Najwa no acude a su nuevo instituto, donde puede usar velo, por estar "muy presionada"

Najwa no ha acudido a clase a primera hora de la mañana a pesar de que ya tiene plaza en un centro donde puede acudir con el velo islámico. Es el Instituto de Educación Secundaria Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuyo reglamento interno no impide a las alumnas ir cubiertas con hiyab.

Su familia prefiere esperar a que "se calme todo un poco" y ha explicado que Najwa está "muy cansanda y muy presionada" por todo lo que está ocurriendo.

Hace unas semanas la joven fue apartada de clase por llevar velo en el IES Camilo José Cela, en el mismo municipio madrileño. Este mismo lunes, otro centro, el IES San Juan de la Cruz, cambiaba sus normas internas para impedir la escolarización de la menor con el objetivo de evitar guetos, según ha explicado este martes en un nota.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha expresado precisamente este martes su preocupación por el hecho de que los centros acaben por segregar los alumnos en función "de lo que se puede o no se puede hacer".

Muchos periodistas esperaban la llegada de la joven desde primera hora de la mañana divididos en dos grupos para vigilar las dos puertas de acceso al centro: la principal que cierra después de las 8.30, cuando empiezan las clases, y la trasera que permanece abierta durante toda la jornada.

Ha habido un momento de confusión cuando ha llegado una alumna del Gerardo Diego que llevaba velo, pero no era Najwa. Era la otra alumna del centro que lleva la cabeza cubierta con esta prenda.

Según ha explicado a Europa Press el portavoz Mohamed Said Alilech, la joven no ha acudido a clase por decisión de la familia, pues está "muy cansada y muy presionada" por los acontecimientos de los últimos días y prefiere "que se calme todo un poco".

La familia ha tomado esta decisión "con mucha prisa", ha indicado Alilech, quien ha añadido que cuando la madre acudió al centro a pedir la baja, lo hizo pensando cambiarla al Instituto San Juan de la Cruz, muy cercano, y no en el que finalmente le ha sido asignado porque "no entraba dentro de las condiciones, por ejemplo, por la distancia, que se habían planteado".

A pesar de que ya se ha producido el cambio, y de que el objetivo es que la niña acabe el curso sin problemas "la lucha seguirá por la vía judicial" ha dicho el portavoz, explicando que ya es una cosa que ha superado el caso de Najwa y que está en ello "toda la comunidad musulmana". De momento, desconocen cuándo volverá la pequeña a clase.

"Si es su religión, hay que respetarlo"

"Va a ir a mi clase porque me han dicho que es de Letras y yo también. A mí me parece bien que lleve velo, no me importa", dice una. Su amiga responde: "A mí no me molesta, si es su religión y su cultura hay que respetarlo".

Los alumnos con los que han hablado los medios de comunicación a las puertas no tienen ningún problema con que Najwa lleve hiyab. "Este instituto lo permite y por lo tanto puede venir perfectamente", dice en este caso un chico. "Me parece bien, es un derecho que tiene como cualquier otra persona".

Fuentes del instituto, han explicado que la directora del Gerardo Diego se encontraba desde primera hora de la mañana fuera del centro, en una reunión para ultimar los detalles de la situación de la nueva alumna. Desde la dirección del instituto, de momento, no se han hecho declaraciones.