La mujer del ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la petición de la Fiscalía para que se mantenga su imputación en el "caso Gürtel", insistiendo en que era su marido quien se ocupaba de las declaraciones de la renta.

En el escrito presentado ante el TSJM, la defensa de Rosalía Iglesias solicita al juez instructor, Antonio Pedreira, que inadmita el recurso del fiscal contra el auto en el que el pasado 6 de mayo el magistrado levantó la imputación a la esposa de Bárcenas.

El juez, que investiga un eventual delito fiscal por defraudación del IRPF en los años 2002, 2003 y 2007, en los que Bárcenas e Iglesias realizaron la declaración conjunta, no encontró indicios de responsabilidad en la actuación de la mujer del ex tesorero del PP, por lo que acordó el sobreseimiento provisional de la causa respecto a ella.

La Fiscalía recurrió esta decisión al entender que con los datos de los que dispone el juez no es posible adoptar una decisión respecto a Iglesias, y pidió que se mantuviera la imputación al menos hasta recibir las diligencias practicadas por el Tribunal Supremo (TS) en la causa que afectaba al ex senador del PP y al ex diputado de este partido Jesús Merino.

El abogado de Iglesias, Miguel Bajo, que también se ocupa de la defensa de Bárcenas, se muestra sorprendido por los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que, a su juicio, solicita la revocación de la decisión del juez "sin hacer la más mínima referencia a ningún indicio de delito".