Javier Rodríguez Zapatero es el Director General Google España. Google es el motor de búsqueda más importante del mundo hasta el punto que si algo que está en internet no se encuentra en Google prácticamente no existe. Rodríguez Zapatero estuvo la semana pasada en la European Ecommerce Conference para analizar la situación de la publicidad online en nuestro país.

P - ¿Cuáles son los objetivos del recién lanzado GoogleMusic?

R - Los objetivos son claros. La música es otro contenido más. La misión de Google es organizar la información que hay en el mundo, contenidos pasados, presentes y futuros parta hacerlos accesibles a nivel mundial. La música y los vídeos son contenido que la gente demanda cada día más y todo lo que sea el hecho de que alguien pueda poner una canción o encontrar las letras de un álbum es facilitar esta labor.

P - Se barajaba la posibilidad de que Google ofreciera los servicios en streaming para competir con Spotify, pero finalmente lo que hace es derivar a otras páginas que sirven los contenidos. ¿Tiene pensado Google ofrecer música en streaming en un futuro?

R - No.

P - Bing ha mordido un cacho del casi total monopolio que tenía Google en las búsquedas, por lo menos se ha notado en EE.UU., donde Google ha cedido un poco de terreno a favor de Bing. ¿Se está notando eso en España?

“Dedicamos el 70% de los recursos a mejorar el buscador“

R - Miramos lo que hace nuestra competencia pero no para competir, sino sacando productos y servicios en este caso en el mundo de las búsquedas que sean distintos y que aporten algo más. En Google dedicamos el 70% de los recursos en mejorar el buscador y también pensamos que es bueno que haya productos que traigan algo nuevo y nos haga ir más rápido todavía.

En España todavía no hemos notado mucho a Bing porque parece ser que Microsoft se está centrando en EE.UU. , Canadá y UK donde parece que tienen volumen de negocio.

P - ¿Es el lanzamiento de Google Music un arma más para combatir a Microsoft en este sentido, al igual que las búsquedas en redes sociales?

R - No hacemos las cosas para parar a la competencia sino para ampliar el espectro de resultados de búsquedas que permitan acceder a toda la información. La música forma una parte muy importante de la vida normal y de lo que la gente demanda en internet.

Dar este servicio de manera sencilla para que encuentres tu música es parte de la experiencia de usuario que estamos buscando pero no lo hacemos para frenar a la competencia en este sentido.

P - Una pregunta obligada, aunque ya también un poco tópica en los tiempos que corren. ¿Se ha librado Google de la crisis?

R - Me creía que iba a ser la de los apellidos... (Risas) Google está viendo que a nivel mundial está habiendo un cambio de tendencia. Estamos viendo que de alguna manera se está reactivando el consumo sobre todo en internet y esto permite albergar esperanza que estemos tocando fondo en la crisis económica mundial. En España los términos no están tan claros a nivel de situación económica porque parece que vamos a salir un poco más tarde.

P - ¿Cuáles han sido las armas que Google ha puesto en marcha sobre la crisis?

R - Hay una migración de consumo y de tiempo dedicado a internet y la crisis ha acelerado este hecho. Como hay una bajada de consumo y hay también un mayor tiempo a estar en casa, internet se convierte en una de las actividades más placenteras y buscamos en internet aquellos productos que queremos comprar aunque no los podamos comprar. Estamos alfabetizándonos digitalmente y cada vez hay más compras en internet y menos en el mundo tradicional.

P - El próximo lanzamiento en el horizonte es Google Wave. Alguno de los betausuarios señalan que falla en usabilidad, ¿cuál es el feed back que está recibiendo Google en este sentido?

R- Efectivamente es uno de los productos que tenemos en cartera, en una filosofía de código abierto. No podemos hablar ni siquiera de betausuarios, sino de alfausuarios ya que en el fondo se invita a desarrolladores para que ese entorno nos permita tener un producto muchísimo más cerrado antes de lanzar. No se puede hablar de fallos o no fallos, si no que cuando se lance al mercado ya veremos si tiene fallos o no.

P - ¿Qué expectativas tienen sobre Wave?

R - Como todo lo que hacemos muchas veces no tiene más que cubrir una misión concreta. En este caso se configura como un entorno de colaboración en tiempo real que además permite incorporar muchísimas herramientas no solo de Google si no de todo el sistema y además que los Wave estén publicados en otros sitios.

Pretende abrir mucho más el mercado de internet y que muchas personas puedan colaborar en un entorno más fácil y más sencillo.

P - Google es en este momento la empresa que más parte de la tarta se lleva del mercado publicitario online, ¿cómo les está afectando la entrada de nuevos competidores como Facebook?

R - Muy positivamente, en el sentido que no vemos a Facebook como un competidor sino como un jugador más que ofrece o podrá ofrecer publicidad relevante para los anunciantes y hacer un mercado mucho más grande. El mercado de la publicidad en internet todavía tiene que multiplicarse por tres en algunos países como España y el hecho que entren nuevos jugadores con un modelo relevante de negocio es bueno para todos.

P - En la Red Google siempre ha sido percibido por los usuarios como "el chico bueno" de internet, frente a Microsoft que está un poco demonizado. ¿Temen que algún día cambie esta percepción a medida que se hacen más y más grandes y ofrecen más y más servicios?

“Pensamos que si seguimos en la línea en la que estamos no perderemos el favor de los usuarios“

R - Pues esperamos que no sea así. Nosotros todos los productos y servicios que lanzamos lo hacemos pensando primero en el usuario y luego en el modelo de negocio. Si somos capaces de seguir manteniendo esta filosofía creemos que seguiremos manteniendo a los usuarios contentos. Es verdad que cada vez estamos en más ámbitos y a veces cuesta entender todo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo pero pensamos que si seguimos en la línea en la que estamos no perderemos el favor de los usuarios.

P - ¿A quién teme más Google, a Facebook, a Bing o no tiene miedo?

R - Yo creo que tenemos el miedo a nosotros mismos, a seguir fieles al camino que nos trazamos desde hace 11 años, que queremos un mundo más eficiente que genere más capacidad de competitividad en internet y esto implica que va a haber más competidores porque van a estar a un clic de distancia. Lo bonito de internet pero también lo malo es que cuando das productos gratuitos es que si hace lo hace mejor que tú se te puede ir.