Visto para sentencia el juicio contra Carrascosa, acusada en EE.UU. de secuestrar a su hija

El juicio contra María José Carrascosa, la española encarcelada hace casi tres años en el estado norteamericano de Nueva Jersey, acusada de desacato y de haber secuestrado a su hija, ha quedado visto para sentencia después de que declara ante un jurado popular en Estados Unidos para pedir su libertad y la custodia de la menor.

Según ha explicado a RNE el cónsul General de España en Nueva York, Fernando Villalonga, la fiscal rebatió la posición defendida por María José Carrascosa, a quien acusó de no cumplir con la jurisdicción estadounidense. La española alegó, por su parte, haber actuado siempre de acuerdo a la legislación española.

Antes de que se fijara el comienzo del juicio el pasado 4 de noviembre, las partes intentaron llegar a un acuerdo, pero la defensa de Carrascosa lo rechazó puesto que, según comentó en su momento su letrado, no existía un concilio entre el Gobierno y los jueces españoles, y la Fiscalía del Estado de Nueva Jersey y el Gobierno estadounidense, que contemplase la mediación del Tribunal de la Haya en el asunto.

El letrado explicó que la niña no iría a EE.UU. sin la mediación del Tribunal de la Haya, algo que garantizaría el retorno a España de la menor. El abogado de Peter Innes, su ex marido, indicó, en ese momento, que Carrascosa no había presentado ninguna propuesta de acuerdo para evitar el juicio penal.

09.31 min Entrevista a Javier María Pérez-Roldán, abogado de Peter Innes, ex marido de María José Carrascosa (Radio Nacional)

Interrupciones en sus declaraciones "Este caso es muy emotivo, pero les pido que no se dejen llevar por impresiones personales y se limiten a evaluar las pruebas que han sido presentadas y los argumentos de las partes", ha dicho el juez Donald Venezia al jurado popular que se reunirá el jueves para deliberar sobre su veredicto. En la última vista del caso Carrascosa, la acusada tuvo oportunidad de responder a las preguntas de su abogado, Scott Finkenauer, y de la fiscal que lleva el caso, Carol Novey Catuogno, pero fue constantemente interrumpida por el juez para que se limitara a contestar sí o no a las preguntas que se le hacían. En su alegato, la fiscal concluyó que no existían "motivos razonables para creer que la vida de la menor se encontraba en peligro inminente" cuando se la llevó a España y que tampoco encontraba "razonable el comportamiento" de Carrascosa. Incluso, la fiscal insinuó que la española podría haberse movido por despecho y un ánimo de lograr "notoriedad", y recordó en este sentido que incluso se mostró dispuesta a que se escribiera un libro autorizado sobre su caso y a que se rodara una película. "Lo quería hacer para asegurarme de que mi tragedia es conocida por otras personas que también puedan estar sufriendo abusos por parte de sus maridos. Que se sepa que (Innes) me quería matar para, supuestamente, quedarse con la herencia", explicó la española durante su testimonio. Para la fiscal, sin embargo, Carrascosa "ha robado a Innes y a su hija muchos momentos inolvidables en los últimos cinco años", porque "la memoria de un niño se mide en días de acción de gracias, el primer día en la escuela, bolas de nieve, disfraces de Halloween, nevadas, primaveras, dientes caídos, (...) y todo eso es lo que les ha robado"