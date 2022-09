Hollywood se rinde a Avatar en los Globos de Oro

Hollywood, o al menos su Asociación de la Prensa Extranjera, se ha rendido a lo evidente. James Cameron y Avatar han sido las triunfadoras de la noche. Es lo mínimo. La utopía alienígena de Pandora, la puesta en escena de que todo está conectado, ha revitalizado la industria, ha batido récords de taquilla y promete introducir el 3D en el salón de casa.

El director de Avatar se ha alzado con los dos premios más importantes: mejor drama y mejor director. Exultante, Cameron ha explicado las razones de este reconocimiento: "este es el mejor trabajo del mundo, hacemos entretenimiento para una audiencia global, eso es lo que significan los Globos de oro". También son la antesala de los Oscar.

Más, mucho más discutible, es el premio a "The Hangover" como mejor comedia. Una sorpresa. Este "Resacón en las Vegas" es para adolescentes; taquillera, sin duda. Pero había mejores opciones para endulzar la crisis económica. La mucho más sólida "Julie & Julia"; la alternativa clásica en tiempos de incertidumbre, el musical "NIne"; o la comedia amarga de chico-busca-chica-pero-no-la-encuentra, "500 días juntos".

Estrellas en el cielo

Meryl Streep se ha llevado el globo de mejor actriz por la comedia gastronómica "Julie & Julia". Tenía dos candidaturas en el apartado, la otra por "It's Complicated". Inmensa y polifónica, como siempre. "He interpretado a tantas mujeres extraordinarias durante mi carrera que corro el riesgo de que me confundan con una de ellas. No lo soy. Soy un contenedor".

Más sorprendente ha sido la victoria de Jeff Bridges como mejor actor dramático por "Crazy Heart". Su interpretación de un cantante country de capa caída es magnífica y paralela a su propia carrera. Ya era hora del reconocimiento. Pero se lo arrebata a un espléndido George Clooney, colgado en los aviones, "Up in the Air", entre despido y despido. Como la vida misma.

Menos sustancia han tenido los premios al mejor actor de comedia, Robert Downey Jr, por su papel en "Sherlock Holmes", y mejor actriz de drama, Sandra Bullock, por "The Blind Side". El primero es sorpresa en una categoría que podía saltar cualquier cosa. La segunda se ha arrebatado a Carey Mulligan, la favorita, y se consolida de cara a los Oscar.

Christoph Waltz se ha llevado el premio al mejor actor secundario. Su interpretación del coronel de las SS, políglota y cínico, es sin duda lo mejor de "Miserables Bastardos", otro lección de como rodar diálogos de Quentin Tarantino.

La nota emotiva de la noche la ha puesto una vez más el galardón honorífico "Cecil B. DeMille" a toda una carrera. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro se lo han entregado a su "patrone", el director Martin Scorsese. Uno de los nuestros.