somos controladores suficientes, y es lo que hay".

14.07 horas: En la T2 se empiezan a ver jeeps militares, en los que llegan los mandos militares a la torres de control. Pero es muy limitada la presencia militar.

14.04 horas: Afectados por cancelaciones de Ryanair cuentan a RTVE.es que la compañía se compromete a devolver también el dinero del billete de vuelta, no sólo la ida. Algo a lo que, de momento, no se ha sumado la otra compañía de bajo coste Easyjet.

14.02 horas: Es el caso de Ramón, un sevillano que tenía previsto pasar el puente en Ámsterdam con su familia. "Air France me dice que me devuelve el dinero, pues yo me vuelvo a casa. Alquilo un coche o lo que sea", asegura este afectado.

14.00 horas: El clima de desconfianza es el protagonista en los pasillos de Barajas. Casi nadie se cree lo que les cuentan los periodistas sobre la vuelta de los controladores, sobre todo porque AENA desde la magafonía no informa de estos avances y sólo invita a abandonar el aeropuerto.

13.57 horas: El Rey no tendrá "ningún problema" para regresar a España desde Mar del Plata (Argentina), donde participa en la Cumbre Iberoamericana, porque viaja en un avión de la Fuerza Aérea Española que viaja por "pasillos militares" controladores por militares y que aterriza en una base militar, la de Torrejón de Ardoz (Madrid), según han explicado fuentes del Palacio de Zarzuela.

13.54 horas: En la T1, la espera parece ser más liviana para los que la pasan con alegría. Es el caso de un grupo folclórico que viajaba a Ibiza a actuar y que 'calientan' gargantas durante horas en los pasillos de Barajas mientras escuchan un ir y venir de rumores que no se confirman.

13.50 horas: Los pasajeros de Barajas no se creen que los controladores estén regresando a sus puestos de trabajo. "Así llevamos dos días, son unos sinvergüenzas, éstos no vuelve", explica una familia que tenía todo preparado para viajar a Berlín.

13.48 horas: Con cartas personalizadas. Así está comunicado AENA a los controladores la decisión tomada por el Gobierno y explicándoles que es lo que supone el "Estado de Alarma" y qué implica el no cumplimiento de lo decretado y de su no incorporación a sus puestos de trabajo.

13.46 horas: El Partido Popular se ha ofrecido a "ayudar", e incluso "intermediar" para poner fin al "caos" provocado por los controladores aéreos ante la "incapacidad del Gobierno, que se ha visto superado claramente por la situación", según ha explicado en rueda de prensa González-Pons.

13.43 horas: Fomento asegura que los controladores aéreos "están acatando" las órdenes de los militares en las torres de control, una vez se han reincorporado a sus puestos de trabajo tras recibir una carta donde se les explicaba las consecuencias de su ausencia laboral. Además, el regreso de los huelguistas se está haciendo "de forma generalizada"

13.37 horas: El twitter de AENA continúa informando a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos. De hecho, en caso de que finalmente se abra el espacio aéreo al 100% tardará en muchas horas en reestablecerse la normalidad, ante el elevado número de retrasos y cancelaciones.

13.33 horas: El partido del Barça acaba de ser aplazado hasta mañana, ante la imposibilidad del equipo de Pep Guardiola de viajar a Pamplona.

13.31 horas: Madrid es la zona que más problemas tiene ahora mismo, dado que sólo están abiertos 5 controles de 23.

13.29 horas: De todo el espacio aéreo, están abiertos ya 11 de los 15 centros de Barcelona y 7 de los 9 en Canarias. Además, Sevilla cuenta ya con 4 centros de control abiertos de siete, además de Baleares (1 abierto de cuatro).

13.27 horas: AENA confirma que está abierto casi el 50% del espacio aéreo español , después que los controladores que iniciaban su turno a las 13.00 horas se estén incorporando. En concreto, de 58 sectores que componene el espacio aéreo, hay 28 ya abiertos.

13.24 horas: González Pons también ha instado al Gobierno a explicar "por qué no retrasó la aprobación de un decreto tan conflictivo" en vísperas del puente "más importante del año", al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que "tome las medidas legales necesarias, incluyendo las penales".

