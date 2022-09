China hace 'un placaje' a Google y bloquea sus resultados desde Hong Kong

El Gobierno chino no ha tardado en tomar medidas contra la jugada anunciada este lunes por Google para esquivar la censura en sus resultados de búsqueda. Google decidió redireccionar su página china a Google.hk en Hong Kong, una de las "dos regiones administrativas especiales" en China que mantiene su propio sistema jurídico.

Un día después, según ha adelantado el diario The New York Times, la censura China ha actuado y la mayoría de los ciudadanos chinos no pueden acceder a los resultados sin que pasen el gran filtro de la censura, que no deja ver contenidos sobre la "matanza de Tiananmen" o el "conflicto del Tíbet".

“Determinadas búsquedas de carácter más sensible están siendo bloqueadas“

"Parece que determinadas búsquedas de carácter más sensible están siendo bloqueadas" ha confirmado un portavoz de Google a RTVE.es. Sin embargo, desde la compañía aclaran que de momento se puede seguir accediendo a la página de Google desde China.

Google había encontrado momentáneamente una fórmula para esquivar la censura China sin tener que abandonar el país. Tras días de expectación ante la posible salida del gigante informático del país asiático, Google anunciaba el desvío a su página en Hong Kong de todas las búsquedas que se hagan en China y así poder saltarse la censura que impone el régimen comunista.

Desde este lunes los internautas que visiten el buscador en su versión china, google.cn, son redirigidos a la de Hong Kong, google.hk, donde se ofrecen los resultados en chino simplificado sin pasar por el filtro del gobierno.

Google sabía que el Gobierno chino no tardaría en 'mover ficha'. "Tenemos muchas esperanzas de que el Gobierno chino respete nuestra decisión", explicaba la compañía en el blog corporativo, aunque "somos conscientes de que podría bloquear el acceso en cualquier momento".

Por su parte, el Gobierno chino ha denunciado a través del departamento de Internet de la Oficina de Informacón del Consejo de Estado que Google ha violado su contrato y está "totalmente equivocado" al tomar esta medida.

El funcionario subraya que "Google ha violado el compromiso escrito firmado cuando entró en el mercado chino al frenar el filtro de su servicio de búsqueda y culpar a China insinuando supuestos ataques de 'hackers'".

Esta denuncia, agrega, "es completamente falsa", según informa la agencia oficial Xinhua. "Estamos opuestos inflexiblemente a la politización de asuntos comerciales, y expresamos nuestro descontento e indignación con Google por sus acusaciones y conductas poco razonables", remacha el portavoz.