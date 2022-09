Las autoridades norirlandesas llevan más de un mes sin noticias sobre el paradero del terrorista de ETA José Ignacio de Juana Chaos, quien durante todo este tiempo no ha estado en su vivienda ni en las dos cafeterías en las que estaba trabajando, por lo que se teme que haya violado los términos de la fianza y haya salido de Irlanda del Norte, según informa la edición digital de la BBC.

Según informa Radio Nacional, citando fuentes de la Corte Suprema de Irlanda del Norte, el ex preso etarra no se ha presentado desde hace más de un mes ante la policía, como las condiciones de su libertad bajo fianza exigían que hiciera a diario.

Por ello, la Fiscalía, que representa los intereses de España en este caso de extradición, ha solicitado revocar su libertad bajo fianza ante el presidente la judicatura norirlandesa y el juez McCloskey.

Un portavoz de la oficina del Jefe de la judicatura norirlandesa ha confirmado a Efe que De Juana Chaos lleva más de un mes sin presentarse a la comisaría como tenía obligación diaria.

El tribunal de apelaciones de Irlanda del Norte estaba estudiando el recurso del ex preso etarra contra la decisión del juzgado de primera instancia de Belfast de dar luz verde el pasado 1 de marzo a su extradición a España para ser interrogado por apología del terrorismo.

La BBC añade que mientras que se resolvía su recurso, De Juana Chaos estaba obligado a personarse a diario en la comisaría de Policía de Grosvenor Road, permanecer en un domicilio conocido y mantener un 'toque de queda' nocturno.

Sin contacto con su abogado

Según añade el medio público, el propio abogado de De Juana Chaos, Sean Devine, ha reconocido a los tribunales que su defendido no había contactado con sus abogados desde el 26 de marzo. Además, ese 26 de marzo, el terrorista no participó en este acto en contra de su extradición, y en el que sí estaba su mujer.

Este acto se celebró en un bar del oeste de Belfast para exigir la paralización del proceso de extradición del ex jefe del ¿comando Madrid¿ a España. De hecho, la página web del colectivo "Don't Extradite the Basques" (No extraditen a los vascos), organizadora del evento, muestra una fotografía del encuentro en la que aparece Irati Aranzabal sentada en la mesa presidencial junto el parlamentario del Sinn Féin Paul Maskey y a un representante del Coiste na n-Iarchimí, el colectivo de apoyo a los presos del IRA.

"El caso se aplaza hasta una nueva vista, que tendrá lugar el 14 de mayo para dar tiempo (a las partes) a presentar nueva documentación", precisaron desde la oficina del Jefe de la judicatura norirlandesa.

Con este aplazamiento, el tribunal podrá decidir si dicha solicitud de anulación de la libertad bajo fianza debe tratarse en el Alto Tribunal o remitirse de nuevo al juez Thomas Burgess, quien ordenó la extradición del ex preso a España.

De Juana, de 54 años, estaba a la espera de que su defensa presentara ante un tribunal de apelaciones de Irlanda los alegatos contra su entrega a las autoridades españolas después de que un juzgado irlandés diera luz verde a su extradición.

La defensa del ex etarra debía presentar los próximos 28 y 29 de junio ante el Alto Tribunal de Apelaciones norirlandés sus alegatos en contra de la entrega a España.

La Justicia española quiere interrogar a De Juana para averiguar si fue el autor de una carta leída por una mujer en el homenaje que se le rindió en agosto de 2008 en San Sebastián tras salir de la cárcel y en el que no estuvo presente, cuyo contenido podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En Irlanda del Norte, De Juana obtuvo permiso para trabajar en dos cafeterías después de que se le denegara la concesión de una licencia de taxista en Belfast por ocultar sus antecedentes penales en la solicitud.