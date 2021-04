22.55 Se cumplen cuatro días exactos desde que la tierra tembló en Haití y destruyó gran parte de la capital Puerto Príncipe. Así hemos contado en RTVE.es el cuarto día de tragedia. El minuto a minuto sigue aquí.

23: 47 La secretaria de Estado, Hillary Clinton ha dicho a los haitianos que EE.UU. es su "su amigo y su socio" y ha prometido continuar ayudando en las tareas de rescate y reconstrucción del país caribeño, en coordinación con el Gobierno haitiano.

23:24 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha confirmado la muerte del jefe de la misión de estabilización de la ONU en Haití (Minustah), el diplomático tunecino Hédi Annabi, y de su adjunto, Luiz da Costa, a consecuencia del devastador terremoto.

"Me siento profundamente entristecido al confirmar la trágica muerte de mi enviado especial a Haití, Hédi Annabi. Su adjunto, Luiz Carlos da Costa, y el jefe en funciones de la Policía, el canadiense Doug Coates, también han muerto" en el seísmo, ha dicho Ban en un comunicado.

23:15 Hallan el cuerpo sin vida de la funcionaria española de la UE Pilar Juárez.

23:13 La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha trasladado personalmente al presidente René Préval y al pueblo haitiano la solidaridad y el compromiso de EE.UU. con Haití tras el terremoto

Hillary, primer alto cargo estadounidense que viajó al devastado país, llegó a Puerto Príncipe a primera hora de la tarde en un avión de carga de la Guardia Costera de EEUU repleto de suministros como agua, jabón, comida y papel higiénico.

22:03 El presidente haitiano, René Preval, asistirá el lunes en Santo Domingo en una reunión preparatoria de cara a al Cumbre Mundial por Haití, según ha informado la Presidencia dominicana. En la reunión también estará la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.

21:07 La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton ya se encuentra en Haití, donde comprobará sobre el terreno el despliegue de apoyo que su país está llevando a cabo en la capital caribeña y transmitir el apoyo de Washington.

20:17: El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, ha desmentido que su país haya elevado una protesta formal ante Estados Unidos por el caos del aeropuerto de Puerto Príncipe, controlado por tropas estadounidenses, desmintiendo así a otro ministro de su gabinete, que ha afirmado lo contrario.

20:01: El vicepresidente Joe Biden ha reafirmado el compromiso de EEUU con los esfuerzos de reconstrucción en Haití a largo plazo, mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, urgió que los estadounidenses hagan "donaciones monetarias".

19:53: Francia ha cuestionado la gestión del aeropuerto de Puerto Príncipe por parte de EEUU, después de que se rechazara el aterrizaje de un avión galo con ayuda de emergencia para las víctimas del terremoto en Haití y se desviara a Santo Domingo.

19:51: La representación diplomática de España en Haití dispondrá de un centro de comunicaciones en un local cedido por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), tras la destrucción de gran parte las instalaciones españolas a causa del terremoto.

19:47: La gente haitiana cree que no tiene futuro en un país dónde desde que se registrara el terremoto reina un "paisaje apocalíptico", y la gente "tiene mucho miedo", según ha asegurado el jefe de la misión de Médicos sin Fronteras en Haití, Stefano Zannini.

19:15: El ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, ha anunciado el incremento en seis millones hasta un total de siete millones y medio de euros la ayuda del Gobierno alemán a las víctimas del terremoto de Haití. El jefe de la diplomacia alemana ha anunciado también que se ha confirmado el fallecimiento del primer ciudadano alemán en la catástrofe que asoló el occidente de la isla caribeña el pasado martes, aunque no ha dado detalles sobre su identidad.

18:59: La Organización Panamericana de La Salud (PAHO) ha insistido en la necesidad de que los equipos que se trasladan a Haití para distribuir ayuda sean "autosuficientes" para mejorar su eficacia.

18:55: Cientos de personas han saqueado en el centro de Puerto Príncipe una amplia zona de almacenes comerciales gravemente dañados por el terremoto. Los saqueadores han arrasado almacenes y bodegas de la avenida Dessalines, de los que se han llevado sacos de arroz, legumbres, alimentos secos y todo lo que han encontrado.

