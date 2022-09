El 'delfín' de Uribe se convierte en el presidente más votado en 50 años en Colombia

El conservador Juan Manuel Santos se ha convertido en el presidente más votado de Colombia en 50 años al lograr nueve de los catorce millones de votos emitidos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, un 68,9%, en una jornada marcada por una abstención superior al 55%.

El ex ministro de Defensa se convierte así en presidente electo y sucederá a su antiguo jefe Álvaro Uribe, quien dejará el Gobierno el próximo 7 de agosto tras ocho años en el poder.

El rival de Santos y candidato del Partido Verde, el liberal Antanas Mockus, ha obtenido el 27,5% en la segunda vuelta celebrada este domingo, y tan sólo ha sido el más votado en uno de los 32 departamentos del país, el sureño y selvático Putumayo, según los datos oficiales.

Con el 97,9% de las mesas escrutadas, Santos ha obtenido 8,8 millones de sufragios contra 3,5 de Mockus, por lo que se convierte en el presidente con más apoyos en los últimos 50 años.

La jornada ha estado empañada por la muerte de una decena de uniformados en ataques atribuidos a los grupos guerrilleros en distintas zonas rurales del país.

El "triunfo de Uribe"

En su primera declaración tras la victoria, ante miles de seguidores en el coliseo de El Campín, en Bogotá, Santos ha hecho un homenaje a su predecesor, "uno de los mejores presidentes en los dos siglos de vida republicana". "Muchas gracias, muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez", ha dicho.

"Los colombianos votaron hoy para resaltar un programa de gobierno que continúa y desarrolla los avances de su administración; éste es también su triunfo, presidente Uribe", ha añadido.

También ha destacado la fortaleza del Partido de la U que fundó hace cuatro años junto a Uribe y ha agradecido a las otras fuerzas de la derecha que pidieron el voto para él tras su derrota en la primera vuelta, donde ya estuvo a punto de ser elegido directamente. Con todo, ha prometido que será "el presidente de la unidad nacional".

"Los colombianos votaron para apoyar un mensaje de unidad y yo recojo ese mensaje (...), a partir de este momento soy el presidente electo de todos los colombianos, de los que me apoyaron y de los que no me apoyaron, soy y seré el presidente de la unidad nacional", ha subrayado.

De hecho, incluso ha invitadi a Antanas Mockus a unirse, así como a miembros del Partido Verde y colaboradores de su rival, como el ex alcalde de Medellín y ya ex candidato a la Vicepresidencia, Sergio Fajardo.

Aprovechando la euforia del público, ha hecho un llamamiento a la reconciliación con Ecuador y Venezuela.

"Aspiro a trabajar de la mano con los países vecinos", remarcó, al matizar que en las "relaciones conflictivas", en alusión a las que el Gobierno de Uribe mantiene con esos dos países, siempre "hay dos alternativas: mirar con amargura hacia el pasado o abrir caminos de cooperación hacia el futuro" y Santos hoy optó por la segunda vía.

Ecuador rompió relaciones con Colombia en marzo del 2008 tras el bombardeo a un campamento de las FARC ubicado en su territorio, mientras que Venezuela las "congeló" en el 2009 a raíz del polémico acuerdo militar firmado entre los gobiernos de Bogotá y Washington.

El presidente electo, quien como ministro de Defensa de Uribe fue artífice de los mayores golpes a las FARC en sus 45 años de historia, también ha lanzado un duro mensaje a la guerrilla. "Que oigan los terroristas y que oiga el mundo, a las FARC se les agotó su tiempo".