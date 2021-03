'Enterrado' está donde tiene que estar

Hemos vuelto a sacar las gafas de sol y que conste que no es por los vampiros, es que ha vuelto el sol. Qué sexys son las vampiras de Somos la noche, la nueva película del director de La Ola, que sobrevuela Berlín con un reparto encabezado por una actriz de envergadura, la magnífica Nina Hoss.

Más vampiros que nos asaltarán este viernes, los del remake americano de Déjame entrar, que triunfó en el Festival hace un par de años.

Menuda sorpresón nos hemos llevado con el coprotagonista de la película sueca Easy money. Esperábamos a un chico con el aspecto del melenudo traficante latinoamericano con el que se topa el actor principal y nos hemos encontrado con un gallego de Cambados, Matías Padín. Más simpático imposible.

Le juntamos en la radio con el director de La posesión de Emma Evans, Manuel Carballo, y menuda química. Casi se intercambian los arboles genealógicos para comprobar que tienen algún parentesco. Si me llego a marchar siguen el programa solos, no sé si no se habrán ido luego de copas. Hemos estado hablando con ellos de ouijas y esas cosas que aquí molan tanto.

El escándalo del día fue la película A Serbian film, una cinta desagradable y amoral que no debería estar ni en los rincones ocultos de un videoclub. Mezclar a niños con porno merece que le den la espalda y pasemos página sin más comentario.

Rodrigo Cortés ha caído finalmente en Sitges. Por una pirueta del destino, Enterrado está donde debe estar, en su hogar natural, como decía esta noche el realizador, que ha conquistado el Premio Méliès.

Con el premio bien agarrado, el director nos confirmó, entrando en la madrugada en el tranquilo jardín donde las noches se hacen tan eternas como las historias de vampiros, que rodará con Robert de Niro y Sigourney Weaver un guión que hablará del cerebro humano, el próximo año, y es posible que en Barcelona. Los americanos no le soltarán.