17:50 La tierra vuelve a temblar bajo las pies de los haitianos. Un terremoto de magnitud 4,5 en la escala de Richter, réplica del devastador sismo del martes, se ha registrado este sábado en la nación caribeña.

17:37 El Gobierno canadiense informa de que están desaparecidos en Haití 1.362 de sus ciudadanos. Seis han muerto.

17:34 El presidente, Barack Obama, que ha alabado la "extraordinaria generosidad" de EEUU con Haití, ha anunciado el establecimiento del "Fondo Bush-Clinton" para coordinar el envío de las ayudas de individuos y corporaciones a Haití y asegurar que se hace rápido y con seguridad.

16:59 Los antiguos presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George Bush llegan a la Casa Blanca para mantener un encuentro con el actual presidente, Barack Obama, sobre Haití.

16:50 Un responsable del Gobierno haitiano ha lamentado este sábado los "graves problemas de coordinación en el aeropuerto" de Puerto Príncipe, al que está llegando la ayuda internacional. Michel Chancy, que dirige un comité encargado de coordinar la distribución del agua y los alimentos, ha explicado que "los haitianos no son avisados de la llegada" de los aviones, lo que hace que cuando aterrizan "no hay nadie que se encargue".

16:44 Decenas de miles de personas afectadas por el terremoto viven ahora en las calles y en campamentos improvisados que cubren casi cada centímetro de los espacios públicos abiertos en Puerto Príncipe, según responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja presentes en la ciudad. Sólo en la plaza de la ciudad del Champ de Mars se encuentran 50.000 haitianos.

15:56 El avión de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha despegado de Washington rumbo a Haití a las tres de la tarde hora española para agilizar la respuesta humanitaria a ese país y para ayudar a la evacuación de estadounidenses tras el terremoto del martes pasado.

15:30 El bombero Óscar Vega, de 32 años, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Valladolid, rescató en Haití al niño de dos años Redjeson H. despejando el camino y abriéndose hueco entre los escombros "a mano", ya que su material todavía no ha llegado al lugar de las operaciones, según ha relatado a la Cadena Ser.

15:15 El director en Haití de la ONG española CESAL, Jordi Bach, ha observado hoy "una situación de urgencia extrema" en el país caribeño, cuya población se encuentra "verdaderamente traumatizada, paralizada y horrorizada".

15:00 La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, viajará a Haití en las próximas horas para examinar sobre el terreno las necesidades de la población. El lunes se reunirá en Santo Domingo con el presidente dominicano, Leonel Fernández.

14:48 El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que no hay novedades sobre la subinspectora de Policía Nacional Rosa Crespo, que desapareció tras el terremoto. Según Rubalcaba, hay que situarse "en el peor de los escenarios, lamentablemente".

14:30 El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado que la cifra de desaparecidos españoles en el terremoto de Haití sigue siendo la misma desde el viernes. De momento, se ha localizado a 87 de los 111 que integran la colonia española, lo que no quiere decir que todos ellos estuvieran en Haití en el momento del terremoto.

14:21 El terremoto que ha devastado la capital de Haití, Puerto Príncipe, y otras ciudades del país caribeño es "una catástrofe histórica" y "la peor situación a la que ha debido hacer frente la ONU", ha señalado una fuente de la organización.

14:00 Un avión fletado por Cruz Roja Española ha partido desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) con destino a Haiti para hacer llegar una Unidad de Respuesta de Emergencia de Agua y Saneamiento completa, que se compone de cinco plantas potabilizadoras con capacidad para suministrar 300.000 litros para 15.000 personas por día.

13.30 Comienzan a bajar por las escalerillas los primeros españoles, que se funden en un abrazo con los familiares que les esperan en la pista, algunos con ramos de flores. Miembros de la Cruz Roja.

