Balada triste de trompeta, la única representante española a concurso en la Mostra de Venecia, ha llegado, "in extremis" al pase de esta tarde, según ha contado a Radio Nacional, Álex de la Iglesia.

"La película la terminé hace tres o cuatro días, en unos niveles de tensión increíble, y la tensión continua porque hoy he llegado a Venecia y no se veían los subtítulos en italiano, lo cual es un problema, me he vuelto absolutamente loco, pero un técnico de laboratorio ha venido desde España en un avión y lo hemos solucionado hace sólo unos minutos. Esto siempre es así, siempre con el agua al cuello y dos dardos en el culo", ha contado el director de cine.

En una entrevista concedida al programa El Ojo Crítico, de Racio Nacional, el director de la Academia de Cine ha contado que casi nadie ha visto todavía la película, apenas algunos miembros de la Academia y amigos. Aun así, las reacciones han sido entusiastas.

"La película, me decía mi amigo Boris, es trepidante, trepi, trepi, trepidante", ha bromeado.

01.25 min La última película de Álex de la Iglesia, "Balada triste de trompeta", se presenta al público en la Mostra de Venecia, donde compite por el León de Oro. Por la alfombra roja del festival ya ha pasado la española Paz Vega, con la película 'Vallanzasca - Gli Angeli Del Male', del director italiano Michele Placido (07/09/10).

Raphael es uno de los protagonistas de la película "La película es una historia de amor que discurre por el camino del humor, asegura el director, aunque es una película de terror con monstruos y con situaciones trágicas. Es una mezcla de géneros como las que suelo hacer, pero sobre todo es una historia de amor salvaje", ha señalado. "Me la inspiró la canción de Raphael ("Balada triste de trompeta") y es el espíritu de la historia. Vimos juntos la película y le encantó -ha revelado el cineasta-. Me dijo: 'Es una barbaridad'. Tiene un papel protagonista, canta la canción y... no os quiero desvelar más cosas". "La historia es una historia personal, la cuento desde mi punto de vista, lo que para mi eran aquellos años... y la sensación que tengo es de que fueron una pesadilla, un sueño alucinatorio. -ha reconocido- Recuerdo una epoca de mucha violencia y hostilidad, en que las cosas ocurrían y no sabías por qué ni como. Y que conformó mi carácter y mi manera de ver el mundo". El director de la Mostra de Venecia, Marco Muller la ha definido como "la gran obra de un cineasta insólita y hermosa". Pero Álex se muestra cauto con la posibilidad de conseguir algún premio: "No depende de mí, depende de un jurado. Es mi mejor pelicula, he puesto el corazón al máximo y lo he dado todo para que sea un espectáculo que apasione, entretenga y, sobre todo que que emocione. Pero yo con salir contento de aquí y con un par de pizzas napolitanas sería feliz", ha dicho.