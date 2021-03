La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha negado este martes que la Fiscalía del Estado o el Gobierno sufrieran presiones de Estados Unidos para obstaculizar procesos judiciales o que España recibiera dinero para acoger presos de Guantánamo, como afirman algunos documentos filtrados por Wikileaks.

Así lo ha dicho tras la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, preguntada por las filtraciones dadas a conocer por El País, según las cuales EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas contra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso Couso, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA.

Según estos documentos, el embajador norteamericano entre 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, y había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

No obstante, ha recordado que la propia Fiscalía General del Estado ya ha declarado hoy que su postura en cada causa judicial se basa en criterios "estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa".

Jiménez ya habló con el embajador

Jiménez ha explicado que la Embajada de Estados Unidos advirtió ya la semana pasada al Ministerio de que se iba a producir una filtración de documentos, y ella misma habló durante el fin de semana con el embajador, quien le dijo que desconocía el contenido de las filtraciones.

Pese a ser "partidaria de la máxima transparencia", la ministra ha recalcado que hay cuestiones "especialmente sensibles", aquellas relacionadas con la seguridad del Estado, la lucha antiterrorista o algunos ámbitos de política exterior, que exigen "especial discreción".

Con todo, ha señalado que muchas de las cosas que se están conociendo forman parte de conversaciones informales o valoraciones personales privadas, de embajadores o de personal diplomático, cuestiones que "cuando se ven escritas en un papel cobran una dimensión que realmente no tienen".

"Son informaciones a las que no hay que dar mayor relevancia", ha insistido, cuestiones que "necesitan ser contrastadas" y que, si no se comprueban, no merecen una "credibilidad tan alta" y "hay que minimizar" su contenido.