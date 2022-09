Toscani: "Si el arte no provoca, no es arte"

Oliviero Toscani, uno de los fotógrafos clave para entender el mundo de la creatividad y la publicidad de las últimas décadas, visita Campus Party Valencia para dar una conferencia donde los campuseros tendrán la oportunidad única de escucharle y conocer sus originales puntos de vista sobre el futuro de la fotografía y la creatividad.

En su currículo destacan sus campañas publicitarias para Benneton, Esprit, Valentino, Chanel o Fiorucci.

Sus trabajos han ganado cuatro veces el premio Lion d'Or en el Festival de Cannes y no han estado exentos de polémica al incluir alusiones al racismo, la guerra, la religión, la homosexualidad o la pena capital.

RTVE. es ha tenido la oportunidad de hablar con él momentos antes de la conferencia.

P-¿Cómo llegó a convertirse en fotógrafo de moda?

R-Yo no me considero fotógrafo de moda, soy simplemente fotógrafo. Soy un reportero que intento comunicar las expresiones de la sociedad. Lo que pasa es que en un momento determinado la moda ha sido muy importante en la sociedad. Yo ya hacía fotografías en Londres cuando salió la minifalda cuando era alumno de la escuela de arte.

Después las revistas me pidieron que hiciera fotografías de moda y entonces las hice. De hecho hay tantos fotógrafos en el mundo de la moda hoy en día, que si no existiera la moda no serían fotógrafos. Después, a lo largo de mi carrera, he trabajado para las revista de moda más importantes del mundo.

P- Sus campañas publicitarias han sido muy criticadas y también muy alabadas. Hay quién piensa que es una provocación y otros que opinan que lo que hace es denuncia social. ¿Usted qué piensa?

R- La provocación se percibe como una cosa negativa y yo creo que la provocación es algo positivo. Si el arte no provoca no es arte. ¿Picasso no ha provocado? ¿Y Goya? -mi artista favorito- Goya ha sido uno de los más grandes provocadores. Para mí provocar es darle al alguien la posibilidad de que vea las cosas de una manera diferente. Provocar es un signo de generosidad.

P- ¿En su opinión, qué es lo que tiene que tener una fotografía para no dejar indiferente a nadie?

R-Yo creo que lo más importante es hacer ver las cosas de un modo nuevo que tiene que ser sorprendente y emocionante, éstas son las dos cualidades más importantes. No existe una regla concreta, existen las imágenes adecuadas en el momento justo. Si una imagen aparece en el momento justo donde tiene que aparecer, se recuerda siempre.

El arte no es moderno ni antiguo, el arte es arte simpre. Goya siempre será moderno, lo es ahora y lo será dentro de 500 años. La modernidad no es una cuestión de tiempo sino que es una cuestión de calidad.

P- ¿Tiene algún fotógrafo que admire? ¿Algún referente en el que se haya fijado?

R- Muchos fotógrafos como referencia no es que tenga, pero hay un fotógrafo alemán que se llamaba August Sander que me gustaba mucho. Por otra parte, yo pienso que lo más importante son las imágenes, no el fotógrafo.

P- ¿Qué opina de la libertad de prensa en Italia?

R- Bueno no se trata de que no haya libertad de prensa en Italia, la libertad de prensa sí que existe. Lo que pasa es que hay un conformismo a nivel nacional muy importante que es confirmado y arruinado por la televisión.

La televisión ha sido un desastre en Italia y yo creo que también en el mundo. Ha producido mucha mediocridad, falta de ética y falta de estética. Yo todo lo que veo en la televisión es viejo, es vulgar y le falta estilo. Esta monocultura ha arruinado la ética y la estética a nivel interno en Italia, no sé si en España la televisión será diferente.

Entonces la cuestión no es que no haya libertad de prensa, que sí la hay, sino que hay un conformismo generalizado. En España y en Francia por ejemplo tenéis más sentido de Estado porque España es un Estado desde hace 400 años, Italia no, aunque por otra parte, esa anarquía también es buena.

P- ¿Qué consejo daría a los jóvenes que empiezan en el mundo de la fotografía?

R- Bueno si realmente tienen algo nuevo que decir, si no se conforman con lo que ya conocen, si tienen el valor de experimentar y de investigar, si para ellos el arte no es sólo la composición, la estética, los colores, la tecnología, sino que para ellos el fin del arte es la condición humana como ha sido siempre para el arte, entonces pueden empezar a dedicarse a esto.

P- Por último me gustaría preguntarle sobre un tema que está de actualidad en España estos días. Ayer el Parlamento de Cataluña prohibió las corridas de toros. ¿Tiene alguna opinión al respecto?

R- Si claro que tengo opinión. Yo vivo en una finca y tengo vacas, caballos, gallinas, perros, es decir, que amo a los animales. Nunca he considerado a las corridas de toros como algo negativo, sino como algo positivo porque hay un gran respeto hacia el toro. Si yo fuera toro, a mi me gustaría más morir en la plaza que en el matadero.

No somos vegetarianos, comemos animales, no todos pero comemos, entonces es un poco una hipocresía. Las corridas no tienen nada que ni ver con los animales ni con los hombres. Yo he ido a ver corridas de toros a Barcelona, a Madrid y a Sevilla. Nosotros sabemos que vamos a morir tarde o temprano, pero el toro no lo sabe y entonces es verdaderamente una tensión entre la fuerza del toro y el miedo humano.

Las corridas de toros son como una ceremonia de alto nivel, como algo religioso. Yo no creo que lo que han hecho ahora en Cataluña sea un manifiesto contra los toros en sí, sino más bien como una demostración de su independencia.