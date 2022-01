El PP defiende la inocencia de Bárcenas

"Estamos convencidos de la inocencia de Bárcenas". Son palabras del secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, que después de que se levantase el secreto de sumario de 50.000 folios de Gürtel ha insistido en que desde el partido se confía en que "sea capaz de demostrar su inocencia".

Floriano, en una entrevista en el programa de 'Los Desayunos de TVE', ha sacado la cara por el ex tesorero del PP, a quien la policía acusa de haberse lucrado en 1,3 millones de euros de la trama liderada por Correa. "Es un hombre que ha trabajado muchos años en el partido, y por eso se le paga el abogado", ha dicho Floriano al tiempo que ha reconocido que sigue teniendo un despacho en la sexta planta de Génova.

Floriano ha querido destacado también que en el sumario "no hay nada nuevo" que el PP no supiera de Bárcenas y, al ser preguntado por si pondría la mano en el fuego por él, ha dicho: "La mano en el fuego se pone por muy pocas personas. Por una madre, por una hija... quizás por una esposa".

"No he escuchado a nadie decir 'tiro de la manta'" Ha explicado que no tiene datos de si el ex tesorero del PP sigue cobrando o no del partido pero ha insistido varias veces en que ha abandonado por completo "sus responsabilidades como gerente o como tesorero". Floriano ha afirmado asimismo que su partido ¿no tiene ningún miedo a nada¿ y tampoco al ex tesorero del PP. "No he escuchado decir a nadie `tiro de la manta", en otros casos sí, pero en este no", ha afirmado el dirigente popular. Al mismo tiempo, ha destacado que la trama "se ha aprovechado del PP" y las supuestas acciones delictivas se realizaron siempre a título personal. "Debemos hacer un ejercicio muy serio para impedir que gentuza esté en los aledaños del PP. Pero el partido como partido no está implicado en la trama", ha remarcado.

"Ni un solo euro de Gürtel fue al PP" Durante la entrevista, Floriano ha insistido en varias ocasiones en que lo destacable es que la todo comenzara como "una causa general contra el PP con un juez imputado por el Supremo que se iba de cacería con el ministro de Justicia" en la que se hablaba de "una trama organizada por el PP para obtener dinero de manera ilegal" y ahora lo más importante sea "si se suspende de militancia o no al señor Bárcenas". "En los 67.000 folios de sumario nadie puede sostener seriamente que el PP se financió de manera irregular. Ni un solo euro de Gürtel fue al PP", ha sentenciado Floriano. Ha comentado también la cuestión de las facturas de regalos que aparecen en el sumario del caso y ha defendido que lo que hay que tener presente es si con éstas dádivas "se compra o no la voluntad de alguien". Ha reconocido que algunos de estos regalos eran "excesivos" pero ha asegurado que, si la voluntad del agasajado no ha sido comprada, "no debe tener mayor importancia. Ha abogado, no obstante, por alcanzar un acuerdo "entre todos" los políticos para poner un límite. Floriano ha adelantado además que su partido será "muy exigente" a la hora de pedir "responsabilidades a aquellos a los que quede probado que se les ha comprado la voluntad".

Barberá: "Es una trama contra el PP por parte de unos golfos" La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha señalado que "jamás" ha hablado "con nadie" de los presuntos miembros de la trama Gürtel. No obstante ha apuntado que con Álvaro Pérez -presunto cabecilla de esta trama- conversó en una ocasión y según ha dicho fue "para tirarle una bronca por lo mal que salió mi presentación en el Polideportivo de El Cabanyal". Barberá ha apuntado además que no es una trama del Partido Popular "sino "una trama contra el PP por parte de una pandilla de golfos o delincuentes que se han querido aprovechar de la confianza de gentes del PP". Afirma también que el sumario no destapa "nada nuevo" y que "en Valencia no hay ni un solo imputado". Finalmente, la primera edil valenciana ha criticado que se haya pretendido relacionarla con esta trama y ha instado a los medios de comunicación a "hablar con el el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo sabe todo, para ver si yo tengo algo que ver".

Moreno: "No hay nada nuevo en el sumario" Por su parte, el secretario de política autonómica y municipal del PP, Juan Manuel Moreno, ha explicado en una entrevista en el PP que tras el levantamiento del sumario Gürtel no hay pruebas de un delito de financiación ilegal. "No afectan a nuestras cuentas, ni a Génova 13 a pesar de las acusaciones mal intencionadas de algunos", ha asegurado. Según Moreno, "no ha nada nuevo en los 50.000 folios" sobre los que ayer el juez instructor del TSJM Antonio Pedreira levantó el secreto sumarial, ya que "no hay imputados nuevos": "Es cierto que en esta nueva parte del sumario hay muchos informes policiales", pero el PP "ya actuó contra los mimebros del PP vinculados" a estos "golfos" que intentaron "corromper" y que se "aprovecharon de las siglas del partido".

Cospedal: El PP no tiene miedo La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido "no tiene miedo a nada" del contenido del sumario del caso Gürtel, pues "no ha recibido dinero" de las personas implicadas en la trama y ha tomado "medidas contundentes" cuando le ha correspondido.



A su juicio, no hay "nada nuevo" en lo conocido ayer respecto a lo que ya se sabía por "las filtraciones a los medios de comunicación", y no ha cambiado ninguna situación procesal.



"Si hay cambios, actuaremos", ha dicho Cospedal, quien ha asegurado que se han adoptado "medidas contundentes" y ha recordado que los cargos orgánicos del PP imputados han sido cesados y "no tienen ninguna autoridad".

Aguirre: "Las decisiones se tomarán a la vista de las novedades" En el mismo sentido se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha afirmado que "no hay nada nuevo" en la nueva parte del sumario del caso Gürtel y que "las decisiones se tomarán a la vista de las novedades".



Preguntada por los periodistas tras un acto en la Puerta del Sol, Aguirre ha considerado que "'El País' ya lo ha revelado todo".

Fraga admite que en el PP "ha habido gente que se ha equivocado" El senador del PP, Manuel Fraga, ha admitido respecto al caso Gürtel que en su partido "ha habido gente que se ha equivocado" y que mientras él fue presidente de la Xunta se contrataron eventos con empresas implicadas en la trama, pero ha enfatizado que cuando se dieron cuenta les echaron "a patadas".



Por otro lado, el presidente fundador del PP ha acusado al Gobierno de haber "manipulado sin duda alguna" el momento en el que se ha levantado el secreto del sumario del caso Gürtel para que saliera a la luz "el mismo día en el que subía el paro".