13:23 Aterriza en la base aérea de Torrejón de Ardoz el avión con los primeros españoles repatriados desde Haití tras el terremoto. Son 25, entre ellos cuatro niños. Con ellos han viajado también cinco extranjeros: tres portugueses, un polaco y un haitiano casado con una española.

12:38 El vecino de Olot (Girona), Xavier Rabat, desaparecido desde el martes tras el terremoto que esta semana asoló Haití, ha sido localizado vivo, según confirmó a Europa Press el alcalde de la localidad Lluís Sacrest.

Fue el propio Xavier Rabat --de unos 40 años y que estaba de vacaciones en la isla-- quién se identificó ante un policía de la zona.

12:35 Ya se ha abierto a los familiares el recinto en la base aerérea de Torrejón de Ardoz para que esperen a los repatriados de Haití.

12:33 Jessica García espera en el aeropuerto de Torrejón la llegada de su amiga Sandra Batroni. "No he podido hablar con ella pero su familia nos ha dicho que está bien".

"Sabemos que no podemos verla cuando llegue porque se la llevan directamente al hospital ya que tiene problemas en el riñón y lleva varios días sin medicamentos".

12:20 Alba Pastor, hermana de Nuria, cooperante de AECI en Haití: "Estoy muy contenta porque ya he hablado con ella dos veces, aunque la he notado algo nerviosa, no imaginamos lo que ha podido vivir. Gracias a la familia de Pilar Juárez por ayudarnos". Nuria llega en el avión de los primeros repatriados que llega a Torrejón de Ardoz, Madrid.

12:18 El ministro de Interior de Haití cifra en 200.000 el número de fallecidos por el terremoto.

11:43 "Ningún medio de comunicación haitiano puede trabajar, está en ruinas". Es el balance desolador que hace Reporteros sin Fronteras (RSF) del estado en que ha dejado el terremoto a los medios de comunicación del país caribeño.

11:10 La ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE) ha rescatado a cuatro personas con vida bajo los escombros de varios edificios en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde esta organización española desplazó a diez voluntarios y cuatro perros.

10:49 Entre el 80% y el 90% de los edificios de la ciudad de Leogane, al oeste de Puerto Príncipe, con cerca de 134.000 residentes, se han venido abajo.

09:45 Tras ochenta horas sepultada en los escombros de una vivienda, una haitiana ha sido rescatada con vida y en buen estado de salud por una brigada de peruanos y nicaragüenses.

La pura casualidad hizo que miembros de esta brigada, atascados en un tapón de tráfico, fueran avisados por un hombre que pidió que revisaran su casa, porque había escuchado voces.

08:00 Un grupo formado por 30 personas, 24 de ellos españoles, salió del aeropuerto Toussaint Louverture hacia las 20.00 hora local (1.00 GMT del sábado) con destino a Madrid vía Santo Domingo. Se espera su llegada hacia el mediodía.

06:00 El presidente de EE.UU., Barack Obama, se reunirá hoy en la Casa Blanca con los ex mandatarios Bill Clinton y George W. Bush para analizar su próximo papel en los esfuerzos humanitarios en Haití tras el terremoto.

05:50 Un joven portugués se ha reencontrado , tres días después del terremoto, con su hermano menor y con su padre, a quienes no veía desde que ocurrió el temblor y a los que daba por desaparecidos. El joven fue localizado gracias a las gestiones del personal de la embajada española, que averiguó que la novia del chico trabajaba como doctora en un hospital de la ciudad. A partir de esa información, se inició una búsqueda por hospitales y en el tercero de ellos se topó con el portugués, a quien dieron una gran alegría al comunicarle que su padre y su hermano estaban con vida y le buscaban.

05:03 El Gobierno canadiense enviará unos 1.000 soldados a Haití para ayudar a mantener la seguridad en el país caribeño. Canadá cuenta con una larga comunidad de origen haitiano. Sólo en la ciudad de Montreal viven una 130.000 personas de origen haitiano.