13.17 horas: Los pasajeros que se encuentran tirados en las terminales empiezan a organizar. Cerca de 2.000 afectados se han unido en una plataforma para interponer una demanda de reclamación civil contra los controladores, su patrimonio personal y sus compañías de seguros con la que pedirán indemnización por daños y perjuicios, según ha informado el abogado Luis Vericat, del despacho Cremades y Calvo Sotelo.



13.16 horas: El Sporting de Gijón suspende su entrenamiento para poner rumbo a Barcelona en autobús a para llegar a tiempo a su partido de mañana domingo a las 17.00 horas ante el Espanyol. Quien tiene más problemas es el Mallorca, que está sopesando opciones para llegar a tiempo a Getafe a su partido de mañana por la tarde. El que parece seguro que no llega es el entrenador del Mallorca, Michael Laudrup.

13.15 horas: No es el único apoyo que está recibiendo el Gobierno ante su decisión de decretar el estado de alerta. Desde los jueces, en concreto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valora hacer público un comunicado oficial mostrando su apoyo al Gobierno en las medidas adoptadas en relación con el conflicto de los controladores aéreos.

13.12 horas: Primeras reacciones políticas desde la sede del PP en Génova al anuncio del Gobierno de decretar el estado de alarma. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, les ha dicho "Basta ya".

13.11 horas horas: 32.000 personas es el número de afectados que se baraja en los aeropuertos de Baleares en las 220 operaciones que estaba previsto hacer durante la jornada.

13.09 horas: Iberia, Spanair y Air Europa informa en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife, que cancelan todos los vuelos para esta jornada de sábado. Recordemos que Canarias era la única Comunidad Autónoma que arrancó la jornada con todos sus controladores trabajando, pero las presiones de los sindicatos les han hecho levantarse.

13.07 horas: Cada vez hay menos afluencia en el aeropuerto de Loiu, en Bilbao, donde las compañías aéreas ya avisan de que al menos 31 de los 90 vuelos programados para esta jornada ya han sido cancelados.

12.45 horas: Paulino Rivero, presidente canario, ha colgado en su blog personal, el texto de la denuncia, en la que se dice que los controladores han obrado de "forma manifiestamente ilegal".

12.42 horas: Primeras denuncias contras los controladores. Los primeros en presentarlas han sido los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que han presentado una denuncia contra los controladores aéreos al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede ser constitutivo de un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición

12.40 horas: A las 13.00 horas está previsto que comience el nuevo turno de los controladores, tras la entrada en vigor del decreto de estado de alarma. Veremos si acuden a sus puestos de trabajo.

12.35 horas: En la T1, continúa llegando gente aunque AENA haya explcado que hoy no se vuela. Buscan información, cancelar sus billetes o una indemnización, algo para lo que aún tienen tiempo de reclamar.

12.35 horas: El decreto de estado de alerta tiene una duración inicialmente prevista de quince días. Este plazo podrá ser prorrogado pero con la autorización previa del Congreso.

12.29 horas: Al ser Rubalcaba el encargado de explicar las decisiones del Consejo de Ministros extraordinario, y no Rodríguez Zapatero, se cumplen las 48 horas de silencio del jefe del Ejecutivo, pese a haber cancelado su asistencia a la cumbre iberoamericana.

12.28 horas: Ante las críticas de algunos afectados, Rubalcaba defiende que se tomo la decisión cuando había que tomarla y que los que hicieron las previsiones fueron los controladores. "No vamos a acpetar chantajes intolerables"; sostiene el portavoz del Ejecutivo.

02.39 min Iberia cancela todos sus vuelos hasta las 6.00 de la mañana del domingo día 5 debido al cierre del espacio aéreo español "por la huelga salvaje" de los controladores aéreos, ha anunciado el portavoz de Comunicación de Iberia, Luis Díez Güell, en RNE. En concreto, este portavoz ha explicado en el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional, que AENA les ha comunicado que ningún avión podrá aterrizar o despegar desde territorio español, por lo que Iberia ha optado por cancelar todos sus vuelos hasta la madrugada del domingo.

12.26 horas: El portavoz del Gobierno asegura que los controladores "se saben casi únicos y están defendido unos privilegios que no vamos a aceptar".

