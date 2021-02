El mapa y el territorio, la última novela del escritor francés Michel Houellebecq -que saldrá a la venta el miércoles 8 de septiembre- contiene párrafos íntegramente copiados de la Wikipedia en algunas de sus descripciones, según denuncia la web Slate.fr.

Así, el autor francés podría haber hecho algo más que inspirarse en las descripciones de la enciclopedia libre, llegando incluso a reproducir su texto sin cambios en varias ocasiones a lo largo de su última obra. En concreto, los supuestos pasajes plagiados son los relativos a las descripciones de las moscas domésticas y la ciudad de Beauvais; así como el fragmento en el que retrata al político francés Frédéric Nihous.

La web francesa indica que el hecho no es tan sorprendente en la prosa de Houellebecq, que suele incluir en sus textos descripciones de lugares, personajes o, incluso, conceptos científicos.

La editorial Flammarion, que ha llevado a cabo la publicación de la novela, ha asegurado a la web que no hay ningún plagio en el texto, ya que afirma que el escritor sólo "utiliza registros reales y sitios web oficiales como materia prima literaria que, después de haber retocado, incluye, a veces, en las novelas".

"Si algunos párrafos pueden parecer copiados 'palabra por palabra', se trata de cortas citas que no pueden constituir de ningún modo un plagio, lo que sería una acusación muy grave", añade.

Wikipedia lo cree una 'banalidad editorial'

Desde Wikimedia Francia, asociación vinculada a la Fundación Wikimedia, que está detrás de la versión francesa de Wikipedia, califican estos fragmentos aparentemente copiados como una 'banalidad editorial'.

Además, a Wikipedia le resultaría muy difícil emprender acciones legales contra el escritor, debido a que sus textos son fruto de la escritura colaborativa, se publican bajo la licencia Creative Commons y son reproducibles con fines comerciales, siempre que se cite a Wikipedia.

Sin embargo, Houllebecq no cita a Wikipedia en ningún momento, lo que no hace más sencillo acudir a los tribunales, ya que no existe un autor concreto que pueda sentirse agraviado, debido al carácter colectivo del texto.