La remodelación del gobierno se ha hecho pública este miércoles pero, pese a lo que han asegurado muchos ministros y altos cargos a su entrada al Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya se lo había comunicado a su "núcleo duro" el pasado domingo.

Así lo han asegurado fuentes cercanas al presidente, quienes afirman que Zapatero comenzó a transmitir los cambios a varias personalidades de su gobierno como a la hasta ahora vicepresidenta primera, ministra de Presidencia y portavoz, María Teresa Fernánde de la Vega.

"A disposición del presidente"

Por su parte, Aído, cuyo ministerio ha sido eliminado, también insistió en que le correspondía a Zapatero anunciar los cambios.

"Creo que hay que ser respetuoso con los tiempos y con las decisiones que competen al presidente, así que permítame que no me pronuncie", respondió a Pino la ministra.

Al ser preguntada por el resto de los cambios en el Ejecutivo, Aído eludió pronunciarse "sobre algo que no ha sido anunciado" e insistió en que el presidente es quien nombra y quien cesa.

"No me voy a pronunciar sobre algo que no ha sido anunciado formalmente, creo que hay que ser respetuoso con las decisiones y los tiempos. En este caso es una decisión del presidente, le compete en exclusiva. Todos estamos a su disposición, él es quien nombra y quien cesa. Mientras estamos asumiendo esas responsabilidades pues tratemos de hacerlo con altura de miras y lo mejor que sabemos", dijo al ministra.