12.24 horas: Según Rubalcaba, a efectos prácticos, el estado de alarma implica que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados" y, "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal".

12.22 horas: El vicepresidente primero ha vuelto a pedir disculpas a todos los pasajeros que se han visto afectados por el plantón de los trabajadores. "El espacio aéreo estará cerrado hasta mañana, pero se podría acortar", explica Rubalcaba.

12.18 horas: Rubalcaba explica que a los controladores que no se hayan presentado en su puesto de trabajo se les va a imputar un delito de desobediencia "tipificado en el código penal militar"

12.17 horas: Se trata del primer estado de alarma de la historia democrática española y entrará en vigor en una hora, cuando sea aprobado el real decreto. "Hace una hora ha hablado Zapatero con Rajoy para explicar la situación que se vive y las decisiones que ha tomado el Gobierno", informa Rubalcaba.

12.16 horas. El Gobierno decreta el estado de alarma, al no regresar la normalidad a los aeropuertos y tal y como había amenazado ayer viernes.

12.13 horas: Desde Moncloa comparece ya el vicepresidente primero del Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que también ha estado el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado. Síguela ya en vídeo.

12.12 horas: Ryanair va más allá que Iberia, que había anunciado la cancelación de todos sus vuelos hasta mañana por la mañana, y ha optado por suprimir todos los vuelos de la aerolínea de bajo coste en España y Portugal.

12.10 horas: Ante la excepcionalidad de la situación, Metro de Madrid ha decidido dejar de cobrar el suplemento que habitualmente hay que pagar por los viajes al aeropuerto para facilitar el desplazamiento de las personas que se han visto afectados.

12.06 horas:La última hora apunta a que los 24 controladores de Canarias abandonan puestos por "presiones", según informa AENA. Anteriormente se había anunciado el restablecimiento del tráfico aéreo en las islas tras la incorporación de estos 24 controladores a sus puestos de trabajo en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Sur, Lanzarote y Fuerteventura.

12.04 horas: Primeras riñas en el aeropuerto Barajas, donde los pasajeros comienzan a perder la paciencia. Unos que se cuelan, otros que no dan opciones a coger una hoja de reclamaciones...

12.00 horas: A esta hora estaba previsto que comparezca el Gobierno para avanzar los detalles del Consejo de Ministros extaordinario por el caos en los aeropuertos. Sabemos ya que será Rubalcaba quien comparezca para explicar si el Ejecutivo ha decidido decretar el estado de alarma.

11.58 horas: La crisis aérea será tratada esta noche en Informe Semanal, con un reportaje en profundida sobre la situación en los aeropuertos españoles.

11.54 horas: La Junta directiva de USCA ha lanzado un llamamiento "público" a toda la plantilla, a la que ha pedido "encarecidamente" que vuelva a sus puestos de trabajo cuanto antes Este es el mensaje que quiere transmitir al colectivo de trabajadores el USCA, según acabada de manifestar su portavoz, Daniel Zamit.

11.50 horas: El plantón de los controladores está afectando de lleno a los deportistas y las ligas profesionales. Es el caso del FC. Barcelona, que no ha podido tomar el avión a las 10:30 horas como tenía previsto para viajar a Pamplona, y esperará a las 13:00 horas, cuando decidirá si al final sube al tren o a un autocar en el caso de que el aeropuerto de El Prat siga cerrado.

11.36 horas: Moncloa acaba de confirmar que el Gobierno informará en una rueda de prensa en Moncloa a las 12.00 horas de las decisiones adoptadas durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que dura ya más de dos horas.

11.34 horas: Uno de los lugares más tranquilos de la T4 es la capilla, en donde apenas hay un par de personas. Parece que los pasajeros prefieren ir a pedir ayuda a los mostradores que a este lugar sagrado, en el que hay espacio para diversos credos.

11.27 horas: Mariano Rajoy se plantea abandonar Lanzarote, donde está desde ayer, en un barco de la compañía regular Armas, que lo llevaría a Gran Canaria. En esta isla tenía previsto volar ayer por la tarde hacia Gran Canaria para pasar unos días de descanso junto a su familia, pero su vuelo fue cancelado mientras que su familia tampoco pudo salir de Madrid.

