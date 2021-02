Obama proclama una "nueva era" tras firmar su reforma sanitaria

Con toda la solemnidad de las grandes ocasiones, en el Salón Este de la Casa Blanca, con la mano izquierda y una veintena de estilográficas, Obama ha estampado su firma en la reforma sanitaria y la ha convertido en "law of the land", ya ley sobre los 50 estados de la Unión.

Lo ha hecho un martes 23 de marzo de 2010, "después de casi un siglo de intentos y un año de debate" y abriendo "una nueva era para Estados Unidos".

Obama ha firmado la ley en nombre de su madre, "que luchó durante años contra el cáncer y las aseguradoras"; en nombre de Marcelas, "de 11 años, que perdió a su madre por carecer de seguro"; en nombre de todos los presidentes que le precedieron y fracasaron en el intento, como Bill Clinton; en nombre del senador Tedd Kennedy, campeón de esta batalla, fallecido el pasado mes de agosto. "No somos una nación que rebaje sus aspiraciones", ha concluido Obama.

El salón estaba atestado de tres centenares de testigos del momento histórico que han aplaudido y coreado "fired up, ready to go", uno de los lemas de campaña. El vicepresidente Joe Biden ha introducido a su jefe: "la Historia se hace por hombres y mujeres dispuestos al cambio". "Señor Presidente, usted es la persona que ha hecho esto posible, aquello que han intentado generaciones".

300 testigos A la cabeza, los artífices de convertir en realidad el sueño de Obama, la presidenta de la Cámara de Representantes, la speaker Nancy Pelosi, "una de las mejores presidentas", ha dicho Obama, y el portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. Ellos son los que han conseguido cerrar las filas de los demócratas. También médicos, enfermeras, sindicalistas, pacientes de los abusos de un sistema que rechaza a las personas por su historial. Obama ha leído sus cartas para defender la necesidad de la reforma sanitaria en los últimos meses. Congresistas como el demócrata antiabortista, Bart Stupak, cuyo apoyo ha sido fundamental y miembros del gabinete Obama. O el representante liberal por Ohio, Dennis Kucinich, al que Obama tuvo que convencer en el Air Force One. Y los últimos miembros de la familia Kennedy, el congresista por Rhode Island e hijo del león del Senado, Patrick, la hija de JFK, Caroline y la viuda del senador, Vicki Kennedy. El tributo póstumo a un hombre que defendió toda su vida la reforma sanitaria, aunque no ha podido ver este triunfo.

Una larga campaña para vender la reforma La firma del Presidente es el inicio de una larga campaña para vender los beneficios de la reforma al pueblo americano. La última encuesta, de la cadena CBS, revela que sólo el 29% cree que mejorará el sistema, frente al 34% convencido de que lo empeorará y un 28% de indecisos. De ahí que Obama haya destacado los puntos que entran en vigor este mismo año -las aseguradoras ya no podrán rechazar a un cliente por su historial médico- e inicie una serie de viajes por todo el país para convencer a sus ciudadanos. La primera escala será en Iowa, donde hace tres años estrenó sus ideas para reformar la Sanidad. Aún no era el candidato demócrata a la presidencia. Del otro lado, los republicanos han empezado a mover ficha para bloquear la ley. Una docena de estados gobernados por el partido de la oposición van a recurrir la constitucionalidad de la ley. Además, amagan con revocar la reforma si ganan las elecciones del próximo mes de noviembre.