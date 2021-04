"Después del suicidio de mi padre estuve tres años muy tocado, tenía que sacar los demonios de mi interior y comencé a escribir como una terapia" Así describe Antonio Altarriba el momento en que comenzó a redactar, en 2004, el guión de El arte de volar, la obra que ha arrasado (Mejor obra, guión y dibujo) en el 28 Salón del cómic de Barcelona.

El arte de volar recorre la vida del padre de Altarriba y de tantos otros perdedores de la Guerra Civil que hicieron lo que pudieron para sobrevivir sin renunciar a sus principios, aunque estaban condenados al fracaso. Un apasionante resmen de 70 años de la historia de España. Y que, desde el principio ha sido muy bien recibido por crítica y público obteniendo, entre otros el Premio Nacional del cómic de Cataluña

"Es un libro - asegura-que ha tenido el viento de cara, mientras que mi padre siempre lo tuvo en contra"

"Conocía el trabajo de Kim y sabía que era mucho más que Martínez el Facha, por eso le pedí que dibujará la historia de mi padre" -Nos cuenta Antonio-"Hicimos numerosas pruebas de estilo (Más o menos realista) y al final todo salió estupendamente, porque pensábamos que iba a ser una obra minoritaria y enseguida tuvo un estupendo recibimiento por parte de crítica y público"

"El 11 de febrero de este año mi padre habría cumplido 100 años y, curiosamente, el 11 de febrero de 2009, Kim me llamó y me dijo: "He terminado los dibujos"

"Para reconstruir la historia de mi padre usé las notas que dejó y hablé con antiguos compañeros suyos, quería comprender por qué había tomado esa decisión"

"Mi padre no tuvo las alpargatas de Durruti, esa es una historia que corría durante la guerra asegurando que, como prueba de su honradez, cuando le mataron sólo llevaba una maleta con una muda y sus famosas alpargatas, y me pareció muy bonita incluirla"

"Creo que mi padre no fue un héroe ni una vítima-Asegura Altarriba- sino un héroe discreto y anónimo como tantos otros"

Kim: "Cuando Antonio me mandó el guión no sabía que hacer"

"Antonio Altarriba me llamó y me dijo que si quería hacer un cómic en serio; le dije que hacía mucho que no dibujo un cómic drámatico y me insistió asegurando que conocía mi trabajo anterior y que me veía perfectamente capaz. Me sorprendió y le dije bueno me gustaría cambair de estilo"

"Me mandó unas páginas del guión -comenta Kim-y me dijo mirátelo a ver que te parece. Me mandó las 15 primeras páginas y nada más leerlas acepté, pero sin fecha límite para poder ir haciéndolo a mi ritmo"

"No sabía muy bien que hacer, ni el estilo... hice unas pruebas y más o menos me puse de acuerdo y cuando me quise dar cuenta llevaba cuatro años dibujando"

"He tenido que cambiar de estilo, hice un dibujo limpio, como un story Board cinematográfico. Y mi mayor problema fue documentarme, porque yo estoy chapado a la antigua y en ese momento no tenía ordenador, así que me buscaban cosas en El Jueves, por internet, y cuando ví lo fácil que era me compre un ordenador"

"No me leí el guión, lo fui leyendo a medida que lo iba dibujando porque pensé que era más libre, me permitía evolucionar con la historia"

"Cuando acabé,después de 4 años, me lo releí, y ví que funcionaba muy bien. Creo que Antonio lo ha escrito muy bien. Yo quería repetir muchas viñetas pero no me dejaron. Y luego empezaron a salir críticas estupendas y Altarriba me las mandaba y yo le decía, ¿seguro que estos no son amigos tuyos?"

"Yo qería hacer algo así, cambiar de registro y este a sido un trabajo laborioso y lento, tení miedo de cansarme y dejarlo pero me lo he pasado muy bien, y estoy deseando volver a colaborar con Altarriba"