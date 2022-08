La nave Soyuz aterriza con dos astronautas y el turista espacial Guy Laliberté

La nave Soyuz TMA-14, que llevaba a bordo al cosmonauta ruso Guennadi Padalka, al astronauta estadounidense Michael Barratt y al turista espacial canadiense Guy Laliberté, fundador del 'Circo del Sol', ha regresado a la Tierra.



La Soyuz ha aterrizado sin contratiempos a las 04.32 GMT en las estepas de Kazajistán, en Asia Central, tras un descenso de tres horas y media desde la Estación Espacial Internacional (EEI), según ha informado el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia (CCVE).



Helicópteros militares rusos han detectado la nave cuando descendía en paracaídas y la han acompañado hasta el lugar de aterrizaje para recoger a la tripulación y llevarla primero al cosmódromo kazajo de Baikonur para pasar un chequeo médico y después a Rusia.



"Según los servicios de rescate, la nave con los cosmonautas ha aterrizado exitosamente en el sector previsto, a unos cien kilómetros de la ciudad kazaja de Arkalyk", ha indicado un portavoz del Centro ruso.



Los tripulantes se encuentran bien



Ha agregado que los tres cosmonautas han aguantado sin problemas las sobrecargas del viaje de regreso y se encuentran bien, según los médicos que los examinaron tras su salida de la cápsula de descenso.



"Padalka, cuando lo ayudaron a salir, se comió gustosamente una enorme manzana roja kazaja, mientras Laliberté, siempre fiel a sí mismo, en cuanto lo sentaron en la tierra se puso la nariz roja de payaso", ha comentado el portavoz.



Padalka y Barratt regresan tras trabajar en la plataforma orbital 198 días, mientras el séptimo turista espacial de la historia llegó a la EEI el pasado 2 de octubre.



Un billete de viaje por 35 millones



Laliberté, quien desembolsó 35 millones de dólares por la aventura espacial, viajó a la EEI el 30 de septiembre junto al cosmonauta ruso Maxim Suráyev y el astronauta de la NASA Jeff Williams, quienes trabajarán en la órbita hasta marzo de 2010.



A diferencia de otros turistas, el multimillonario canadiense no realizó experimentos científicos, pero ha coordinado desde el espacio un espectáculo dedicado a la conservación del agua en la Tierra en el que participaron, entre otros, U2, Shakira y Al Gore.



"Nunca he negado que quería aprovechar esta oportunidad para llamar la atención sobre la situación del agua en el mundo. El planeta no tiene 25 años para solucionar este problema", ha asegurado Laliberté, quien se ha declarado "el primer payaso en el espacio".



El creador circense es director de la fundación "One drop" ("Una gota"), que intenta concienciar al mundo sobre el problema de la escasez de agua y su relación directa con la pobreza en nuestro planeta.



Seis meses en la ISS



La misión número 20 de la que formaron parte Padalka y Borratt en medio año recibió en la órbita dos transbordadores de la NASA y dos naves rusas Progress, que después despidió cargadas con desechos para hundirlas en el Pacífico, así como el primer carguero automático japonés HTV.



Además, efectuó dos caminatas espaciales dentro del programa cósmico ruso para probar las nuevas escafandras Orlán-MK y preparó la EEI para la llegada en noviembre de un nuevo módulo científico ruso, MIM-2.



Padalka y Borratt han regresado a la Tierra con muestras y resultados de decenas de experimentos científicos, ante todo biológicos, físicos y médicos, llevados a cabo en la estación espacial por sus tripulantes.



Mientras, en la EEI continúa su misión un equipo internacional formado por los rusos Maxim Suráyev y Román Romanenko, los estadounidenses Jeff Williams y Nicole Scott, el canadiense Robert Thirsk y el belga Frank de Winne.



Un belga representa a la ESA



El CCVE ha precisado que el astronauta belga se convierte hoy en el primer representante de la Agencia Espacial Europea que toma el mando de la plataforma orbital, en sustitución del ruso Padalka, hasta el fin de su misión dentro de poco menos de dos meses.



De Winne, Romanenko y Thirsk regresarán a la Tierra en la nave Soyuz TMA-15 el próximo 1 de diciembre, después de que un transbordador norteamericano recoja a Nicole Scott.



De esta forma, durante las tres semanas que pasarán hasta la llegada de la próxima nave Soyuz con más tripulantes la EEI será habitada por sólo dos astronautas, Suráyev y Williams.