11.15 horas: La Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EUROCONTROL) no está facilitando "slots", permisos de vuelos, hasta las 19.00 horas (18.00 GMT) a las compañías aéreas para dirigirse a Barcelona, Madrid y Las Palmas. Lo que implica que al menos hasta esa hora no empezará a fuincionar el tráfico aéreo, aunque llevará horas colocar a todos los aviones en sus puntos de destino.

11.12 horas: La odisea para muchos de los que esperan en Barajas es doble. Por un lado, hacerse con un hueco en la lista de espera de los vuelos que saldrán a partir de mañana , en el caso de Iberia. Por otro, hay que localizar un hotel para pasar la noche, cuyo coste irá a cargo de los bolsillos de los damnificados en aquellos casos en los que los pasajeros no estén en tránsito.

11.10 horas: El cuello de papá como almohada. Ésa es la situación de muchos de los bebés y niñso que han pasado la noche en el aeropuerto o que a esta hora hacen cola frente a los mostradores Porque, aunque parezca mentira, en Barajas "no hay nada donde los niños se puedan quedar", según explica personal de AENA a RTVE.es

10.58 horas: La compañía Ryanair ha cancelado todos los vuelos previstos para este sábado en el conjunto del Estado, según han informado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

10.57 horas: Los aeropuertos canarios de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria y Fuerteventura prevén recuperar la normalidad "en breve", ya que en el Centro de Control de Canarias hay 24 controladores dispuestos a trabajar y siete sectores aéreos abiertos. En estos aeropuertos se ha levantado "el rate cero", situación que establece la prohibición de movimientos en las instalaciones.

02.46 min Vuelven las colas a Barajas mientras las aerolíneas reabren la facturación

10.40 horas: Iberia cancela todos sus vuelos hasta las 6.00 de la mañana del domingo día 5 debido al cierre del espacio aéreo español "por la huelga salvaje" de los controladores aéreos, ha el portavoz de Comunicación de Iberia, Luis Díez Güell, en RNE. En concreto, este portavoz ha explicado en el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional, que AENA les ha comunicado que ningún avión podrá aterrizar o despegar desde territorio español, por lo que Iberia ha optado por cancelar todos sus vuelos hasta la madrugada del domingo.

10.38 horas. Las reclamaciones se deben hacer por escrito, en ventanilla, internet o correo covnencional. "No es necesario que lo hagan hoy, se puede hacer en los próximos días. Si se niegan, hay que reclamar vía judicial".

10.35 horas: El portavoz de la asociación de consumidores de FACUA, Rubén Sánchez, ha explicado en RNE que todos los pasajeros tiene derecho a reclamar el precio del billete o a esperar otro. Durante todas las horas de espera, las aerolíneas están obligadas a hacerse cargo de los gastos de comida y hoteles, e inlcuso bienes de primera necesidad como ropa para pasajeros que no tienen accesos a sus maletas, facturadas. Los aerolíneas, independientemente de que esto sea consecuencia de los controladores, firman un contrato con ellas y son las que deben asistirles.

10.34 horas: "Pasajeros en tránsito a Barcelona, acudan a la puerta de embarque del puente aéreo". Este mensaje se acaba de escuchar por la megafonía de Barajas, que ha despertado la ilusión entre los pasasjeros... truncada al instánte al escuchar: "Procedemos a embarcarlos en autobuses en dirección a la Ciudad Condal".

10.29 horas: El cierre de los espacios aéreos de Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias se ha ampliado hasta las 19.00 horas, han informado a Efe fuentes de varias compañías que operan en Barajas. AENA no ha confirmado este aspecto y se ha limitado a certificar el cierre del espacio aéreo hasta las 13.00 horas, aunque ha detallado que la Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EUROCONTROL) no está facilitando "slots", permisos de vuelos, hasta las 19.00 horas.

10.23 horas: Neogciar con los controladores parece una opción descartada por AENA según está ahora mismo la situación. Por el momento, las autoridades aeroportuarias vinculan cualquier posibilidad de mantener negociaciones con los controladores al regreso de éstos a sus puestos de trabajo y a la vuelta a la normalidad en los aeropuertos. Fuentes de Fomento, ministerio del que depende AENA, indicaron E que "han sido los controladores los que se han levantado de la mesa de negociación", y añadieron que hasta que no se normalice la situación "no va a existir ninguna otra reunión".