04:43 El primer avión que repatriará a unas 30 personas, 24 de ellas españolas, ya ha salido del aeropuerto de Puerto Príncipe con destino a la capital dominicana, Santo Domingo, desde donde todos ellos se dirigirán a la base madrileña de Torrejón de Ardoz. Junto con los españoles viaja también un haitiano, casado con una española, un polaco, tres portugueses y un francés.

04:02 La noche cae en Puerto Príncipe. Decenas de personas deambulan por las calles de Puerto Príncipe sin agua, comida, luz ni gasolina en la que será su cuarta noche a la intemperie. Los parques se han convertido en chabolas improvisadas.

03:55 Nicaragua enviará tres toneladas de alimentos a las víctimas del terremoto. Los alimentos serán transportados en un avión AN-26 de la Fuerza Aérea de Nicaragua, según ha informado en la televisión pública, Canal 4, Rosario Murillo, portavoz del gobierno del presidente Daniel Ortega.

03:03 Llega a Haití un portaaviones militar estadounidense con una potabilizadora de agua a bordo.

02:56 El presidente de Haití, René Garcia Préval: "Es como si el país hubiese sido bombardeado durante 15 días"

02:53 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia que viajará a Haití el domingo.

02:42 El gobierno de China enviará 3 millones de euros de ayuda de emergencia a Haití, según ha anunciado un portavoz del Ministerio de Comercio.

02:21 La oficina de las Naciones Unidas en la República Dominicana ha afirmado que más del 50% de la capital haitiana ha resultado "dañada seriamente" o destruida por el terremoto y se ha lamentado del "sombrío" panorama que presenta el país caribeño.

02:17 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha enviado desde Panamá el segundo avión con destino a Haití con 20 toneladas de ayuda humanitaria, según ha informado una fuente del centro de operaciones del organismo humanitario en la capital panameña.

En este segundo vuelo de la AECID se incluyen suministros de otras organizaciones humanitarias como Intermón Oxfam, Acción Contra el Hambre, así como de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

02:07 Los sismólogos aseguran que no era posible predecir el terremoto que ha devastado Haití.

01:47 El sexto envío de ayuda humanitaria del Gobierno español para Haití ha despegado a la 1.40 de este sábado del aeropuerto madrileño de Barajas a bordo de un vuelo regular hacia la República Dominicana. En el avión se traslada personal técnico especializado de organizaciones humanitarias, medicamentos y material sanitario. Intentarán acceder por vía terrestre a Haití una vez que aterricen en Santo Domingo.

Entre otras personas viajan doce especialistas de Médicos del Mundo y Médicos sin Fronteras, nueve del SUMMA de la Comunidad de Madrid, cuatro de la AECID y personal de Exteriores, además de un grupo de periodistas.

01:39 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha transmitido en una conversación telefónica al presidente de Haití, René Préval,el compromiso de la organización mundial con las víctimas del terremoto que ha devastado la capital, Puerto Príncipe. Ambos han coincidido en la importancia de coordinar la creciente ayuda internacional que llega al aeropuerto procedente de decenas de países y organizaciones internacionales.

01:36 El presidente de Haití, René Garcia Préval, ha realizado un sobrevuelo sobre Puerto Príncipe para supervisar las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. Tras el viaje en un helicóptero de las Naciones Unidas, Préval ha visitado uno de los centros de acopio de ayuda instalado por el organismo para ayudar a las víctimas de la tragedia.

01: 31 Setenta y dos horas después del devastador terremoto, los haitianos siguen excavando fosas comunes a las afueras de la ciudad para enterrar a los muertos, que podrían alcanzar los cien mil. El Ministro de Salud Pública ha dicho que la gestión de los órganos es una de las prioridades.

01:29 El Gobierno de República Dominicana ha dispuesto de unos 11,4 millones de dólares para ayudar a Haití. Inicialmente, el Ejecutivo dominicano había informado de que del presupuesto nacional era de 6,4 millones de dólares. Este viernes, el Consejo Nacional de Seguridad Social dominicano ha dicho que destinará unos 5 millones de dólares para reforzar los centros de salud de Haití.

