El Comité Ejecutivo Regional del PP de la Comunidad Valenciana votará este martes la propuesta de "cese temporal" de su secretario general, Ricardo Costa, por su relación con los cabecillas de la trama Gürtel. La mano derecha del presidente autonómico Francisco Camps afronta "con valentía" esta cita, según fuentes de su entorno.

La reunión comenzará a las 18.00 horas en la sede regional de la formación con la elección de delegados para la Convención Nacional del Partido Popular de noviembre. A continuación, Ricardo Costa leerá su informe ante los 94 miembros del Comité, y, por último, lo hará Camps.

Según remarcan fuentes de este partido, la dirección propondrá el "cese temporal" de Costa aunque sin poner en entredicho "ni la capacidad ni la trayectoria política" desempeñadas por él, "ni la confianza depositada en su persona, que es total".



Esta declaración es interpretada por algunos analistas como un intento para que Costa no contrataque y revele datos que puedan perjudicar más al partido y en particular a Camps.

Despido diferido cuatro días



La convocatoria de esta reunión se produjo a última hora del viernes, tras los actos institucionales del Día de la Comunidad, que estuvieron marcados por las continuas especulaciones sobre el futuro de Costa. A ello contribuyó la presión que ejercieron miembros de la dirección nacional del partido, como Esteban González Pons, que puso ese día de plazo para tomar decisiones.

Para cuando se anunció la convocatoria, Costa ya se había marchado de fin de semana (a hacer el Camino de Santiago, donde ha estado "desconectado") aunque este lunes festivo ya lo ha pasado en Valencia. Ahora afronta "con valentía" una cita que, según un colaborador suyo citado por Europa Press, será "muy dura" para él.

Ricardo Costa Climent (Castellón, 1972), diputado autonómico desde 1995, accedió al cargo de secretario general del PPCV en junio del 2007, labor que compagina con la portavocía del grupo popular en el Parlamento valenciano desde marzo del 2008, cuando sucedió precisamente a González Pons. Aunque no se ha anunciado nada oficialmente,Costa fue imputado por un delito de cohecho por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana junto a Camps, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.A pesar de que esta causa fue archivada el pasado mes de agosto,y se han conocido nuevos datos y conversaciones que le relacionan con los supuestos jefes de la red de corrupción.En el sumario abierto en la Audiencia Nacional, cuyo secreto fue levantado parcialmente hace justo una semana, Álvaro Pérezy Pedro Crespo hablan de comprarle un coche de lujo y un reloj de 20.000 euros a Costa.