10.19 horas: Desde Lisboa, Elena nos cuenta su caso. Es una española tirada en el aeropuerto, rodada de compatriotas indignados, y que ven a los controladores como unos "sinvergüenzas que ganan mucho dinero como para hacer esto". "Nos dicen que hay un avión preparado a las 15.20 horas, pero estamos intentado buscar autobuses o trenes para volver lo antes posible a Madrid", argumenta esta joven.

10.12 horas: Roberto, uno de los afectados en el aeropuerto de Barajas, ha pasado la noche en un hotel en el que le ha alojado la compañía aérea. Es de los 'afortunados', dado que al hacer escala tiene derecho a una noche de hotel. "De lo malo, hemos dormido caliente", explica este joven que viajaba a Londres y que ahora lucha como uno más en busca de una solución frente a un mostrador.

10.07 horas: Hacerse con un café en el aeropuerto de Barajas no es tarea sencilla, dado que la mayoría de los establecimientos están ubicados dentro de la zona de embarque, a donde nadie está accediendo por el momento. El único establecimiento es una hambuerguesería donde hay montoneras. Las encagardas cuentan a RTVE.es que, de momento, no esperan problemas de abastecimiento, porque se habían hecho con provisiones para todo el puente.

10.03 horas: Se siguen buscando formas de dar la salida a la aglomeración de pasajeros que se agolpan en los mostradores de Barajas. Acabamos de saber que Iberia y Vueling están teniendo conversaciones con Renfe para llegar a un acuerdo que permita a sus viajeros utilizan el tren como vía de transporte alternativo, según informaron Fomento. De cerrarse el acuerdo, los viajeros podrían usar su tarjeta de embarque como billete para coger el tren.

10.00 horas: Este abandono masivo de los puestos de trabajo de los trabajadores, que ha pillado a todos por sorpresa menos al Gobierno, según ha desvelado la ministra de Economía, Elena Salgado, que ha asegurado en una entrevista que tenúan indicios. "El día anterior el ministro de Fomento ya nos comunicó los problemas que había en Galicia", ha explicado en una entrevista en la Cadena SER. ¿Será la huelga sorpresa de controladores la razón por la que Zapatero decidió no acudir a la cumbre Iberoamericana? Moncloa nunca detalló las causas exactas y sólo dijo que quería estar en el Cosejo de Ministros.

09.46 horas: Desperación de los pasajeros en Barajas tras conocer la noticia del cierre del espacio aéreo hasta las 13.00 horas. La mayoría se han enterado por llamadas de familiares o por la conexión de internet de los pequeños portatiles que han usado durante toda la noche los damnificados. Las colas de las cancelaciones supera ahora en número a los que tenían esperanza de volar este sábado.

09.40 horas: El espacio aéreo español permanecerá cerrado hasta al menos las 13.00 horas de este sábado, según los datos de última hora proporcionados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Cerca de la mitad de los controladores han acudido a los centros de control, aunque "se niegan a trabajar" alegando problemas médicos, y la situación "sigue prácticamente igual", según precisó el gestor aeroportuario.

09.30 horas: Una vez conocido el dato de asistencia laboral, la Policía va a enviar a la Fiscalía la lista de controladores aéreos que ayer no trabajaron a pesar de que estaba previsto que lo hicieran, han informado fuentes policiales. Este viernes, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel.

09.09 horas: Según informa Lucía Yeste, de RNE, Rodríguez Zapatero preside ya el Consejo de Ministros extraordinario, en el que se podría decretar de manera inédita en nuestra democracia el estado de alerta. Además, aquellos controladores que no trabajen podrían ser llevados ante el juez y acusados de delitos que comporten penas de prisión de años.

09.09 horas: Médicos de AENA se están dirigiendo a las torres de control para confirmar la "indisponibilidad" que aducen los controladores, según informa RNE.

