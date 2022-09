Nueva polémica para el Papa Benedicto XVI. Según ha publicado el diario New York Times, el Papa supo que el sacerdote alemán Peter Hullermann volvió a ejercer la actividad pastoral sin haber recibido la terapia a la que había sido condenado tras confirmarse las acusaciones de abusos sexuales.

Según el periódico, el por aquel entonces cardenal Ratzinger de la diócesis en la que iba a ser reinsertado el arzobispo, fue consciente de estas informaciones gracias a una memoria en la que se indicaba el hecho. Una memoria cuya existencia han confirmado dos autoridades de la Iglesia.

Estos hechos se han conocido a través de un documento del que se hace eco el diario estadounidense en el que se demuestra que el actual Papa no sólo recibió dicha información sino que, además, encabezó una reunión el 15 de enero de 1980, aprobando la transferencia del padre.

La reinserción de este sacerdote sin que hubiera recibido la correspondiente terapia ya se conocía. Pero lo que no se sabía era la supuesta responsabilidad del Papa en ella ya que, cuando se hicieron públicos los datos,el entonces vicario general de la diócesis a la que iría Hullerman, asumió todas las responsabilidades.

La archidiócesis de Múnich defiende al Papa

Y la archidiócesis de Múnich mantiene que el Papa no tenía conocimiento del supuesto informe en el que se detallaba que Hullermann había vuelto a ejercer el sacerdocio sin haber recibido terapio por abusar de niños.

"El cardenal Ratzinger no sabía nada de esta decisión", ha asegurado Bernhard Kellner, portavoz de la archidiócesis.

"Fue Gerhard Gruber quien tomó la decisión y ya ha admitido su error", ha explicado Kellner. "El Papa no decidió hacer a este hombre un consejero espiritual".

Kellner ha reconocido que el reportaje del New York Times es exacta, pero "no hay una sola nueva información en el artículo", ya que es cierto que el arzobispado tomó la decisión de restituir al cura pederasta, aunque no fuera el propio Ratzinger quien lo hizo.

"Un arzobispo no lee todos los actos administrativos. Simplemente no puede. Para eso tiene un vicario general", ha agreagado. "Gruber tenía el 100% del control administrativo".

El Vaticano ha respaldado punto por punto el comunicado de la archidiócesis de Múnich y ha acusado al New York Times de "mera especulación".