01:25 Los primeros especialistas de la Ertzaintza pertenecientes al convoy con ayuda humanitaria organizado por el Gobierno vasco para los damnificados ya han llegado a Puerto Príncipe para colaborar en las tareas de rescate. Se trata de 18 agentes de la Ertzaintza, junto con un Técnico de intervención de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. El grupo desplazado está compuesto por voluntarios, adscritos a la División de Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos de la Policía Vasca y especialistas en diferentes modalidades de rescate.

01:23 El número provisional de estadounidenses que han muerto en el terremoto se situa en 21 muertos, según ha informado el Departamento de Estado , aunque ha subrayado que esta cifra podría aumentar. "Reconocemos que esta cifra se incrementará", ha agregado.

01:19 El Departamento de Defensa de EE.UU. ha ordenado la entrega inicial de 500 unidades de bolsas de sangre para los damnificados por el terremoto de Haití, según ha indicado un oficial del Pentágono. "Con la cantidad de haitianos que han resultado heridos que podrían convertirse en cientos de miles, la sangre y la ayuda médica se ha convertido en una prioridad en los esfuerzos de socorro", ha dicho el coronel, Frank Rentas, director del programa de las Fuerzas Armadas de Donantes de Sangre.

01:17 La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, quién visita Haití desde hace 35 años,se ha mostrado muy afectada por los devastadores efectos del terremoto, que han sido, ha dicho, "imaginables", casi" bíblicos". "Haití ha sufrido enormemente a lo largo de su historia", ha dicho.

01:11 Francia destinará dos millones de euros en ayuda alimentaria para las víctimas de Haití según ha anunciado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Bernard Valero. "Francia está totalmente movilizada para ayudar a la población y las autoridades más afectadas por el terremoto", ha dicho.

00:45 Unas 50.000 personas han muerto y 250 mil han resultado heridas en el terremoto de 7 grados que asoló Haití, según ha informado el ministro haitiano de Salud, Alex Larsen. Según las primeras estimaciones de la Dirección de Protección Civil, entre 750.000 y un millón de personas han quedado sin vivienda. Larsen sonsidera prioritario la recolección de cadáveres para evitar las epidemias.

00:39 Los aeropuertos de República Dominicana se han convertido en una puerta de entrada clave para la recepción de la ayuda humanitaria internacional dirigida al fronterizo Haití, cuya capital está destruida tras el terremoto.

00:26 La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja da prioridad a los vuelos con material sanitario y de potabilización de agua por la congestión del espacio aéreo de Haití.

00:19 La cifra de muertos en el terremoto podría ascender hasta los 200.000, según el ministro de Interior haitiano.

00:18 La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha agradecido a Cuba que hayaautorizado el paso de aviones estadounidenses por su espacio aéreo en misiones de evacuación de damnificados y socorro a Haití.

00:05 Diversos organismos y empresas mexicanas, como la Fundación Slim, Walmart de México, Bancomer, entre otras, se han sumado a los esfuerzos para enviar apoyos solidarios a Haití y contribuir a superar la emergencia en ese país.

00:02 Unos 5.000 militares y policias de las Naciones Unidas destacados en distintos puntos de Haití serán replegados a Puerto Príncipe, la capital, para reforzar las labores de orden público tras el terremoto, según ha informado la coordinación residente de las Naciones Unidas en México.

23:48 Una mujer del departamento colombiano del Huila y sus dos hijas, declaradas desaparecidas por sus familiares tras el terremoto han hecho saber este viernes que estaban en Francia, hacia donde se dirigieron la víspera del día del terremoto.

23:44 La Corporación Andina de Fomento ha aprobado una donación de 250.000 dólares a Haití y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a "redoblar sus esfuerzos" para asistir de forma "inmediata e integral" a la isla.

23:37 La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU, Janet Napolitano, ha anunciado que los haitianos que residían ilegalmente en EEUU cuando ocurrió el terremoto podrán acogerse a un Estatus de Protección Temporal (TPS) que tendrá una vigencia de 18 meses.

22.55 Se sumplen 72 horas del terremoto.

NOTA: La hora en Haití son seis horas menos que la hora peninsular española.