09.06 horas: Cuando ya ha dado comienzo el Consejo de Ministros extraordinario, AENA confirma que ha acudido a trabajar el 50% de los controladores que iniciaban su turno a las 08.00 horas, pero no están trabajando alegando "indisposición". En concreto, AENA ha detallado que al Centro de Control de Barcelona han acudido 7, de los 43 que tenían turno; a la torre del Prat 4, de los 13 convocados; al Centro de Control de Madrid 15, de 67 y a la torre de Barajas 8, de 17. Además, en el Centro de Control de Sevilla se han presentado 10, de los 19 con turno; en el de Palma 13, de los 13 llamados a cubrir el servicio y en Valencia 7, de los 8 citados.

08.56 horas: Desde Iberia calculan que ayer se vieron afectados hasta 25.000 de sus pasajeros, mientras que la predicción es aún peor para este sábado: habrá entre 60.000 ó 70.000 damnificados, según informa en RNE el director general de comunicación de la Aerolína, que insiste en que quienes tengan los vuelos cancelados no acudan a los aeropuertos porque tienen de margen hasta el 7 de diciembre para reclamar el importe del billete.

08.54 horas: Cada vez llega más gente al aeropuerto de Barajas en busca de una solución a su caso. En metro, en autobús exprés, en taxis y hasta en los autobuses fletados por los hoteles donde han pasado la noche los afectados, están siendo utilizado.

08.50 horas: Con mucha atención está viviendo la situación de los aeropuertos en la prensa internacional y medio como la BBC lo llevan a su portada. Consulta la galería con las portadas de los medios internacionales y nacionales.

08.45 horas : Se sabe que varios trabajadores han acudido al centro de control del aeropuerto barcelonés de El Prat, pero "ninguno ha firmado la hoja de actividad para iniciar su labor". Se desconoce si este grupo de controladores "ocupará las frecuencias designadas" o se limitarán a personarse en el Centro.

08.44 horas: Las 12.00 horas. Ésa es la hora hasta la que, según las compañías aéreas, permanecerá cerrado el espacio aéreo de Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias. AENA tampoco ha facilitado aún ninguna cifra sobre los controladores que se habrían incorporado a sus puestos en el turno de mañana, que se inició a las 08.00 horas.

08.40 horas: Según confirma AENA a TVE, han sido seis los vuelos que han aterriado esta noche en Barajas, pero ningún avión ha despegado, pese a la militarización de los controladores. Cinco de estos vuelos erna de Iberia, que prevé 14 aterrizajes de sus vuelos en Madrid a lo largo de la mañana.

08.29 horas: El aeropuerto de Bilbao está dando permisos para vuelar a las aerolíneas para a partir de las 12 horas, según ha informado un portavoz de Aena, quién ha indicado que hay controladores en la torre de control.

08.28 horas: Aún no está claro si este grupo de controladores firmará "la hoja de servicio" para ocupar sus puestos de control o harán como en el turno de noche, que acudió al Centro, pero no firmó este documento para iniciar su actividad. Las fuentes han detallado a Efe que los controladores comentaban: "Nos quedan dos días muy duros, tras pasar medio".

08.27 horas: Unos 150 controladores que han pasado la madrugada en un hotel cercano a Barajas han celebrado una asamblea a las 07.00 horas, al término de la cual varios trabajadores se han desplazado hasta el Centro de Control de Torrejón, donde a las 08.00 horas tendría que entrar un nuevo turno.

08.25 horas: En el aeropuerto de Manises han abierto los controles policiales para el acceso de pasajeros y de momento, Ryanair ha anunciado que está previsto que despeguen a a las 10.00 horas tres de sus vuelos camino de París, Fráncfort y Pisa, según informa RNE.

08.23 horas: En el Aeropuerto de Palma de Mallorca, conocido como Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan, se han incorporado cinco de los 16 controladores a su puesto, pero no al trabajo efectivo. En Palma los vuelos siguen cancelados, por lo menos oficialmente hasta las 11 de la mañana.

08.22 horas: Atocha está repleto de viajeros buscando un billete de última hora. Laura García, ha tenido que comprar a “precio de oro” un billete de AVE a Málaga al ser cancelado este viernes su vuelo. Desde la estación de trenes de Atocha nos cuenta que RENFE ha reforzado el servicio de alta velocidad con Málaga, Sevilla y Barcelona. Aunque a la mayoría de los viajeros les van a reembolsar el precio del vuelo, los viajeros se quejan: “¿Ahora quién me paga a mi este billete de AVE?”

