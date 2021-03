En principio, las revelaciones que sobre su persona se hace en Wikileaks, le hicieron gracia. Pasadas unas horas, Berlusconi asegura que todo es falso.

Es más, dice: "Desafortunadamente no he participado nunca en ninguna fiesta salvaje. A lo mejor son interesantes pero no he tenido nunca ocasión de acudir a ellas".



"Organizo cenas en mi residencia habitualmente y hay mucha gente que quiere venir. Luego, en algunas ocasiones, han tomado imágenes con sus teléfonos. A las chicas las han pagado para que mientan y digan que en mi casa ocurren cosas que nunca han sucedido", ha contestado el primer ministro italiano.