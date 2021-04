Iba a ser la noche de David Cameron: Él era el candidato joven, el candidato del cambio, el que está por delante en las encuestas, el líder al que quiere la cámara -no es difícil- más que Gordon Brown. El que había sido preparado concienzudamente por los asesores de Barack Obama.

Y entonces, Nick Clegg, un aparente desconocido para buena parte del público británico, miró a la cámara y dijo: "Creo que tenemos una excelente oportunidad para hacer las cosas diferentes por una vez. Si es así, podemos crear una sociedad justa, el país justo que todos queremos". Y se ganó a los presentes allí y detrás del televisor en Reino Unido.

El estreno de los debates electorales en la política británica ha aportado una novedad respecto a los anteriores: el ganador puede ser el tercero en discordia. Así lo recogen los primeros sondeos tras los noventa minutos de debate: según Yougov, el 51% consideraba que había ganado Clegg; según ITV, un 46%,

En ambos casos, Cameron estaba en segundo lugar y Brown, en el tercero.

Clegg, la estrella

Clegg, casado con una española, ha logrado hacerse un hueco entre el discurso del miedo de Brown y las ansias de cambio de Cameron, intensificando este mensaje e incluso poniéndolo en evidencia en casos como los de los gastos de los diputados, que ha salpicado por igual a conservadores y laboristas.

"No pasaremos página hasta que no seamos honestos sobre lo que fue mal en primer lugar", ha declarado Clegg ante un Brown que no hacía más que lanzarle guiños con su anunciada reforma de la Constitución y un Cameron que no ha dudado en rescatar un antiguo caso de corrupción de los liberal demócratas para tratar de aguarle la fiesta a su inesperado rival.

"La primera impresión es que Clegg, tratado justamente por una vez, era el que más tenía que ganar y lo ha ganado", asegura el analista político del Guardian, Martin Kettle.

"Lo que va a quedar de este debate es la entrada de los liberal demócratas en la consciencia de los británicos", ha subrayado el periodista de la BBC, Nick Robinson.

En un ágil debate estructurado a partir de las preguntas realizadas por ciudadanos elegidos como muestra representativa de la sociedad británica, los tres candidatos primerizos a ocupar el número 10 de Downing Street han mostrado cuáles son sus cartas desde el principio.

"La prosperidad para todos" de un Brown empeñado en defender su política de estímulo frente al recorte de gasto de los conservadores; el mundo "justo" de un líder liberal demócrata que se ha hecho un hueco con un discurso de crítica a los dos grandes partidos, y el cambio del líder torie, consciente en todo momento de su condición de favorito.

Quizá por este motivo, Cameron empezó desconcertado ante el empuje de un Clegg que le quitó de repente la imagen de candidato joven y fresco.