23/03 -"Parece que determinadas búsquedas de carácter más sensible están siendo bloqueadas" confirma un portavoz de Google a RTVE.es. Sin embargo, "la página web no está siendo bloqueada", y de momento se puede acceder a Google desde China, explican.

23/03 - El Gobierno chino no tarda en tomar medidas contra la jugada de Google para esquivar la censura . Un día después, según anuncia el diario The New York Times, la censura China bloquea ciertas búsquedas en Google y la mayoría de los ciudadanos chinos no pueden acceder a los resultados sin que pasen el filtro de la censura.

23/03 - El Gobierno chino denuncia a través del departamento de Internet de la Oficina de Información del Consejo de Estado que Google ha violado su contrato y está "totalmente equivocado" por desviar a los usuarios de su página en China ('google.cn') a la de Hong Kong ('google.com.hk') para evitar la censura.

22/03 - La Casa Blanca lamenta el desacuerdo entre Google y el gobierno chino. El portavoz de Seguridad Nacional, Mike Hammer, señala que "estamos decepcionados de que Google y el gobierno chino hayan sido incapaces de alcanzar un acuerdo que permitiera a Google seguir prestando sus servicios en la página google.cn".

22/03 - El gigante informático Google anuncia el desvío a su portal en Hong Kong de todas las búsquedas dirigidas a su buscador en China para evitar la censura del Gobierno de Pekín. Desde el lunes, los visitantes de su portal en China, google.cn, son redirigidos al de Hong Kong, google.hk, donde los contenidos no tienen que pasar el filtro del gobierno.

22/03 - El Departamento de Estado de EE.UU. confirma que Google está a punto de anunciar cuál será su futuro en el país asiático.

22/03 - Jimmy Wales, fundador de la enciclopedia colaborativa Wikipedia, muestra su apoyo a la decisión del buscador Google de abandonar el país asiático a causa de la censura. "Apoyo firmemente a Google en su situación, es importante presionar a otras empresas de Internet para que actúen de la misma manera. La censura en la Red es una seria violación de los derechos humanos", declaró el fundador de Wikipedia, Jimmy Walles, al diario 'Daily Telegraph'.

21/03 - La prensa oficial de China acusa a Google Inc. de impulsar una agenda política al "acusar sin base alguna al Gobierno chino" de recientes ataques cibernéticos contra sus servidores, mientras intentan imponer "su propia cultura, valores e ideas".

19/03 - La prensa china adelanta que Google podría anunciar el lunes 20 de marzo su salida del país. La fecha a partir de la cual Google dejaría de funcionar en China sería el 10 de abril.

16/03 - A pesar de las amenazas de la compañía de eliminar los filtros que establece Pekín, la versión china del buscador sigue mostrando los resultados censurados, pasados por la criba del gobierno chino.

05/03 - Pekín asegura que sigue en contacto con Google para evitar su salida del país. El ministro de Industria y Tecnologías de Información de China, Lu Yizhong, aseguraba que su Gobierno seguía en conversaciones con la compañía informática Google para resolver las discrepancias levantadas después de que la empresa estadounidense denunciase la censura impuesta.

23/02 - Por primera vez el gobierno chino responde directamente a Google desde que la compañía denunciara el ciberataque contra activistas pro derechos humanos. "Los comentarios de Google del 12 de enero no tienen fundamento. China se opone de manera firme" a esas acusaciones, señaló hoy el portavoz de turno del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, en rueda de prensa.

El portavoz añadió que "las acusaciones de la implicación del gobierno chino son también irresponsables y responden a ulteriores motivos".

19/02 - Varios investigadores, incluidos expertos de los servicios de espionaje electrónico de EEUU, confirman que los últimos ciberataques contra Google fueron lanzados desde China y procedían de dos instituciones en concreto: de la universidad de elite Shanghai Jiaotong y la escuela de formación profesional de Lanxiang.

21/01 - La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, exije a China una investigación "meticulosa" con un resultado "transparente" sobre el ciberataque que sufrió el buscador.

18/01 - Se busca 'topo' en Google China. El gigante informático investiga si uno o más empleados podrían haber ayudado a facilitar el ciberataque.

15/01 - Estados Unidos anuncia que enviará a China una nota diplomática formal expresando su preocupación por los ciberataques a activistas denunciados por Google. "Vamos a emitir una queja formal ante el gobierno chino en Pekín sobre esta cuestión en los próximos días, probablemente a principios de la próxima semana", afirmó el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., PJ Crowley.

14/01 - China se reafirma en su política de censura online tras las amenazas de Google de abandonar el país. En un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina de Información del Consejo Estatal, el ministro chino Wang Chen advierte sobre la pornografía, ciberataques, fraude 'on line' y "rumores", presentes en la Red, y afirma que el Gobierno y los medios de Internet tienen "una responsabilidad en moldear la opinión pública", aunque no hace una referencia expresa a Google.

14/01 - Tras el anuncio de Google, la sede de la compañía en Pekín se llena de flores y mensajes de apoyo para expresar su "indignación" con la censura del Gobierno.

00.00 min Crónica de la corresponsal de TVE en China, Rosa María Molló, en la que informa sobre el últimatum de Google, que ha amenanzado cerrar sus operaciones en China después de sufrir un ciberataque proveniente del país asiático dirigido a cuentas de correo electrónico de activistas pro derechos humanos.

13/01 - El gigante de internet amenaza con cerrar sus operaciones en China después del ciberataque. Google afirma que se replantea su estrategia en el país, donde están presentes desde hace cuatro años transigiendo con la censura que marca el gobierno.

12/01- Google denuncia que ha sufrido un ciberataque dirigido a cuentas de correo de gmail de activistas pro derechos humanos en China.