Los chimpancés también tienen compasión

Al igual que los humanos, los chimpancés también tienen empatía. Nuestros parientes más cercanos muestran compasión hacia sus seres queridos, víctimas de un conflicto.

En la década de los 70, el investigador Frans de Waal, demostró que si un chimpancé pierde un conflicto o una lucha, otros individuos del grupo se acercan a él y le abrazan, besan o espulgan. La consolación de los chimpancés.

Posteriormente, el científico -experto en simios- Robert Sapolsky, relacionó este fenómeno de la consolación con expresiones de empatía. La investigación publicada reciéntemente en 'Proceedings of the Nacional Academy of Sciences' muestra, por primera vez, que los chimpancés amigos y familiares de la víctima de un conflicto ofecen consolación.

Pero "son las hembras de chimpancé las que consuelan más a menudo que los machos", señala a SINC Miguel Ángel Castellanos, coautor del estudio e investigador departamento de Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta investigación se basa en el estudio de más de 3.000 conflictos agresivos de dos grupos diferentes de chimpancés, por lo que "acerca más que ningún otro el comportamiento de la consolación a una explicación basada en la empatía", declara Castellanos.

Ambos estudios -el actual y el de la década de los 70- apuntan que no hay razón para dudar que la consolación es una expresión de empatía, aunque no se determina el mecanis exacto involucrado.

El trabajo, en el que se han recogido datos durante más de una década en el Centro de Investigación de Primates Yerkes en Atlanta (USA), muestra también por primera vez, la reciprocidad de la consolación. Los chimpancés consuelan a aquellos individuos que les han 'apoyado' previamente. "Los machos dominantes, probablemente en su papel de pacificadores, a menudo consuelan a los participantes del conflicto previo", añade el investigador español.