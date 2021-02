Era, aparentemente, el candidato en la sombra pero en el primer debate televisado en Reino Unido ante las inminentes elecciones dio la sorpresa. Nick Clegg venció a los representantes de los dos partidos tradicionales británicos. Este miércoles, a un día de la vuelta de dicho enfrentamiento televisivo, vuelve a ser protagonista.

Esta vez por su calificación hacia el actual primer ministro, Gordon Brown, de "político desesperado". Pero no se ha quedado ahí, Clegg ha dado a entender que tendría dificultades para colaborar con él en caso de empate parlamentario.

Esta es la información que publica el diario The Daily Telegraph, en la que también ha afirmado que los laboristas no habían cumplido en los trece años que llevan en el Gobierno y no son de fiar tampoco ahora.

"Brown bloqueó sistemática y personalmente los intentos de reforma política. Creo que es un político desesperado y simplemente no le creo", ha declarado Clegg, que también ha acusado a los laboristas de no "creer en las libertades cívicas".

¿Y si hay empate? La dureza del ataque de Clegg contra Brown puede ser un signo de que en caso de que ninguno de los dos mayores partidos, laboristas y conservadores, consiga una clara mayoría parlamentaria el 6 de mayo, los liberal-demócratas podrían condicionar una alianza con los primeros a la sustitución de Brown por otro dirigente laborista. Brown, por su parte, se centra en tratar una aproximación con los liberal-demócratas en otra entrevista que publica también este miércoles The Independent y en la que aboga por una "alianza progresista". Los laboristas se han comprometido a celebrar, si ganan las elecciones, un doble referéndum el próximo año sobre la reforma del sistema electoral para hacerlo menos bipartidista que hasta ahora y para democratizar la Cámara de los Lores mediante la elección de todos sus miembros. Pero para los liberal-demócratas esta propuesta llega tarde ya que creen que el Nuevo Laborismo ha tenido tiempo suficiente desde que llegó al poder en 1997 para acometer las reformas que en su desesperación ahora propugna.