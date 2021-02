Jordi Montull, ex director administrativo del Palau de la Música, y Fèlix Millet, ex presidente de la Asociació Orfeó Català-Palau de la Música, se han acogido hoy a su derecho a no declarar en el Parlament, donde debían enfrentarse a la comisión de investigación por el desvío de fondos del Palau. Ambos se expusieron sin replicar a los reproches de los grupos parlamentarios para no perjudicar más su situación de imputados.

En su comparecencia, Montull sólo ha dicho que debe ser "cauto y respetuoso con las instancias judiciales", ya que aún no ha sido requerido por el juez Juli Solaz, que instruye el 'caso Palau' para "aclarar las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación".

Montull, que se ha afeitado después de salir de prisión, llegó al Parlament acompañado por su abogado Jordi Pina pasadas las once y media de la mañana, aparentemente tranquilo y bajo una gran expectación mediática. El ex presidente del Palau, Fèlix Millet, lo hizo media hora después, a mediodía.

A pesar de acogerse a su derecho a no contestar, al igual que ya hicieron su hija y ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, y la ex secretaria de Millet, Elisabeth Barber, Jordi Montull, sentado junto a su abogado, ha escuchado los discursos de todos los diputados de la comisión.

Por su parte Millet se ha limitado a leer un breve escrito en el que ha señalado que, al estar imputado en el procedimiento judicial "que todos ustedes conocen", no deseaba hacer "en estos momentos" ninguna declaración, por lo que, acogiéndose a los consejos de su abogada Mireia Astort, que le acompañaba en la sala, se acogía a su derecho a no responder a ninguna pregunta.

Reproches de los grupos parlamentarios El primer turno de los diputados ha sido para Jordi Turull (CiU) que, sin extenderse en exceso, ha puesto de manifiesto su pesar por la decisión de Montull de no declarar y ha asegurado que le hubiera gustado que diera respuesta a si ha participado "directamente" en la financiación irregular de algún partido político por medio de comisiones por obra pública. El socialista Jordi Terrades ha mantenido un tono menos agresivo, se ha limitado a apuntar que Millet es el protagonista de uno de los episodios más tristes que ha vivido Cataluña en los últimos años y le ha recriminado que sus convenios con la Fundación Trias Fargas eran "éticamente reprobables". El diputado del PSC ha mostrado su interés saber dónde fueron a parar los "fondos expoliados", o el porqué de la decisión de contratar a su hija para la gestión económica del Palau. Con todo, Terrades ha explicado que ya estaba viendo cómo al final serían Millet y Montull "los únicos culpables".