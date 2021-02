Si la izquierda abertzale quiere volver a las instituciones tiene que "romper fehacientemente con ETA", según fuentes del Ministerio del Interior, que han dicho que, con la declaración de hoy, la antigua Batasuna "no lo ha hecho".

Esta es la reacción del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba al anuncio de que en próximas fechas se registrarán los estatutos de un nuevo partido de la izquierda abertzale que, según sus promotores, cumplirá los requisitos de la ley de partidos.

El dirigente de la antigua Batasuna Rufi Etxeberria y la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, han leído en Pamplona -en castellano y euskera- una declaración en la que se afirma que este nuevo partido "deberá rechazar el uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos".

No obstante, para Interior no es suficiente con este nuevo pronunciamiento, opinión que han compartido fuentes de la lucha antiterrorista que, no obstante, ven en esa declaración otro intento de empujar a ETA a que dé nuevos pasos hacia el abandono definitivo del terrorismo.

Rajoy dice que no hay que aceptar "franquicias" de ETA El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha advertido de que "ninguna franquicia de ETA se puede presentar a las elecciones si previamente no se acaba el terrorismo". Rajoy ha participado este sábado en Vitoria en la presentación de los candidatos municipales del PP vasco para las elecciones municipales y forales de 2011, en la que se ha referido al acto convocado por la ilegalizada Batasuna en Pamplona para presentar su nuevo proyecto político. El líder del PP ha recordado que la posición de su partido en este tema "es la de siempre". "Es la ventaja de ser coherente y tener las ideas claras", ha añadido. Rajoy ha advertido de que "ninguna franquicia de ETA se puede presentar a las elecciones si previamente no se acaba el terrorismo", ya que eso "es lo mejor para todos, para el País Vasco, para los vascos, para España y para todos los seres humanos". Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha advertido hoy de que "Batasuna es ETA y no cabe en democracia, aunque se vista de seda", por lo que ha dejado claro que "ningún disfraz de ETA debe llegar a las elecciones municipales".

Ares afirma que la izquierda abertzale ha de lograr que ETA deje las armas El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, ha afirmado que los dirigentes de la izquierda abertzale deben conseguir que ETA "abandone definitivamente la actividad terrorista o abandonar ellos a ETA" si quieren "desarrollar su actividad política de una forma legal". Ares ha indicado que espera que esa declaración vaya acompañada "de hechos que demuestren que rechazan definitivamente la violencia y todas las actividades terroristas". "También son actividades terroristas la extorsión a los empresarios, las amenazas, los actos de 'kale borroka'..., y hasta ahora a ese colectivo no les he oído decir nada al respecto", ha agregado Ares. Ares ha manifestado que los dirigentes de la izquierda abertzale "saben muy bien lo que tienen que hacer si quieren desarrollar su actividad política de una forma legal: conseguir que ETA deje y abandone definitivamente la actividad terrorista o abandonar ellos a ETA". Ha resaltado que la izquierda abertzale debe "apostar por hacer política respetando los derechos humanos, las reglas de juego, la legalidad alejándose de forma clara e inequívoca de la violencia y de las actividades terroristas".

Urkullu desea que la izquierda abertzale se comprometa por la vía política El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha expresado su confianza en que la izquierda abertzale, "hoy como nunca, a pesar de que no lo digan claro, muestre su compromiso por un camino irreversible hacia la política". Urkullu ha intervenido durante el homenaje que anualmente celebra el PNV al fundador del partido, Sabino Arana, en la localidad vizcaína de Sukarrieta. En el acto, celebrado a la misma hora que el de la izquierda abertzale en Pamplona, Urkullu ha dicho que con el acuerdo firmado con el Gobierno central se consiguió "un tiempo para la paz, un tiempo para que esa autodenominada izquierda abertzale, que tanto nos critica, dé los pasos que debe dar, sin pretender enredarnos en su laberinto ni en sus discursos jeroglíficos". Urkullu ha recordado que desde hace tres años su partido le viene diciendo lo mismo a la izquierda abertzale: "Todo un mundo por construir si se disocian del terror".

La AVT exige que no se dé crédito a los proyectos abertzales La AVT ha pedido no dar pábulo al nuevo intento de Batasuna de volver a las instituciones, después de que representantes de la formación ilegalizada anunciaran en Pamplona una nueva fuerza política que dice "rechazar" la violencia.



Angeles Pedraza, presidenta de la AVT, dijo que "no sólo hay que rechazar la violencia, hay que condenarla y no sólo eso, hay que condenar el proyecto político de ETA".



Según Pedraza, la Justicia española y la europea han confirmado que "Batasuna es ETA y ETA no puede estar en las instituciones". "Está tan claro que no hay que dar pábulo a más comunicados", remarcó.



Por este motivo, la responsable del principal colectivo de víctimas dijo que espera que el anuncio realizado este sábado por Batasuna en Pamplona "no le valga a ningún político" para permitir la vuelta a las instituciones del partido de Arnaldo Otegi.



Pedraza valoraba así que el dirigente abertzale Rufi Etxebarria y la alcaldesa de Hernani, Mariam Beitialarrangoitia, de ANV, leyeran en la capital navarra una declaración en la que se afirma que la nueva fuerza política que quieren crear "deberá rechazar el uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos".

Rosa Díez pide que los demócratas no se dejen engañar La diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, ha demandado que no se deje a Batasuna volver a las instituciones mientras no condene "los principios de ETA" y el "totalitarismo" que la banda terrorista quiere imponer a la sociedad vasca.



A este respecto, la líder de UPyD señaló que "los demócratas y el Estado de derecho no se deben dejar engañar", puesto que "quienes compartan los objetivos de ETA no tienen sitio en la democracia".

Eusko Alkartasuna dice que el nuevo partido cumplirá la legalidad El secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), Pello Urizar, ha afirmado que la legalización del nuevo partido de la izquierda abertzale afín a la antigua Batasuna "dependerá de la voluntad política", más que de la argumentación jurídica. El dirigente nacionalista vasco ha expresado su convencimiento de que los estatutos que presentará la izquierda abertzale en el registro de partidos del Ministerio de Interior "cumplirán con todos los requisitos legales".

Aralar cree que el nuevo partido debe estar en las elecciones El coordinador de Aralar en Vizcaya, Iosu Murgia, ha dicho que "en un futuro, a medio o largo plazo, quizás podamos reconstruir una izquierda abertzale nueva, con nuevos parámetros".



Murgia ha afirmado que Aralar encara "muy positivamente" la posibilidad de que Batasuna pueda estar presente en los comicios de 2011 y considera que "debe estar" en esas elecciones.

UPN insiste en que no puede haber atajos El secretario general de UPN, Carlos García Adanero, ha afirmado que "lo que tiene que hacer la izquierda abertzale es condenar a ETA de forma rotunda" y ha insistido en que "no puede haber atajos" para que Batasuna esté en las próximas elecciones.



El regionalista ha defendido que ETA "tiene que desaparecer" y ha incidido en que "hay que ser contundentes en la condena del terrorismo". A juicio de García Adanero, la izquierda abertzale, con este anuncio, "no ha dado los pasos suficientes para estar en las elecciones". Además, ha considerado necesario un "reconocimiento" del daño causado a las víctimas del terrorismo.

CDN afirma que son los tribunales los que han de decidir En opinión del presidente de Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), José Andrés Burguete, tendrán que ser los Tribunales los que decidan si el nuevo partido se ajusta a la Ley