08.19 horas: La desinformación sobre la situación ha sido la tónica dominante durante toda la noche. Es el caso de Lorenzo, al que ayer le bajaron junto a su mujer del avión que tenía previsto llevarles a Italia. Ha estado esperando toda la noche, con un único objetivo: recuperar su maleta. Pero ahora le dicen que hay opción de que pueda viajar este sábado, aunque se iría sin maleta... o no. Nadie lo sabe.

08.13 horas: En Barajas, Air Europa o Alitalia son algunas de las compañías que están facturando algunos de sus vuelos programados para esta jornada, aunque eso no garantiza que finalmente puedan despegar.

8.09 horas: Si uno se acerca a un mostrador de información de Iberia en la T-4 de Madrid, las dos opciones que te dan son o acogerte a un 'stand by' -una tarjeta para subirte al próximo avión con plazas disponibles para tu destino- o cancelar tu vuelo y obtener íntegro el dinero. Si has comprado el billete en la aerolínea, será ella quien te devuelva el dinero; aunque se lo adquiriste en una agencia, deberás acudir al establecimiento para recuperar el dinero.

08.06 horas: A esta hora está previsto que se produjese un nuevo cambio de turno de controladores y habría que comprobar si se reincorporan el trabajo. Sin embargo, AENA de momento no ha dado información sobre cuál es la situación en este momento.

08.05 horas: Esperar o acudir a un transporte alternativo. Ésas son las dos opciones para los que tenían pensado viajar en avión a un destino nacional en este puente de diciembre. Es el caso de Manuel, un pasajero que viajaba desde Bilbao con destino a Málaga. Durante horas estuvo esperando a que en el aeropuerto le dieran una opción de salida, pero al verse arrinconado ha optado por coger un taxi a Madrid, por un coste de 580 euros. "No aguanté más. Salí a la puerta del aeropuerto de Bilbao y cogí el primer taxi que vi", asegura desde la resignación y con mucho sueño este pasajero. Ahora ya está montado en un AVE camino de Málaga, por otros 85 euros.

07.50 horas: Después de que Rodríguez Zapatero firmase la orden para mandar a los controladores militares a las torres de control, el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció sobre las 02.00 horas para anunciar una reunión a las 09.00 horas del Consejo de Ministros para proceder a declarar el estado de alarma si la situación en los aeropuertos "no se normaliza completamente".

07.48 horas: Por el momento, los únicos vuelos que aparecen con hora de salida prevista en las pantallas de la T-4 son los vuelos internacionales. El primero que está previsto que salga de la compañía Iberia es un vuelo con desitno a Burdeos, que según las pantallas de información partirá sobre las 8.45 horas.

07.47 horas: Los que peores condiciones han tenido son los que partían de orígen desde España, dado que las aerolíneas están obligadas a pagar la noche de hotel sólo a aquellos que hagan tránsito en el aeropuerto en el que se haya visto atrapado el pasajero.

07.38 horas: En Barajas, el cuarto aeropuerto más importante de Europa, la Unidad Militar de Emergencias ha estado toda la noche asistiendo a los pasajeros afectados. "Nosotros hemos pasado la noche como hemos podido. Las niñas han dormido en el carrito de las maletas y nosotros nos hemos echado en el suelo", explican a RTVE.es una familia de Zamora.

07.35 horas. Según informa AENA, son tres los vuelos que desde media noche han aterrizado en Barajas. Los tres han llegado a Madrid desde vuelos transocéanicos, desde Lima, México y Buenos Aires, según informa TVE. Las cifras que barajan las autoridades aeroportuarias es que hasta el próximo lunes estaban previstas hasta 30.000 operaciones.

7.30 horas: Con colas arranca la segunda jornada de caos aéreo, después de que los controladores aéreos se levantase por sorpresa de sus puestos de trabajo cerrando todo el espacio aéreo. Son muchos los pasajeros que han pasado la noche en aeropuertos como el de Barajas, donde continúan haciendo cola en busca de una solución.